Леонид Тибилов встретил светлый праздник в Храме Рождества Пресвятой Богородицы
Общество
Президент Леонид Тибилов встретил светлый праздник Рождества Христова в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале, где поздним вечером 6 января…Подробнее...
Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки
Общество
3 января в Республиканском Дворце детского творчества (ДДТ) состоялось открытие Президентской елки. На новогоднее мероприятие пришли Президент Южной Осетии Леонид…Подробнее...