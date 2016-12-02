Опубликовано: 14-12-2016 Общество

Приближается Новый год и, конечно же, мы не представляем его без разукрашенной елки. Многие наши сограждане уже интересуются, когда можно будет приобрести для своих домочадцев вечнозеленую красавицу. В связи с...