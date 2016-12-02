Газета «Южная Осетия»

Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Правительство

Президент Леонид Тибилов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур, которое было посвящено мероприятиям по сохранению правопорядка в…

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Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

Общество

В канун Нового года Президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой глава Республики подвел…

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Культура

Уходящий год был наполнен яркими…

Уходящий год был наполнен яркими культурными событиями

В канун Нового года хочется сказать немного о деятельности всего творческого кол... Подробнее

И невозможное возможно

И невозможное возможно

Сольный концерт для оперного певца или певицы всегда серьезное испытание, и не к... Подробнее

Концерт, посвященный 90-летию Георгия Тедеева

Концерт, посвященный 90-летию Георгия Тедеева

Заканчивается 2016 год. В канун Нового 2017 года в Первой музыкальной школе сост... Подробнее

Спорт

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Владикавказское первенство выиграли цхинвальцы

Владикавказское первенство выиграли цхинвальцы

Триумфом югоосетинских боксеров завершилось открытое первенство г. Владикавказа ... Подробнее

Портал «Boxing911» признал Мурата Гассиева лучшим боксером года

Известный осетинский боксер, чемпион мира по версии IBF (International Boxing Fe... Подробнее

Наши спортсмены добились успехов на турнире по панкратиону

Воспитанники Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы успеш... Подробнее

Фоторепортажи

Политика и общество

Пусть в Новом году в ваших семьях воцарятся мир, счастье и благополучие, исполнятся все надежды

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

Новогоднее поздравление Президента Республики Южная Осетия Л. Тибилова Дорогие жители Республики Южная Осетия! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Наступает всеми нами любимый праздник, ко встрече...

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Поздравления

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Москва, Кремль Многоуважаемый Владимир Владимирович! Направляю Вам самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

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Бюджет как предмет разногласий

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

30 декабря в пресс-центре Государственного комитета информации и печати прошел брифинг для журналистов в связи с тем, что Парламент страны отклонил бюджет, представленный для утверждения. Рассказать о возможных проблемах, которые...

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Как отдыхаем в Новом году

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

Новогодние каникулы начнутся уже в субботу, 31 января и продлятся до 8 января включительно. 9 января - рабочий день. Согласно Постановлению Правительства о переносе выходных дней в 2017 году воскресенье 1 января...

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Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

В канун Нового года Президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой глава Республики подвел итоги уходящего года и обозначил приоритеты в развитии на предстоящие...

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 30-12-2016 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2016 год» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная...

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Парламент РЮО завершил пятую сессию

Опубликовано: 30-12-2016 Парламент

29 декабря состоялось 5-е заседание 5-й сессии Парламента. Вел заседание Председатель Парламента Анатолий Бибилов. Утвердив повестку дня, депутаты перешли к рассмотрению вопросов, вынесенных на сессию профильными комитетами. Заместитель председателя Комитета по внешней...

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Хасан Гиголаев: «Переход на «цифру» неизбежен, а пока необходимо поддержать аналоговое телевещание»

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

Тема качества телевещания стала в последнее время одной из наиболее обсуждаемых в СМИ республики. В адрес Правительства звучали нарекания в связи с якобы недостаточным вниманием к данной проблеме. Чтобы разобраться...

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Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Опубликовано: 30-12-2016 Правительство

Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Президент Леонид Тибилов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур, которое было посвящено мероприятиям по сохранению правопорядка в праздничные дни, сообщила пресс-секретарь Президента РЮО Гана Яновская. Во время встречи...

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Приняты меры по упрощению передвижения вблизи госграницы

Опубликовано: 30-12-2016 Правительство

Предпринимаются меры максимального упрощения передвижения граждан Республики, которые живут вблизи государственной границы и испытывают неудобства. Об этом на оперативном совещании с руководством Комитета государственной безопасности, пограничной службы и глав районов...

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Южная Осетия наращивает инвестиционный потенциал

Опубликовано: 30-12-2016 Экономика

В последний месяц уходящего года самое время подвести предварительные итоги, оглянуться на прошлый год и попытаться спрогнозировать следующий. Что было реально сделано в отраслях экономики, какие прослеживаются тенденции, на чем сосредоточено...

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Владимир Путин: «Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию всего комплекса взаимовыгодных связей между нашими странами»

Опубликовано: 28-12-2016 Официально

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Южной Осетии Леонида Тибилова и народ Республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Уважаемый Леонид Харитонович! «Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством...

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Посольство поздравило югоосетинских детей с Новым годом

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Посольство поздравило югоосетинских детей с Новым годом

28 декабря 2016 года сотрудники Посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации поздравили учащихся школ Южной Осетии, посетивших Московскую Кремлевскую елку, и сопровождающих их представителей Министерства образования и науки Республики...

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«Заложена прочная основа для экономического развития»

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов рассказал в прямом эфире ГТРК «ИР» об итогах деятельности органов исполнительной власти, о тенденциях в отраслях народного хозяйства, наработках в области реального сектора экономики, перспективах социально-экономического...

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Поздравления

Опубликовано: 28-12-2016 Официально

Поздравление Президента РЮО Леонида Тибилова по случаю Дня спасателя Поздравляю руководство и весь личный состав Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Южная Осетия в...

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Соболезнование

Опубликовано: 28-12-2016 Официально

Доменти Кулумбегов выразил соболезнования Дмитрию Медведеву в связи с авиакатастрофой российского самолета Ту-154 над Черным морем «Уважаемый Дмитрий Анатольевич! С огромной болью в сердце восприняли весть о чудовищной трагедии, унесшей жизни 92...

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Встреча с представителем Северо-Осетинского благотворительного фонда «Аслан» Сосланом Ревазовым

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Встреча с представителем Северо-Осетинского благотворительного фонда «Аслан» Сосланом Ревазовым

Президент Леонид Тибилов принял представителя Северо-Осетинского благотворительного фонда «Аслан» Сослана Ревазова, который также представляет общественную организацию «Офицеры России» в Северной и Южной Осетии. Во встрече также принял участие заместитель Председателя Правительства...

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С любовью, из Швейцарии…

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Ученик одной из школ Швейцарии Владимир Козаев решил сделать новогодние подарки двум образовательным учреждениям Республики: Цхинвальской школе-интернату и школе №12. К Новому году школы получили по одному компьютеру, а также настольные...

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Представлена концепция развития здравоохранения РЮО

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Представлена концепция развития здравоохранения РЮО

Во вторник на пресс-конференции руководителей сферы здравоохранения РЮО в пресс-центре Госкомитета информации и печати вниманию журналистов была представлена Концепция развития здравоохранения Южной Осетии на 2017-2021 годы. Концепция утверждена Указом Президента...

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Книги богослова Алексея Осипова в библиотеках Аланской Епархии и ЮОГУ

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Книги богослова Алексея Осипова в библиотеках Аланской Епархии и ЮОГУ

27 декабря представители российского военно-патриотического объединения «Звезда» передали в дар Аланской Епархии православные книги. На брифинге, в котором приняли участие Благочинный церквей Аланской Епархии отец Иаков и отец Симон, ректор...

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Коммунальщики Дзауского района выполнили немалый объем работ

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Подводя итоги уходящего года, можно смело говорить о позитивных изменениях, которые наблюдаются в деле восстановления и развития социальной инфраструктуры не только в городе Цхинвале, но и в районах Республики, где...

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ВОПРОС-ОТВЕТ

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Когда вновь зазвучит любимое радио? В Южной Осетии ещё не так давно можно было слушать российские радиостанции, я, например, с удовольствием включал «Авторадио». Однако в последнее время оно перестало звучать на...

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Итоги оптимизации предоставляемых сервисов компании «МегаФон» Южная Осетия

Опубликовано: 28-12-2016 Общество

Продолжая работу над улучшением тарифных предложений, «МегаФон» Южная Осетия реализовал инициативы, поставленные перед компанией по оптимизации сервисов. В 2016 году «МегаФон» Южная Осетия сосредоточил свои усилия на улучшении предоставляемых услуг,...

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Народ Южной Осетии скорбит вместе с Россией

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Народ Южной Осетии скорбит вместе с Россией

Утром 25 декабря у побережья Черного моря в районе города Сочи произошло крушение военного самолета ТУ-154, который направлялся из России в Сирию. На борту находилось 92 человека - российские военные,...

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Дома будут привлекательнее, чем прежде

Опубликовано: 26-12-2016 Восстановление

Дома будут привлекательнее, чем прежде

Реконструкцию двух муниципальных жилых домов №№137 и 139 по ул. Октябрьская планируется полностью завершить в феврале следующего года. Мероприятие реализуется в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2017...

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Соболезнования

Опубликовано: 26-12-2016 Официально

Леонид Тибилов выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину Президент Леонид Тибилов направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских граждан в результате крушения...

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«МегаФон» Южная Осетия пригласил детей в ККЗ «Чермен» на мультфильм

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

«МегаФон» Южная Осетия пригласил детей в ККЗ «Чермен» на мультфильм

В преддверии Нового года компания «МегаФон» Южная Осетия поздравила всех детей Республики с предстоящим праздником и сделала им подарок, организовав бесплатный показ мультфильма в государственном киноконцертном зале «Чермен». Детей, желающих побывать...

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Колонка редактора

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

На днях я просмотрел интересное издание - «Итоги переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года». Здесь отражены статистические данные, полученные в результате всеобщей переписи населения, которая прошла в нашей стране...

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Посольская елка в средней школе №1 приоткрыла дверь в Новый год

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Посольская елка в средней школе №1 приоткрыла дверь в Новый год

Грядущим новогодним торжествам более всех, конечно же, рады дети. По сложившейся традиции детский новогодний праздник в Южной Осетии открывает «Посольская елка» - красочное новогоднее костюмированное представление, ежегодно организуемое Посольством РФ...

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Президент принял правильное решение выдвинуться на второй срок

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Солидарна с обращением граждан и отдельных общественных организаций к Президенту Республики с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. Посмотрите на карту Южной Осетии. Канули в Лету разрушенные и сожженные дома,...

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Проверки политических партий на предмет выявления «двойников» продолжаются

Опубликовано: 26-12-2016 Наши интервью

На сегодняшний день органы юстиции в Южной Осетии являются важнейшим элементом государственной системы, осуществляющим надзор за соблюдением нормативно-правовых актов в стране. Минюст также исполняет многочисленные функции и обладает рядом специфических...

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Новое оборудование позволит сотрудникам Югоосетпотребнадзора определять качество водки и спирта

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

У специалистов Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Югоосетпотребнадзор) появилась возможность проводить исследования качества реализуемой в торговых объектах Республики водки, а также пищевого спирта. На...

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Более 20 лет в ЮОГУ готовят специалистов для финансово-экономической сферы Республики

Опубликовано: 26-12-2016 Образование

Более 20 лет в ЮОГУ готовят специалистов для финансово-экономической сферы Республики

Одним из главных факторов, обуславливающих успешное развитие любого государства, является экономика. В свою очередь эффективное функционирование и развитие экономики страны невозможно без квалифицированных кадров. Поэтому обеспечение финансово-экономической сферы Республики компетентными...

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«Зимняя сказка чудес» ждет всех!

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Кто не мечтал оказаться в одной из героических историй, или же окунуться в волшебство сказки, а тем более накануне Нового года? Думаю, многие хотели бы. И с 27 по 29...

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Рождаемость с каждым годом увеличивается!

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Управление ЗАГСа осуществляет контроль и надзор в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе: контроль за деятельностью органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики; надзор...

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Соблюдая санитарные нормы

Опубликовано: 26-12-2016 Общество

Многие жители поселка Дзау привыкли к тому, что каждый день в определенное время им привозят хлеб из Цхинвальского комбината хлебобулочных изделий. Белую «Газель» со свежим хлебом по государственной цене ждут...

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Нам бы такие яблони!

Опубликовано: 26-12-2016 Сельское хозяйство

Недавно в популярной телевизионной программе «Дом, сад, огород» выступил известный тележурналист, большой любитель садоводства и огородничества Дзамболат Лохов. Он поведал телезрителям о том, что есть низкие по росту сорта яблони,...

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Государственной службе охраны - 15 лет

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Государственной службе охраны - 15 лет

22 декабря в киноконцертном зале «Чермен» прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию образования Государственной службы охраны (ГСО) Республики Южная Осетия. Поздравить сотрудников ГСО пришли Президент РЮО Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти...

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Поздравление

Опубликовано: 23-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВАДИМУ НИКОЛАЕВИЧУ КРАСНОСЕЛЬСКОМУ, ПРЕЗИДЕНТУ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Уважаемый Вадим Николаевич! Направляю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня Конституции Приднестровской Молдавской Республики.

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 23-12-2016 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О лицензировании отдельных видов деятельности» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная Осетия «О внесении изменений...

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Фитосанитарный сертификат теперь будет выдаваться бесплатно

Опубликовано: 23-12-2016 Сельское хозяйство

Фитосанитарный сертификат теперь будет выдаваться бесплатно

Вопросы упрощенного вывоза сельхозпродукции за пределы Республики остаются в центре внимания Правительства. Как сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козаев, на очередном совещании с главой Правительства Доментием Кулумбеговым стало известно об очередном...

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Разговор о Васо Абаеве

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Разговор о Васо Абаеве

22 декабря в актовом зале Юго-Осетинского научно-исследовательского института им. З.Ванеева состоялась научная конференция в честь 116-летия со дня рождения профессора В.И. Абаева. На конференцию были приглашены представители Правительства РЮО во главе...

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Памятник жертвам грузинского нацизма в Ленингоре. Чтобы помнили!

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Одной из составных частей Южной Осетии является Ленингорский район, и в том числе районный центр Ленингор. Здесь еще в средние века утвердились представители осетинской царской династии, основав княжеский род Ксанских...

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Образ будущего и проблемы настоящего югоосетинской науки

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Образ будущего и проблемы настоящего югоосетинской науки

Переход Юго-Осетинского научно-исследовательского института в непосредственное подчинение Президенту РЮО дал положительный эффект, считает директор ЮОНИИ Роберт Гаглойты. По его словам, статус государственного бюджетного научного учреждения при Президенте республики позволяет более оперативно...

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Николай Сиукаев - архитектор волшебных кристаллов

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Николай Сиукаев - архитектор волшебных кристаллов

В Юго-Осетинском государственном университете им. А.Тибилова состоялась первая научно-практическая конференция по физике, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Николая Сиукаева. В работе...

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Школа-интернат - дом, где согреваются детские сердца…

Опубликовано: 23-12-2016 Образование

Школа-интернат является особым местом. В образовательно-воспитательном учреждении с круглосуточным пребыванием учатся 196 детей. Среди них дети из малоимущих и неполных семей, а также круглые сироты. Кроме того, в школе много...

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Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура Гассиева

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура Гассиева

Дорогие соотечественники! Имею честь сообщить об открытии нового литературного сезона для всех, кто готов творить в новом 2017 году. В преддверии Нового года и Рождества в целях развития и популяризации осетинского языка...

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Новогодняя елка в с. Мугут

Опубликовано: 23-12-2016 Общество

Новогодняя елка в с. Мугут

В преддверии Нового года в селах Южной Осетии проводятся праздничные новогодние торжества. В сельском клубе с. Мугут Знаурского района тоже состоялось такое мероприятие. Силами коллектива клуба, где в различных кружках...

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Леонид Тибилов встретился с руководством и коллективом РИСИ

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

Леонид Тибилов встретился с руководством и коллективом РИСИ

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов выступил в Российском институте стратегических исследований (РИСИ) при Администрации Президента Российской Федерации с докладом на тему: «Роль Южной Осетии в поддержании политической стабильности на Кавказе». Мероприятие...

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Обсуждались итоги работы 17-го заседания Межправкомиссии

Опубликовано: 21-12-2016 Правительство

Обсуждались итоги работы 17-го заседания Межправкомиссии

19 декабря прошло заседание кабинета министров под руководством Председателя Правительства Южной Осетии Доментия Кулумбегова. Оно было посвящено итогам прошедшего 16 декабря во Владикавказе 17-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству...

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Соболезнования

Опубликовано: 21-12-2016 Официально

Леонид Тибилов выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину Президент Леонид Тибилов направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской...

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Поздравления

Опубликовано: 21-12-2016 Официально

Поздравление Доментия Кулумбегова с Днем работника госбезопасности Уважаемые работники органов Госбезопасности Республики! От имени Правительства и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

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Чиновники рассказали сотрудникам СМИ о повышении зарплат и единовременных выплатах

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

Чиновники рассказали сотрудникам СМИ о повышении зарплат и единовременных выплатах

19 декабря в пресс-центре Государственного комитета информации и печати состоялась пресс-конференция заместителя Председателя Правительства Эрика Пухаева, министра финансов Азы Хабаловой, министра здравоохранения и социального развития Григория Кулиджанова и председателя Пенсионного...

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Доклад Президента РЮО Леонида Тибилова «Роль Южной Осетии в укреплении геополитических позиций России на Кавказе» в Российском институте стратегических исследований

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

Доклад Президента РЮО Леонида Тибилова «Роль Южной Осетии в укреплении геополитических позиций России на Кавказе» в Российском институте стратегических исследований

Уважаемое высокое собрание! Позвольте мне выразить слова искренней признательности за приглашение к выступлению перед учеными-обществоведами с мировым именем, профессиональными политологами, авторитетными специалистами, признанными экспертами. Я считаю для себя это высокой честью,...

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В 2016 году в Общественную приемную обратилось свыше 800 граждан Республики

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

Общественная приемная Президента Южной Осетии работает с 2012 года. За это время сюда поступило несколько тысяч обращений от граждан Республики. Если вопрос не решается на уровне министров и глав ведомств,...

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Пионерский парк преображается

Опубликовано: 21-12-2016 Восстановление

Пионерский парк преображается

Центральная площадь столицы постепенно принимает радующий взору вид, превращаясь в приятное место для гуляний и досуга. На месте развалин сгоревшего здания театра вырастает новый роскошный храм Мельпомены, его строительство находится...

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Примите поздравления, Алексей Георгиевич!

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

Любое сообщество людей интересно прежде всего не своей массой, а яркими личностями, неординарными индивидами, делающими нашу жизнь интересней и богаче. Во все времена, в любых ситуациях появлялись и появляются в нашей...

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«МегаФон» Южная Осетия и МЧС РЮО начнут информировать население Южной Осетии о чрезвычайных ситуациях с помощью рассылок SMS-сообщений

Опубликовано: 21-12-2016 Общество

19 декабря генеральный директор компании «МегаФон – Южная Осетия» Роман Коврига и глава МЧС РЮО Сергей Санакоев подписали регламент взаимодействия по информированию населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций...

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Леонид Тибилов принял участие в открытии Государственной филармонии

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов принял участие в открытии Государственной филармонии в Северной Осетии, которое состоялось после масштабной реконструкции. Красную ленту перерезали Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Вице-премьер России Ольга Голодец и...

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Хлопонин отметил качество совместной работы с руководством Южной Осетии

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

16 декабря во Владикавказе состоялось семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия (далее МПК). Сопредседатели комиссии, с югоосетинской стороны - Председатель Правительства Южной Осетии...

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Поздравления

Опубликовано: 19-12-2016 Официально

Органы госбезопасности выполняют важнейшие функции по защите государственных интересов и территориальной целостности нашей республики Уважаемые работники и ветераны органов государственной безопасности! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас по случаю вашего профессионального праздника - Дня...

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Задачи на 2016 год выполнены

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Задачи на 2016 год выполнены

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, находясь в рабочей поездке в Северной Осетии-Ала-нии, провел ряд деловых встреч. Леонид Тибилов приветствовал участников заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ во...

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Леонид Тибилов посетил югоосетинское консульство

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Леонид Тибилов посетил югоосетинское консульство в РСО-Алания. Он пообщался с коллективом и консулом Морисом Санакоевым. В ходе встречи Л.Тибилов объявил о том, что консулу Морису Санакоеву указом Президента было присвоено звание...

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В ходе встречи с работниками СМИ чиновники подробно ответили на вопросы повышения заработной платы и единовременных выплат

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

19 декабря в пресс-центре Государственного комитета информации и печати состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Эрика Пухаева, министра финансов Азы Хабаловой, министра здравоохранения и социального развития Григория Кулиджанова и председателя Пенсионного...

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Дмитрий Козаев: «Просьба к фермерам - объединить яблочную продукцию в крупные партии»

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Правительство продолжает следить за ситуацией, связанной с реализацией урожая яблок, выращенных местными сельхозпроизводителями. Пока решаются вопросы организации специальной службы - Сервисного центра, призванного упростить оформление документов, необходимых для получения сертификата на...

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Крепнут межпарламентские связи

Опубликовано: 19-12-2016 Парламент

Из рабочей поездки в Москву возвратилась делегация Парламента Республики Южная Осетия, в состав которой входили Председатель Парламента Анатолий Бибилов, вице-спикер, председатель Комитета Парламента по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев, председатель...

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Колонка редактора

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Колонка редактора

Каждый год в декабре мы традиционно отмечаем день рождения выдающегося осетинского ученого, лингвиста Василия (Васо) Ивановича Абаева. Он прожил яркую, насыщенную работой и событиями жизнь. И эпоха его была долгой,...

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Вспоминая великого осетина XX века - Васо Абаева

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Вспоминая великого осетина XX века - Васо Абаева

В 1978 г. я приехала в г.Москву в научную командировку в институт языкознания АН СССР, с твердым намерением встретиться с В.И.Абаевым. Прихожу в институт, а у ученого в это время...

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Мигранты отметили «профессиональный» праздник

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Ежегодно 18 декабря во всем мире отмечается Международный день мигранта. Этот своеобразный праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года. Дата 18 декабря была выбрана потому,...

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«Звонкие сосульки» порадовали прекрасным живым исполнением…

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

«Звонкие сосульки» порадовали прекрасным живым исполнением…

Приближается Новый год - любимый всеми праздник, ведь он самый главный и волшебный. Каждый из нас ждёт его с нетерпением и трепетом, и в глубине души верит, что именно в...

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Пиротехника вне закона

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

Приближается самый любимый для миллионов людей праздник - Новый год. Очень скоро жилые дома и различные учреждения будут украшать пахнущие хвоей лесные красавицы, окна засветят разноцветными гирляндами, а городские улицы...

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Седьмой выпуск слушателей курсов русского языка состоялся в Российском Центре науки и культуры г. Цхинвал

Опубликовано: 19-12-2016 Общество

16 декабря в РЦНК г. Цхинвал состоялся седьмой выпуск слушателей курсов русского языка. Сертификаты получили 19 старшеклассников городских и районных школ Республики. Открывая торжественное мероприятие, преподаватель курсов русского языка Диана Свиткова...

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Очередное заседание МПК по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ прошло во Владикавказе

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Очередное заседание Межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ прошло во Владикавказе. С югоосетнской стороны делегацию возглавлял Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, с российской - заместитель Председателя Правительства...

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Леонид Тибилов: «Надо вернуть Южной Осетии историческое название»

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Леонид Тибилов: «Надо вернуть Южной Осетии историческое название»

Выборы президента Южной Осетии в 2017 году, вопросы безопасности, экономики и возможного переименования республики стали темами эксклюзивного интервью Леонида Тибилова информационному агентству и радио Sputnik Южная Осетия. Президент Южной Осетии в...

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Поздравления

Опубликовано: 16-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВАДИМУ НИКОЛАЕВИЧУ КРАСНОСЕЛЬСКОМУ, ПРЕЗИДЕНТУ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Многоуважаемый Вадим Николаевич! Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю вступления в должность Президента Приднестровской Молдавской Республики. Ваш многолетний опыт работы на...

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Мы горды, что жили в эпоху великого ученого и нашего современника Васо Абаева

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Мы горды, что жили в эпоху великого ученого и нашего современника Васо Абаева

15 декабря на Театральной площади Цхинвала, где установлен памятник выдающемуся ученому-лингвисту 20 века, нашему соотечественнику профессору Васо Абаеву, состоялся митинг, на котором присутствовали Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, вице-премьер Эрик Пухаев,...

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 16-12-2016 Документы

О Конституционном законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Южная Осетия «О выборах Президента Республики Южная Осетия» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Конституционный закон Республики Южная...

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Колонка редактора

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

На гербе независимого государства Армения изображен главный символ армян - гора Арарат. При этом сама гора находится в Турции и ее можно увидеть только в ясный безоблачный день. Нечто похожее произошло...

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Еще один «Шаг в науку»

Опубликовано: 16-12-2016 Образование

Еще один «Шаг в науку»

В Южной Осетии проходит очередная Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в науку». Это уже четвертый по счету конкурс для учащихся средних общеобразовательных школ Республики, студентов высших и профессиональных учебных заведений, занимающихся...

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Подведены итоги учебно-образовательной викторины «Знаете ли вы Крым?»

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Награждение лауреатов Викторины «Знаете ли вы Крым?» состоялось 12 декабря в Российском центре науки и культуры г. Цхинвала. Ранее, 6 декабря в кабинете Русского мира в средней школе № 6 г....

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«Культурный грабеж», или незаконный захват скифского золота

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Решение окружного суда Амстердама по поводу судьбы экспонатов экспозиции из крымских музеев - «Крым: Золото и тайны Черного моря», проще говоря, «скифского золота», в пользу Украины вызвало настоящий международный скандал. Этот...

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Нальян Антмен: «МККК только выполняет свою роль нейтрального гуманитарного посредника в регионе»

Опубликовано: 16-12-2016 Общество

Нальян Антмен: «МККК только выполняет свою роль нейтрального гуманитарного посредника в регионе»

В последние годы в прицел отдельных интернет-изданий попала деятельность Международного Комитета Красного Креста (МКК) в Южной Осетии. Его обвиняют, в частности, в закрытости, пропаганде оказываемых в Грузии медицинских услуг, отказе...

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Государственному Лицею искусств - 25 лет

Опубликовано: 14-12-2016 Общество

Государственному Лицею искусств - 25 лет

13 декабря в ГКЗ «Чермен» состоялись юбилейные торжества в честь 25-летия со дня образования государственного Лицея искусств РЮО. На мероприятие были приглашены руководство Республики во главе с Президентом Леонидом Тибиловым, представители...

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Поздравления

Опубликовано: 14-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВАДИМУ НИКОЛАЕВИЧУ КРАСНОСЕЛЬСКОМУ, ИЗБРАННОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Многоуважаемый Вадим Николаевич! Примите мои самые искренние поздравления по случаю избрания Вас на должность Президента Приднестровской Молдавской Республики.

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Заявление заместителя председателя МОД «Высший Совет осетин» Р.Х. Гаглойти

Опубликовано: 14-12-2016 Официально

Юго-Осетинское отделение Международного общественного движения «Высший Совет осетин» поддерживает решение Леонида Харитоновича Тибилова баллотироваться на пост Президента РЮО на второй срок. Все действия руководителя нашей Республики, связанные как с внутренней, так...

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Международные площадки используются Грузией для дезинформации

Опубликовано: 14-12-2016 Официально

Комментарий заместителя министра иностранных дел Республики Южная Осетия А.К. Кочиева В ходе очередного заседания Совета министров ОБСЕ, проходившего 8-9 декабря в Гамбурге, от имени Группы стран - друзей Грузии было распространено...

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Анатолий Бибилов: «Объединить энергию молодежи и мудрость старшего поколения»

Опубликовано: 14-12-2016 Общество

Анатолий Бибилов: «Объединить энергию молодежи и мудрость старшего поколения»

На прошлой неделе Председатель Парламента РЮО Анатолий Бибилов на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Южная Осетия дал развернутую пресс-конференцию, приуроченную к 26-летней годовщине со дня образования Парламента РЮО. Анатолий Бибилов ответил...

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Козел отпущения не станет фактором примирения

Опубликовано: 14-12-2016 Политика

Уволенный с поста главы Одесской областной администрации экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на днях в интервью обрисовал варианты своей участи, в случае если его лишат украинского гражданства. По словам Саакашвили, «он...

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Благодарственное письмо

Опубликовано: 14-12-2016 Общество

В начале декабря в Германии в г. Хайльбронне состоялся Международный музыкальный фестиваль «Русская душа». Фестиваль проходил здесь уже седьмой раз. Организаторы и гости фестиваля тепло приняли известного осетинского певца Игоря Тасоева...

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Неделя математики в школе №5

Опубликовано: 14-12-2016 Образование

Неделя математики в школе №5

На днях в Цхинвальской средней общеобразовательной школе №5 состоялось торжественное закрытие Недели математики. Вся прошедшая неделя была посвящена царице наук - математике. В школе проходили открытые уроки, конкурсы, викторины.

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В ближайшие дни Управлением лесного хозяйства начнется реализация новогодних елок гражданам

Опубликовано: 14-12-2016 Общество

Приближается Новый год и, конечно же, мы не представляем его без разукрашенной елки. Многие наши сограждане уже интересуются, когда можно будет приобрести для своих домочадцев вечнозеленую красавицу. В связи с...

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Открыт бюст прославленного сына Осетии генерала Кима Цаголова

Опубликовано: 14-12-2016 Общество

Открыт бюст прославленного сына Осетии генерала Кима Цаголова

На прошлой неделе 9 декабря в День Героя Отечества на Аллее Славы города Дигоры в торжественной обстановке был открыт бюст прославленного сына Осетии генерала Кима Цаголова. Среди почетных гостей, приглашенных...

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Постановление Парламента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 14-12-2016 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная Осетия на 2016 год» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики...

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Постановление Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 14-12-2016 Документы

О введении специальной маркировки алкогольной и табачной продукции производимой и (или) реализуемой на территории Республики Южная Осетия В соответствии с главой 22 части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия и в...

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Постановление Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 14-12-2016 Документы

О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Южная Осетия от 19 мая 2016 года № 30 «Об утверждении Порядка предоставления из Государственного бюджета Республики Южная Осетия в 2016 году субсидий...

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До конца года успешно выполнить оставшиеся мероприятия

Опубликовано: 12-12-2016 Общество

До конца года успешно выполнить оставшиеся мероприятия

В прошедшую субботу под председательством Президента Леонида Тибилова состоялось еженедельное совещание республиканского оперативного штаба по контролю над ходом реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. В работе штаба приняли участие...

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Быть или не быть в этом году окончанию строительства здания театра?

Опубликовано: 12-12-2016 Общество

Быть или не быть в этом году окончанию строительства здания театра?

В апреле 2014 г. в торжественной обстановке был заложен первый камень в основание нового здания Югоосетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова. Этого дня Республика ждала 9 лет, с тех...

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Поздравления

Опубликовано: 12-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТУ ГОСПОДИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Многоуважаемый Владимир Владимирович! Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Дня Конституции Российской Федерации.

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Фермерам оказывается практическая помощь в реализации продукции

Опубликовано: 12-12-2016 Правительство

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов провел расширенное совещание с руководителями министерств и ведомств, на котором главное внимание было уделено вопросам социально-экономического развития республики, землепользования, инвестиционной политики, сферы ЖКХ, градостроительства, помощи сельхозпроизводителям...

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Создается Государственная инспекция труда

Опубликовано: 12-12-2016 Общество

Состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Д. Кулумбегова с государственным советником Президента Р. Сиукаевым и заместителем министра здравоохранения и социального развития Н. Сиукаевой. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с единовременными денежными...

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    Сегодня можно с уверенностью сказать, что политическая акция под названием «Выборы президента» разворачивается в полной мере. Свое намерение идти в президенты официально обозначили действующий Президент Леонид Тибилов, глава Парламента Анатолий…

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