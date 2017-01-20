Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»
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Обращение Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова к гражданам Республики Южная Осетия Уважаемые сограждане! В эти…Подробнее...
Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»
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Во вторник, 23 января, в ГККЗ «Чермен» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры Южной Осетии. Поздравить работников ведомства пришли…Подробнее...