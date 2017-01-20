Газета «Южная Осетия»

Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»

Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»

Официально

Обращение Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова к гражданам Республики Южная Осетия Уважаемые сограждане! В эти…

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Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»

Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»

Общество

Во вторник, 23 января, в ГККЗ «Чермен» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры Южной Осетии. Поздравить работников ведомства пришли…

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Культура

Стирая границы, или Год новых…

Конец каждого года и начало нового традиционно становится поводом для подведения... Подробнее

Уходящий год был наполнен яркими…

Уходящий год был наполнен яркими культурными событиями

В канун Нового года хочется сказать немного о деятельности всего творческого кол... Подробнее

И невозможное возможно

И невозможное возможно

Сольный концерт для оперного певца или певицы всегда серьезное испытание, и не к... Подробнее

Спорт

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Воспитанники ДЮСШ продолжают победные традиции

Очередных успехов добились воспитанники Детско-юношеской школы бокса Южной Осети... Подробнее

Наши боксеры в числе победителей и призеров

Шесть золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали завоевали наши спортсмен... Подробнее

Воспитанники ДЮСШ борьбы добились успехов

Отлично выступила команда югоосетинской детско-юношеской школы вольной борьбы на... Подробнее

Фоторепортажи

Политика и общество

Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»

Опубликовано: 25-01-2017 Официально

Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»

Обращение Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова к гражданам Республики Южная Осетия Уважаемые сограждане! В эти дни наша страна вступила в ответственный период в своей политической жизни. Как известно, Парламент Республики Южная...

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Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»

Опубликовано: 25-01-2017 Общество

Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»

Во вторник, 23 января, в ГККЗ «Чермен» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры Южной Осетии. Поздравить работников ведомства пришли Президент Леонид Тибилов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, руководители министерств и...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 25-01-2017 Указы Президента

О Лингвистической комиссии Республики Южная Осетия по определению владения государственными языками кандидатами на должность Президента Республики Южная Осетия В целях устранения пробела в законодательстве и реализации положений части 1 статьи 48...

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Поздравления

Опубликовано: 25-01-2017 Официально

Только от вас зависит ваше будущее и будущее нашей Республики Дорогие друзья! Примите мои теплые поздравления с Днем студента. Студенческие годы - один из самых интересных, ярких и в то же время ответственных...

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Основная задача югоосетинской дипломатии – расширение связей с зарубежными государствами

Опубликовано: 25-01-2017 Общество

Основная задача югоосетинской дипломатии – расширение связей с зарубежными государствами

«Основной задачей югоосетинской дипломатии является расширение связей с зарубежными государствами», – заявил Президент Леонид Тибилов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Южная Осетия в Боливарианской Республике Венесуэла...

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Президент не рассматривает бюджет государства как предмет для «договоренностей»

Опубликовано: 25-01-2017 Общество

В ходе состоявшегося 24 января прямого эфира на ГТРК «Ир» спикер Парламента Анатолий Бибилов заявил о том, что достиг «договоренностей» с Президентом Леонидом Тибиловым касательно бюджета Республики на 2017 год,...

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Встреча Казбека Тайсаева с активом Компартии Южной Осетии

Опубликовано: 25-01-2017 Общество

Встреча Казбека Тайсаева с активом Компартии Южной Осетии

В конце минувшей недели в Южную Осетию с рабочим визитом прибыл секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя ЦС СКП-КПСС, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и...

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Праздник 25 января - Татьянин день и День Студента

Опубликовано: 25-01-2017 Общество

Праздник 25 января - Татьянин день и День Студента

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день, День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот...

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Закон Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности»

Опубликовано: 25-01-2017 Документы

Постановление Парламента Республики Южная Осетия О Законе Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

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Доменти Кулумбегов: «Задачи развития реального сектора экономики - в приоритете будущей Инвестпрограммы»

Опубликовано: 23-01-2017 Правительство

Доменти Кулумбегов: «Задачи развития реального сектора экономики - в приоритете будущей Инвестпрограммы»

На оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, прошедшем под руководством Председателя Правительства Доментия Кулумбегова, были обсуждены вопросы формирования новой Инвестпрограммы, отраслевых программ, планирования и отчетности, а также выполнение поручений,...

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Постановление Парламента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 23-01-2017 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О судебных приставах» и Закон Республики Южная Осетия «Об исполнительном производстве» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон...

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Постановление Парламента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 23-01-2017 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики...

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Инвестпрограмма. Что сделано в году минувшем, и что предстоит в наступившем

Опубликовано: 23-01-2017 Общество

Инвестпрограмма. Что сделано в году минувшем, и что предстоит в наступившем

В 2016 году в Республике продолжился масштабный строительно-восстановительный процесс. Строились и ремонтировались объекты здравоохранения, образования, промышленного назначения, дорожно-транспортной инфраструктуры, продолжилась реконструкция инженерных коммуникаций. Большей частью работы проходили в рамках финансируемой...

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Председатель Комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева: В Госбюджете имеются защищенные статьи, которые будут финансироваться в полном объеме

Опубликовано: 23-01-2017 Парламент

Председатель Комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева: В Госбюджете имеются защищенные статьи, которые будут финансироваться в полном объеме

Слаженная работа Правительства, Парламента и судебных органов, по мнению древнегреческих философов, является основой стабильности страны и благосостояния народа, живущего на ее территории. Но такое мирное сосуществование возможно только в идеальном...

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Проблема есть, и от неё никуда не деться!

Опубликовано: 23-01-2017 Общество

Новый 2017 год страна встречает без утвержденного государственного бюджета. Камнем преткновения стала ситуация, когда в бюджете отдельной строкой финансирования представлен Арбитражный суд, который де-факто еще не существует, по той причине,...

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Только от нас зависит быть или не быть сказке

Опубликовано: 23-01-2017 Общество

Фестиваль-ярмарка «Зимняя страна чудес» завершилась благотворительной акцией. На все вырученные средства были преподнесены подарки детям из многодетных семей. Детская радость самая святая, самая жизнетворная, самая искрящаяся. Творя добро, мы приближаемся к...

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Знаковый юбилей судьбоносного события

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

Знаковый юбилей судьбоносного события

В Южной Осетии в четверг отметили без преувеличения эпохальную юбилейную дату - 25-летие со дня проведения референдума 1992 года, ставшего прочным правовым фундаментом для становления независимого югоосетинского государства, ориентированного на...

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Сообщение Центральной избирательной комиссии РЮО

Опубликовано: 20-01-2017 Официально

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия сообщает о начале работы по подготовке и проведению выборов Президента Республики Южная Осетия, назначенных на 9 апреля 2017 года. Адрес Центральной избирательной комиссии Республики Южная...

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Непринятие бюджета не создаст затруднений для ЦИК

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

На этой неделе приступила к работе Центральная избирательная комиссия по выборам Президента Южной Осетии. Основанием для этого стало Постановление Парламента Республики о назначении выборов, которое было опубликовано в СМИ. И...

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Доменти Кулумбегов: «Основа жизни - село, и его проблемы будем решать в первоочередном порядке»

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

Доменти Кулумбегов: «Основа жизни - село, и его проблемы будем решать в первоочередном порядке»

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов совершил рабочую поездку в Ленингорский район, побывав в административном центре - поселке Ленингор и приграничном селе Амдзарин (бывший Цинагар), где он встретился с педагогами и местными...

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Колонка редактора

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

Как-то в ночь на Крещение по ночным улицам Цхинвала передвигался милицейский патруль. Неожиданно милиционеры в предрассветной мгле увидели молодых ребят, которые сосредоточенно шли вдоль улицы. Обычно в это время по...

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Первая встреча - старые вопросы…

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

В минувшую среду прошла первая в наступившем году встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, в котором принимают участие представители России, Грузии, Южной Осетии и международных организаций. После...

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О лицензировании, стандартизации, экологии и лесном хозяйстве

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

О лицензировании, стандартизации, экологии и лесном хозяйстве

В рамках проекта «Открытое правительство» на этой неделе в гостях у журналистов побывали представители сразу четырех ведомств - Комитета стандартизации и метрологии, Управления по лицензированию, Управления лесного хозяйства и Комитета...

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Журналу «Фидиуæг» - 90 лет

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

Журналу «Фидиуæг» - 90 лет

В этом месяце исполняется 90 лет со дня выхода первого номера журнала «Фидиуæг». Об истории создания журнала, его настоящем и заделах на будущее нам рассказал главный редактор издания Герсан КОДАЛАЕВ: -...

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Здесь каждый найдет актуальную и полезную информацию

Опубликовано: 20-01-2017 Общество

Международный аналитический журнал «Республика Южная Осетия» - сравнительно новое издание, официально учрежденное в 2016 году в соответствии с Указом Президента РЮО Леонида Тибилова. Это первый аналитический журнал, который стал периодическим...

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Поздравление

Опубликовано: 18-01-2017 Официально

Поздравление

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов: «Общественность нашей страны отмечает 25-ую годовщину референдума, проведенного 19 января 1992 года. Это политическое событие имеет для Южной Осетии непреходящее значение. Оно знаменует собой волеизъявление...

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РЕФЕРЕНДУМ. 25 ЛЕТ СПУСТЯ

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

ЗАКРЕПЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЫ ССЫЛКИ НА РЕШЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА ОТ 19 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА ЛОГИЧНО И ОБОСНОВАННО КАК В ИСТОРИЧЕСКОМ, ТАК И В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ПЛАНЕ 25 лет назад, 19 января 1992...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 18-01-2017 Указы Президента

О Карсанове К.Т. Руководствуясь пунктом 51 статьи 21 Конституционного Закона Республики Южная Осетия «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия» постановляю: 1.Освободить Карсанова Казбека...

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О назначении выборов Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 18-01-2017 Документы

Постановление Парламента Республики Южная Осетия О назначении выборов Президента Республики Южная Осетия В соответствии с пунктом 10 статьи 61 Конституции (Основной Закон) Республики Южная Осетия Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Выборы Президента...

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Телеграмма-соболезнование

Опубликовано: 18-01-2017 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ АЛМАЗБЕКУ ШАРШЕНОВИЧУ АТАМБАЕВУ, ПРЕЗИДЕНТУ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Уважаемый Алмазбек Шаршенович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично приношу искренние соболезнования в связи с падением грузового самолета на жилые...

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Постановление Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 18-01-2017 Документы

Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Южная Осетия за III квартал 2016 года В соответствии с Законом Республики Южная Осетия «О...

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«Помощь всякая нужна, помощь всякая важна…»

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

В Республике продолжает работать государственная программа поддержки малоимущих граждан. Согласно постановлению Правительства №89 от 9 сентября 2015 года «Об оказании адресной социальной помощи » в прошлом году материальную помощь получили 1095...

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Состоялось первое заседание шестой сессии Парламента

Опубликовано: 18-01-2017 Парламент

Состоялось первое заседание шестой сессии Парламента

17 января состоялось первое заседание шестой сессии Парламента Республики Южная Осетия. Вел заседание Председатель Парламента Анатолий Бибилов. Председатель парламентского Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева вынесла на рассмотрение...

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Обвинения в адрес Правительства в незаконной пролонгации деятельности Высшего Арбитражного Суда не соответствуют действительности

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

Комментарий Аппарата Правительства Республики Южная Осетия На сессии Парламента Республики Южная Осетия 17 января 2017 года Председатель Парламента Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов обвинил Правительство Республики Южная Осетия в незаконных...

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Зураб Кокоев: «Партия парламентского большинства фактически срывает рассмотрение бюджета»

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

Полномочный представитель Правительства Южной Осетии в Парламенте Зураб Кокоев прокомментировал изъятие вопроса государственного бюджета Южной Осетии на 2017 год из повестки состоявшейся сессии Парламента. «Как вы знаете, бюджет Южной Осетии включает...

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Воля народа определяющая

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

19 января исполняется 25 лет со дня проведения исторического референдума 1992 года. Тогда, 25 лет назад, народ Осетии фактически заложил юридически обоснованный фундамент, на котором затем было построено наше независимое государство....

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25 лет борьбы и становления

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

К. Туаев, пенсионер: - Я прекрасно помню тот день, когда весь наш народ, словно единый организм, пришел на избирательные участники, чтобы проголосовать за государственную независимость и воссоединение с Россией. Основное,...

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Строительство завода идет с опережением графика

Опубликовано: 18-01-2017 Экономика

Строительство завода идет с опережением графика

Мясоперерабатывающий комплекс ООО «Растдон», строящийся на северной окраине Цхинвала, уже в ближайшие месяцы планирует выпустить первую продукцию. Проект реализует наш земляк Вадим Ванеев, владелец крупной российской компании «Евродон», занимающей лидирующие...

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Еще раз о загадках поэмы «Алгузиани»

Опубликовано: 18-01-2017 Общество

Таинственна и загадочна история поэмы «Алгузиани», всегда вызывающая большой интерес как у научных исследователей, так и у простых читателей. Поэма осетинского автора позднего времени написана на грузинском языке и вся...

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О бюджете, Инвестпрограмме и гриппе

Опубликовано: 16-01-2017 Правительство

О бюджете, Инвестпрограмме и гриппе

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств, на котором были обсуждены вопросы бюджета Инвестпрограммы, ситуация со вспышкой гриппа и другие актуальные темы. Как известно, новый год...

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К 25-годовщине проведения Референдума 19 января 1992 года

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

19 января в ККЗ «Чермен» состоится Торжественное собрание, посвященное 25-ой годовщине проведения Референдума 19 января 1992 года, сообщает Администрация Президента Республики Южная Осетия. В мероприятии примут участие политические и общественные деятели...

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Налоговое и таможенное ведомства подвели итоги за 2016 год

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

Налоговое и таможенное ведомства подвели итоги за 2016 год

В пятницу, 13 января в пресс-центре Государственного комитета информации и печати прошла очередная пресс-конференция в рамках проекта «Открытое правительство». Гостем журналистов были председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Мурат Цховребов и...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 16-01-2017 Указы Президента

О руководителе Администрации Президента Республики Южная Осетия Руководствуясь пунктом 8 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: 1. Назначить Техова Алана Зауровича руководителем Администрации Президента Республики Южная Осетия, освободив от должности первого...

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Леонид Тибилов представил сотрудникам Администрации Президента нового руководителя

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

Леонид Тибилов представил сотрудникам Администрации Президента нового руководителя

Президент Леонид Тибилов представил сотрудникам Администрации Президента нового руководителя - Алана Техова, ранее занимавшего должность первого заместителя Председателя Правительства. Соответствующий Указ глава государства подписал вчера, 16 января. В ходе встречи Президент...

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Леонид Тибилов поздравил Олега Говоруна с днем рождения

Опубликовано: 16-01-2017 Официально

Президент Леонид Тибилов поздравил начальника Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олега Говоруна с днем рождения. В поздравлении, в...

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Постановление Парламента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 16-01-2017 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, подписанного в городе...

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Постановления Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 16-01-2017 Документы

Постановление Правительства Республики Южная Осетия Об установлении компенсационных и стимулирующих надбавок к должностным окладам отдельных категорий работников сферы образования Республики Южная Осетия В целях совершенствования системы оплаты труда Правительство Республики Южная Осетия...

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Положение о воинском учете

Опубликовано: 16-01-2017 Документы

Постановление Правительства Республики Южная Осетия Об утверждении Положения о воинском учете В соответствии со статьей 9 Закона Республики Южная Осетия «О воинской обязанности и военной службе» Правительство Республики Южная Осетия п о...

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Валерий Авагимов - бард, поэт, художник…

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

Валерий Авагимов - бард, поэт, художник…

Некоторым людям трудно ограничить себя рамками одной профессии. Разносторонность личности не позволяет им делать только одно дело. К таким людям, несомненно, относится и Валерий Авагимов - бард, поэт, художник, большой...

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Пора заканчивать с грузинской «меккой»

Опубликовано: 16-01-2017 Политика

Год Огненного Петуха для Южной Осетии во внешнеполитической сфере начался не скучно, вновь подтвердив обоснованность поговорки о том, что незваный гость хуже татарина. На этот раз в категорию тех, кто...

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Помним, ценим

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

Известному осетинскому ученому, профессору, доктору философских наук Аквсентию Ильичу Козаеву исполнилось бы 80 лет Аквсентий Ильич оставил значительный след в изучении ряда проблем, посвященных развитию философской мысли в Южной Осетии. Козаев Аквсентий...

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Сеть «МегаФон» Южная Осетия выдержала новогодние нагрузки

Опубликовано: 16-01-2017 Общество

Сеть «МегаФон» Южная Осетия выдержала новогодние нагрузки. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года абоненты «МегаФон» Южная Осетия совершили звонки общей продолжительностью 57 тысяч минут,...

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Леонид Тибилов: «У нас полноценное оборонное ведомство»

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Леонид Тибилов: «У нас полноценное оборонное ведомство»

Президент Леонид Тибилов принял участие в отчетном собрании Министерства обороны, в ходе которого заслушал отчет об итогах деятельности оборонного ведомства за 2016 год. Мероприятие состоялось в ГККЗ «Чермен», куда также были...

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Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 13-01-2017 Документы

О назначении Кабисова Г.С. на должность заместителя председателя Комитета связи и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия Назначить Кабисова Георгия Сергеевича на должность заместителя председателя Комитета связи и массовых коммуникаций Республики Южная...

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Эрик Пухаев: «Руководство Республики уделяет особое внимание Кударскому ущелью»

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Эрик Пухаев: «Руководство Республики уделяет особое внимание Кударскому ущелью»

Заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев совершил рабочую поездку в город Квайса Дзауского района, где на месте ознакомился с условиями функционирования медико-санитарной части и дошкольного образовательного учреждения, пообщался с горожанами. В первую...

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Год начинается с радостных для сельчан событий

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Новый 2017 год для жителей села Цинагар Ленингорского района начинается с приятных событий. В ближайший понедельник, к радости молодых цинагарских мамочек, возобновит функционирование отремонтированное здание сельского детсада. Кроме того, налаживается...

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Отложенный бюджет, или коллизии югоосетинской действительности

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Сегодня с 14 января на всем постсоветском пространстве, собственно говоря, и начинается новый 2017 год. Несмотря на все усилия большевиков, решивших в 1918 году «с переходом к новой светлой жизни»...

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Призрачные перспективы ОБСЕ в Южной Осетии

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

С первого января Австрия официально приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Действующим председателем ОБСЕ стал глава МИД Австрии Себастьян Курц. Новый председатель уже озвучил приоритеты...

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Добро пожаловать на ледовый каток!

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Добро пожаловать на ледовый каток!

Очень и очень приятным новогодним сюрпризом для цхинвальской молодежи стало открытие в столице Республики открытой ледовой площадки, где с удовольствием проводят свой досуг в период зимних каникул дети и подростки....

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Встреча Старого Нового года в юношеской библиотеке…

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Встреча Старого Нового года в юношеской библиотеке…

В преддверии Старого Нового года в Республиканской юношеской библиотеке состоялось праздничное мероприятие, подготовленное работниками библиотеки совместно с учащимися Цхинвальской средней школы №6. На мероприятии присутствовали главный специалист по библиотечному делу Министерства...

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Начало предрекаемого оледенения планеты, или… окно в природу

Опубликовано: 13-01-2017 Общество

Красный петух - яркий представитель своего рода и семейства куриных, колоритный представитель животного мира, известил мир о том, что новый 2017 год - год экологии. Роль экологии в жизни каждого...

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Встреча с Вадимом Ванеевым

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Встреча с Вадимом Ванеевым

Президент Леонид Тибилов принял генерального директора агропромышленного холдинга «Евродон» Вадима Ванеева. Предприниматель проинформировал главу государства о ходе строительства в Южной Осетии мясоперерабатывающего завода. Поздравив Вадима Ванеева со всеми праздниками, Президент отметил,...

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Дана положительная оценка

Опубликовано: 11-01-2017 Правительство

Дана положительная оценка

Итоги деятельности государственного таможенного комитета, Комитета по налогам и сборам, Комитета по геологии, геодезии картографии, экологии и природопользованию, Комитета стандартизации и метрологии, Управления лесного хозяйства и Управления по лицензированию за...

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Встреча с генеральным директором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 Казбеком Кочиевым

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Президент Леонид Тибилов принял генерального директора Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 Казбека Кочиева, который доложил главе государства об итогах прошлогодней работы швейного предприятия. «Это наша первая встреча в 2017 году, Казбек Исаевич....

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Поздравления

Опубликовано: 11-01-2017 Официально

В этот праздничный день выражаю слова благодарности тем, кто многие годы верой и правдой служил на благо родного Отечества Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Республики Южная Осетия! Примите мои самые искренние и...

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Постановление Парламента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 11-01-2017 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная Осетия на 2017 год» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная...

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Международная научно-практическая конференция

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Международная научно-практическая конференция

В преддверии Нового года в конференц-зале ЮОГУ им. А.Тибилова состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах Южной Осетии». На данном мероприятии присутствовали...

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Колонка редактора

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Год 2017 по восточному календарю считается годом Петуха, поэтому, согласно новомодным представлениям, на новогодний стол нельзя было ставить блюда из мяса птицы. Рекомендуется такие ограничения в меню внести на всем...

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МЕСТЬ ЗА БРАТА…

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

МЕСТЬ ЗА БРАТА…

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. в составе вольной кавказской дружины воевали двое братьев Гамаевых - Самаза и Дзахо - из селения Христиановского (ныне г.Дигора). Об одном эпизоде, связанном с...

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Улицы родного города

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Улицы родного города

Хотя зима в этом году и выдалась морозной, нас она не пугает. Мы рады тому, что в одно и то же время она приходит в наш край, на знакомые нам...

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Лина Гусова: «Ничего случайного нет - все закономерно»

Опубликовано: 11-01-2017 Наши интервью

Лина Гусова: «Ничего случайного нет - все закономерно»

Лина Гусова - профессиональный журналист. Она выпускница школы №3 г.Цхинвала, которую окончила на серебряную медаль. В 1996 году с отличием окончила факультет журналистики СОГУ. На кафедре журналистики ЮОГУ проработала старшим преподавателем...

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О вечных темах…

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Жизнь писателя интересна, полна необычностей, но в то же время она не так проста, как может показаться на первый взгляд. В поисках идеального героя, который бы вписался в четко построенный...

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К вопросу выполнения Комплексной целевой программы по профилактике заболеваемости людей бешенством

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

Актуальность вопроса количественного регулирования вредных хищников в Республике требует к себе пристального внимания, как одна из важнейших составляющих в решении данной государственной программы. Однако есть ряд причин, мешающих выполнению этой...

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«МегаФон» Южная Осетия проведет масштабную модернизацию сети

Опубликовано: 11-01-2017 Общество

В первые дни нового 2017 года компанией «МегаФон» Южная Осетия был получен полный комплект нового современного оборудования, переговоры о приобретении которого велись на протяжении всего 2016 года. Данное оборудование предназначено...

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Леонид Тибилов встретил светлый праздник в Храме Рождества Пресвятой Богородицы

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Леонид Тибилов встретил светлый праздник в Храме Рождества Пресвятой Богородицы

Президент Леонид Тибилов встретил светлый праздник Рождества Христова в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале, где поздним вечером 6 января состоялось праздничное богослужение. На богослужении также присутствовали Председатель Парламента Анатолий Бибилов,...

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Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки

3 января в Республиканском Дворце детского творчества (ДДТ) состоялось открытие Президентской елки. На новогоднее мероприятие пришли Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, члены Правительства, воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся средних школ...

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Продолжалось последовательное укрепление российско-югоосетинских отношений

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Южной Осетии Леонида Тибилова и народ с Рождеством Христовым, подчеркнув что Южная Осетия в уходящем году добилась значимых результатов. «Южная Осетия в ушедшем...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 09-01-2017 Указы Президента

О назначении Джиоева Алана Николаевича на должность судьи Конституционного суда Республики Южная Осетия В соответствии с пунктами 8, 22 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: 1. Назначить Джиоева Алана Николаевича на...

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Президент приступил к формированию Конституционного суда

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Леонид Тибилов подписал Указ о назначении судьей Конституционного суда РЮО Джиоева Алана Николаевича, ранее занимавшего должность руководителя Администрации Президента РЮО. Алан Джиоев является заслуженным юристом Республики Южная Осетия, ранее также он...

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Леонид Тибилов поздравил Доментия Кулумбегова с днем рождения

Опубликовано: 09-01-2017 Официально

Президент Леонид Тибилов поздравил Председателя Правительства Доментия Кулумбегова с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемый Доменти Сардионович! Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

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Алан Техов: «Необходимо сделать все, чтобы сезонная вспышка гриппа не приняла масштаб эпидемии»

Опубликовано: 09-01-2017 Правительство

Алан Техов: «Необходимо сделать все, чтобы сезонная вспышка гриппа не приняла масштаб эпидемии»

Под руководством первого заместителя Председателя Правительства Алана Техова прошло совещание с участием руководителей республиканских министерств и ведомств. Ключевыми темами совещания стали ситуации, связанные с заболеваемостью гриппом и ОРВИ и непринятием госбюджета,...

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У Южной Осетии должен быть свой источник электроэнергии…

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Об этом не раз говорил в своих публичных выступлениях Президент Леонид Тибилов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что руководство Республики вплотную подошло к решению данной задачи. В последние дни ушедшего года в...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 09-01-2017 Указы Президента

Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Южная Осетия на период 2017 -2021 гг. В целях совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития здравоохранения Республики Южная Осетия на...

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Концепция развития здравоохранения Республики Южная Осетия на период 2017 - 2021 гг. (Основные положения)

Опубликовано: 09-01-2017 Документы

Развитие здравоохранения Республики Южная Осетия на период 2017 - 2021 гг. будет осуществляться в соответствии с положениями и нормами Конституции Республики Южная Осетия, международного права, международных договоров Республики Южная Осетия...

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Чем обусловлена необходимость принятия Указа?

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

На наш вопрос отвечает Государственный советник Президента РЮО Родион Сиукаев. - Чем была обусловлена необходимость принятия Указа Президента Республики Южная Осетия «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Южная Осетия на период...

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НАРОДНЫЙ ПОЭТ ОСЕТИИ

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Начало января 2017 года ознаменовалось юбилеем известного осетинского поэта и писателя Музафера Созырикоевича Дзасохова – сегодня, 10 января ему исполнилось 80 лет. Отметим, что юбилей совпадает с 60-летием его творческой...

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Администрация БТК-4 организовала новогодний утренник для детей сотрудников

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Администрация БТК-4 организовала новогодний утренник для детей сотрудников

Красочное новогоднее представление, организованное администрацией Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 специально для сотрудников швейного производства, имеющих детей, собрало не только малышей, но и их родителей и приглашенных. Для проведения новогоднего карнавала были...

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Четвертый шаг в науку

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Четвертый шаг в науку

В Цхинвале успешно завершилась 4-я Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в науку». Презентация докладов финалистов конкурса и церемония награждения прошла в преддверии Нового года. На пленарное заседание быстро набравшего популярность формата научно-практической...

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«Голубой огонек» в ЮОГУ

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

В преддверии Нового 2017 года праздничные мероприятия проходят по всей Республике. 27 декабря традиционный новогодний «Голубой огонек» прошел в Юго-Осетинском государственном университете им. А. Тибилова. Праздничное мероприятие состоялось в актовом...

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Малыши Дзауского детсада отпраздновали Новый год

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

Малыши Дзауского детсада отпраздновали Новый год

В преддверии Нового, 2017 года предновогодняя суета царила не только в столице нашей Республики, но и в ее районах. Проезжая по заснеженным улицам поселка Дзау, мы увидели, как готовятся жители...

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«МегаФон» Южная Осетия поздравил детей Цхинвальской школы-интерната с наступающим Новым годом

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

«МегаФон» Южная Осетия поздравил детей Цхинвальской школы-интерната с наступающим Новым годом

Новый год - самый ожидаемый и любимый праздник детей и взрослых. В преддверии Нового года всех охватывает радостное чувство ожидания чуда. Ведь это время волшебства и добрых дел. Для воспитанников Цхинвальской...

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«МегаФон» Южная Осетия сделал подарок на Новый год Пансионату престарелых и инвалидов

Опубликовано: 09-01-2017 Общество

«МегаФон» Южная Осетия сделал подарок на Новый год Пансионату престарелых и инвалидов

«МегаФон» Южная Осетия сделал подарок на Новый год Пансионату престарелых и инвалидов. Старость - не радость. Эту суровую истину в полной мере ощущают на себе обитатели дома престарелых. В большинстве...

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Пусть в Новом году в ваших семьях воцарятся мир, счастье и благополучие, исполнятся все надежды

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

Новогоднее поздравление Президента Республики Южная Осетия Л. Тибилова Дорогие жители Республики Южная Осетия! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Наступает всеми нами любимый праздник, ко встрече...

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Поздравления

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Москва, Кремль Многоуважаемый Владимир Владимирович! Направляю Вам самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

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Бюджет как предмет разногласий

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

30 декабря в пресс-центре Государственного комитета информации и печати прошел брифинг для журналистов в связи с тем, что Парламент страны отклонил бюджет, представленный для утверждения. Рассказать о возможных проблемах, которые...

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Как отдыхаем в Новом году

Опубликовано: 30-12-2016 Официально

Новогодние каникулы начнутся уже в субботу, 31 января и продлятся до 8 января включительно. 9 января - рабочий день. Согласно Постановлению Правительства о переносе выходных дней в 2017 году воскресенье 1 января...

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Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

В канун Нового года Президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой глава Республики подвел итоги уходящего года и обозначил приоритеты в развитии на предстоящие...

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 30-12-2016 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2016 год» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная...

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Парламент РЮО завершил пятую сессию

Опубликовано: 30-12-2016 Парламент

29 декабря состоялось 5-е заседание 5-й сессии Парламента. Вел заседание Председатель Парламента Анатолий Бибилов. Утвердив повестку дня, депутаты перешли к рассмотрению вопросов, вынесенных на сессию профильными комитетами. Заместитель председателя Комитета по внешней...

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Хасан Гиголаев: «Переход на «цифру» неизбежен, а пока необходимо поддержать аналоговое телевещание»

Опубликовано: 30-12-2016 Общество

Тема качества телевещания стала в последнее время одной из наиболее обсуждаемых в СМИ республики. В адрес Правительства звучали нарекания в связи с якобы недостаточным вниманием к данной проблеме. Чтобы разобраться...

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  • Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

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