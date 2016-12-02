Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур
Правительство
Президент Леонид Тибилов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур, которое было посвящено мероприятиям по сохранению правопорядка в…Подробнее...
Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова
Общество
В канун Нового года Президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой глава Республики подвел…Подробнее...