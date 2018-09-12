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ОМС – бесплатная медпомощь в российских медорганизациях
Сергей Лавров: Россия и далее готова оказывать Южной Осетии масштабное содействие
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Достоин награды!
Анатолий Бибилов: «Независимость Южной Осетии еще неоднократно признают»
Эндрик Джиоев: «Жилкомиссия тщательно проверяет семьи очередников на получение квартир»
Восточная Осетия: дискриминация осетин продолжается
Очередная грузинская «лапша на уши» мировому сообществу…
Сослан Рамонов завоевал бронзовую медаль
Курсанты Академии МЧС из Южной Осетии приняли присягу
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ОМС – бесплатная медпомощь в российских…
Общество
12.09.2018
Сергей Лавров: Россия и далее готова…
Политика
10.09.2018
Технические работы
Общество
10.09.2018
Внеочередной прием граждан
Общество
12.09.2018
Достоин награды!
Общество
12.09.2018
Политика
Сергей Лавров: Россия и далее готова оказывать Южной…
Политика
10.09.2018
Россия готова и далее оказывать Юж-ной Осетии масштабное содействие в вопросах государственного становления, развития социально-экономической инфраструктуры
...
Курсанты Академии МЧС из Южной Осетии приняли присягу
Политика
10.09.2018
8 сентября 2018г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Юж-ной Осетии в России Знаур Гассиев по приглашению начальника
...
Гражданский кодекс РЮО
Документы
10.08.2018
любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании закона и только
...
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Общество
ОМС – бесплатная медпомощь в российских медорганизациях
Общество
12.09.2018
С 3 сентября в Цхинвале началась выдача полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ для российских граждан,
...
Технические работы
Общество
10.09.2018
Уважаемые читатели! На сайте ведутся технические работы! Приносим извинения за временные неудобства.
Внеочередной прием граждан
Общество
12.09.2018
Президент Анатолий Бибилов принял жителей общежития, расположенного в микрорайоне «БАМ» г. Цхинвала и жителей поселка Авиационного
...
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Культура
ОМС – бесплатная медпомощь в российских медорганизациях
Redaktor
12.09.2018
Сергей Лавров: Россия и далее готова оказывать Южной…
Redaktor
10.09.2018
Технические работы
Redaktor
10.09.2018
Анатолий Бибилов: «Независимость Южной Осетии еще неоднократно признают»
Redaktor
12.09.2018
Эндрик Джиоев: «Жилкомиссия тщательно проверяет семьи очередников на…
Redaktor
12.09.2018
Восточная Осетия: дискриминация осетин продолжается
Redaktor
12.09.2018
посмотреть все
Спорт
Сослан Рамонов завоевал бронзовую медаль
Спорт
12.09.2018
Кто составит конкуренцию «Металлургу»?
Спорт
10.09.2018
Команда Южной Осетии по смешанным единоборствам…
Спорт
10.09.2018
«Зенит» сотворил сенсацию
Спорт
17.08.2018
посмотреть все