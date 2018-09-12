Актуальное

Политика

Сергей Лавров: Россия и далее готова оказывать Южной…

Политика 10.09.2018
Россия готова и далее оказывать Юж-ной Осетии масштабное содействие в вопросах государственного становления, развития социально-экономической инфраструктуры ...

Курсанты Академии МЧС из Южной Осетии приняли присягу

Политика 10.09.2018
8 сентября 2018г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Юж-ной Осетии в России Знаур Гассиев по приглашению начальника ...

Гражданский кодекс РЮО

Документы 10.08.2018
любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании закона и только ...
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Общество

ОМС – бесплатная медпомощь в российских медорганизациях

Общество 12.09.2018
С 3 сентября в Цхинвале началась выдача полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ для российских граждан, ...

Технические работы

Общество 10.09.2018
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Внеочередной прием граждан

Общество 12.09.2018
Президент Анатолий Бибилов принял жителей общежития, расположенного в микрорайоне «БАМ» г. Цхинвала и жителей поселка Авиационного ...
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