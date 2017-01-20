Леонид Тибилов посетил ЮОГУ в Татьянин день

С 2005 года в Российской Федерации 25 января официально отмечается как День российского студенчества. Эта традиция утвердилась и в Южной Осетии. Студенты Юго-Осетинского государственного университета каждый год стараются сделать свой праздник интересным и запоминающимся. В Татьянин день Президент нашей страны Леонид Тибилов посетил ЮОГУ и лично поздравил студенческую молодежь с Днем студента.

С наилучшими поздравлениями и пожеланиями к студентам обратился Леонид Тибилов, отметив, что будущее принадлежит молодежи. Глава государства подчеркнул, что конференц-зал ЮОГУ не смог вместить всех студентов, но в скором времени появится возможность собираться всему студенчеству в актовом зале нового университета. «Президентом Республики поставлена задача, чтобы строительство университета было завершено перед началом нового учебного года, то есть в конце августе. Уверенность в этом есть и она основывается на том, что мы сохраняем те отношения, которые у нас выстроены с РФ. Мы все должны знать, что эти отношения с каждым разом углубляются, становятся более высокими. В конце декабря состоялся разговор на Межправкомиссии, в ходе которой представители руководства России заверили нас в том, что поддержка, которую Россия оказывала Южной Осетии будет продолжаться, и естественно, будет продолжено строительство тех объектов, которые считаются переходными с 2016 на 2017 год. Тем более вы сами обратили внимание на быстрые темпы строительства нашего университета», - сказал Л. Тибилов.

Глава государства подчеркнул, что в лице присутствующих студентов, хотел бы поздравить всех студентов Южной Осетии. Он отметил, что студенчество это тот промежуток времени жизни, который потом вспоминается долгие годы. «Я тоже вспоминаю свои студенческие годы, в стенах тогда еще педагогического института. Мы получили в ЮОГПИ серьезные знания, лично я в сфере физики и математики», - сказал Президент.

Далее Леонид Тибилов вручил президентские стипендии лучшим студентам университета, показывающим отличную успеваемость в учебе. Он отметил, что стипендия будет повышена от 5 до 7 тысяч рублей.

Глава государства передал в дар Студенческому совету комплект спутникового телевидения. Он также пообещал художественному руководителю хореографического ансамбля ЮОГУ «Сармат» Ацамазу Тедееву содействовать поездке на фестиваль в г. Сочи.

От имени профессорско-преподавательского состава и студентов ЮОГУ ректор В.Тедеев выразил слова благодарности Президенту за постоянное внимание к вопросам университета. Вадим Тедеев пожелал успехов Леониду Тибилову на предстоящих выборах.

«Я полностью поддерживаю ваше обращение к народу, где вы четко дали понять, что не дадите никому внести смуту, и повтора событиям 2011 года не будет. Президентские выборы должны пройти в спокойной обстановке», - подчеркнул ректор.

Далее за чашкой чая в теплой дружественной обстановке, каждый из студентов смог задать свой вопрос Президенту. Встреча длилась более трех часов, Леонид Тибилов ответил на многочисленные вопросы студентов.

Первый вопрос касался итогов ушедшего года, который был весьма важным для становления Южной Осетии в качестве демократического и правового государства. Президент подчеркнул, что ему очень приятно, что молодежь интересуется тем, что происходит в Республике. Это, по его мнению, говорит об активности студенческой молодежи.

«Вся наша государственная политика должна быть прозрачной касательно того, что нам удалось сделать в прошедшем 2016 году.

Многое было сделано, год был насыщен не только событиями политического характера. Знаковым событием для меня является встреча 31 марта с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Отношения между Россией и Южной Осетией с каждым годом углубляются, улучшаются, повышается уровень взаимопонимания, и все это, безусловно, базируется на Договоре о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией, который был подписан 18 марта 2015 года», - сказал Л. Тибилов.

Президент рассказал о том, что подходит к завершению строительство самого объемного по финансированию объекта - здания государственного драматического театра. Как мы знаем, строительство театра уже завершено, на сегодняшний день ведутся работы по внутреннему оформлению. Глава государства сказал, что многие наши известные соотечественники пообещали приехать на открытие театра. В их числе - художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Далее Леонид Тибилов рассказал о строительстве дорог в столице и районах Республики. Он сообщил, что в 2017 году 14 улиц города будут благоустроены, в том числе улица Герцена в районе «Шанхай», улица, ведущая к Лицею искусств, а также сложный участок улицы Армянская - от рынка до района «Царз».

Глава государства отметил, что в 2016 году велась активная работа по поднятию экономики страны. «Мы обратились к нашим соотечественникам. Отозвался Вадим Ванеев и уже в марте текущего года мы будем иметь в Южной Осетии мясоперерабатывающий завод. Также в Цхинвальском районе были заложены интенсивные сады, создан семенной фонд, который сможет обеспечить фермеров высококачественным семенным материалом на ближайшие два года», - отметил глава государства.

Леонид Тибилов рассказал о строительстве детской больницы, хирургического комплекса, отделения гемодиализа, что даст возможность нашим гражданам на месте получать необходимую медицинскую помощь. Также глава государства затронул вопрос строительства ряда важных объектов в поселке Ленингор. Было отмечено, что в 2017 г. будет завершено строительство сложного участка дороги Цхинвал-Квайса.

В ходе встречи студенты задали вопрос о том, будет ли отремонтирована Орчосанская средняя школа, которая находится в аварийном состоянии, на что Президент ответил, что в 2017 году в селе будет построена новая школа.

На вопрос студента о том, как звучит национальная идея Южной Осетии сегодня, глава государства обозначил, что эта целая философия существования нашей Республики. «После провозглашения Республики Южная Осетия основной целью являлось сохранение самобытности осетинского народа, традиций и обычаев, культуры. Сегодня уже через десятилетия мы должны думать о том, что мы все это должны закреплять в своей признанной и независимой стране и идти по пути развития и укрепления Республики. Вот это является основой нашей национальной идеи», - сказал Президент.

Ректор ЮОГУ в дополнении подчеркнул, что на официальном сайте университета представлена версия национальной идеи известного ученого, кавказоведа Юрия Гаглойты «Фыдыбæстæ, æвзаг, æгьдау æмæ фарн. Худинаджы бæсты - мæлæт!».

Далее Леониду Тибилову был задан вопрос о том, каково его мнение о Владимире Путине как о человеке и лидере на международной арене. Глава государства подчеркнул, что это очень приятный для него вопрос, так как речь идет о человеке, который сделал для Южной Осетии максимум и относится к народу нашей Республики как к близкому и родному. «Владимир Путин исключительный человек. Если говорить о том, что я увидел через череду наших встреч, это на самом деле великий человек и лидер. Мы видели, что могло произойти с Россией. Если покойный Ельцин что-то хорошее сделал для России и для нас, то это было решение, которое он принял в самый последний момент, когда уходил, остановившись на кандидатуре Владимира Путина. Иначе сегодня трудно было бы говорить и о Южной Осетии, и о России. Он сделал максимум, чтобы Россия встала на ноги и заняла свое достойное место на мировой арене. Честь и хвала этому великому человеку, которого я очень ценю и уважаю. Каждая моя встреча с ним проходит под особенными впечатлениями, и они, самое дорогое, что у меня имеется в отношениях наших стран и народов. Владимир Путин - выдающийся человек, история, целая эпоха», - отметил Л. Тибилов.

Отвечая на вопрос студентов о том, как он планирует работать с молодежью в ближайшие пять лет, если он одержит победу на предстоящих президентских выборах, Леонид Тибилов обратил внимание на то, что заявление о том, что будет идти на второй срок, он сделал во время встречи с молодежью.

«Я буду добиваться того, чтобы в целом у руководства Республики к молодежи было самое серьезное отношение. Повторю еще раз, что будущее Южной Осетии в руках молодежи. Будучи главой исполнительной власти, я сообщаю, что в ближайшее время будут изменения в ее составе. Ну а если народ страны окажет мне доверие, и я получу мандат на следующие пять лет правления, то в основном, в своей работе буду опираться на молодежь. Ответственно и искренне об этом заявляю. Опыт и молодость должны быть рядом, как залог преемственности поколений».

З.КАЧМАЗОВА