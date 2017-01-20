Ленингорский район. Успехи, проблемы, новые задачи

В райцентре Президент провел совещание с главой района Алексеем Босиковым, его заместителями, начальниками структурных подразделений райадминистрации, местных силовых структур и т.д. На совещании были подведены итоги работы администрации Ленингорского района за 2016 год и поставлены новые задачи.

Президент Леонид Тибилов совершил рабочую поездку в Ленингорский район, чтобы на месте ознакомиться с текущим положением дел в одном из важнейших регионов Республики. Вместе с главой государства в Ленингор отправились генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, руководитель Общественной приемной Президента РЮО Сергей Липин и другие официальные лица.

«Хочу услышать от вас, какая работа была проведена в районе за прошедший год, и что планируется сделать в наступившем году. Мы должны более предметно поговорить о проблемах и определить пути их решения. Мне важно знать, каким каждый из вас видит дальнейшее развитие вверенной ему сферы деятельности», - обратился к местным чиновникам Леонид Тибилов.

Начальник управления внутренних дел Ленингорского района Роберт Битаров, отчитываясь о проделанной работе, подчеркнул, что криминогенная обстановка в регионе контролируется. «Все преступления, совершенные в минувшем году на территории района, раскрыты. В 2016 году громких резонансных преступлений не было, в основном мелкие кражи. Органы правопорядка оперативно реагируют на каждое поступившее обращение от граждан, ни одно из них не остается без нашего внимания», - заверил глава УВД района.

Пожарно-спасательная часть МЧС Ленингорского района, по словам ее начальника, всегда старается незамедлительно реагировать на вызовы и преуспевает в своей деятельности. Подразделение МЧС в Ленингоре обеспечено необходимой техникой и людскими ресурсами (40 сотрудников). В райцентре ещё несколько лет назад при помощи России было построено отвечающее необходимым требованиям здание пожарно-спасательной части (ПСЧ). Вместе с тем существует необходимость строительства здания для отделения ПСЧ в с. Орчосан, где оно размещается в арендованном частном доме. По мере возможностей данный вопрос будет решен.

Как проинформировала начальник отдела образования местной райадминистрации Кетеван Хачирова, в районе функционирует 11 общеобразовательных школ, 3 дошкольных учреждения, Дом детского творчества и детский дом. В нынешнем году ожидаются приятные события в сфере образования района. В поселке в ближайшие месяцы планируется ввести в строй здание детсада, его строительство подходит к концу, а нынешней осенью - новое здание общеобразовательной русской школы. Помимо этого в селе Орчосан начнется строительство совместного двухэтажного здания школы и детсада.

По словам руководителя РОНО, в прошлом году окончили среднюю школу 31 ученик и почти все поступили в Югоосетинский госуниверситет, в том числе и те, кто закончил грузинскую школу.

Говоря о наполняемости школьных классов, было отмечено, что в учебных заведениях райцентра ситуация получше, а вот в некоторых приграничных селах учащихся осталось совсем мало (6-7 детей). Есть классы, где учится лишь один ученик. «Но благодаря Вам, Леонид Харитонович и руководству Министерства образования, такие классы не закрылись, школы продолжают работать, учителя сохранили рабочие места», - отметила К. Хачирова.

Как сказал Леонид Тибилов, «даже если в классе один ученик, он имеет право получить полноценное и качественное школьное образование. И для учителей, проживающих в сельской местности, очень важно не потерять любимую работу».

Учитывая непростую ситуацию с трудоустройством, как подчеркнул Президент, руководство Республики приложило все усилия для недопущения сокращений в бюджетной сфере.

В прошлом году в культурной жизни района произошло знаковое событие - в п. Ленингор был введен в эксплуатацию реконструированный Дом культуры. Начальник отдела культуры районной администрации Дина Дудаева поблагодарила Леонида Тибилова за этот замечательный подарок.

По ее словам, в Доме культуры проводятся все значимые государственные мероприятия, различные развлекательные представления, нередко организовывается показ кинофильмов. В 2016 году здесь проходили спектакли Югоосетинского госдрамтетара им. К. Хетагурова, также выступал с концертной программой госансамбль «СИМД».

В районе действуют сельские клубы, районная библиотека, сельские библиотеки, работают музыкальная школа и музей.

«Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Наши творческие коллективы принимали участие в различных фестивалях республиканского значения в Цхинвале, возвращались с наградами», - сказала Д. Дудаева.

Отмечая положительные перемены в области культуры последних лет, глава государства вместе с тем призвал вести более активную работу в данном направлении, максимально задействовать имеющиеся возможности, тот же реконструированный Дом культуры. Он напомнил, что в Ленингорском районе всегда было хорошо развито песенное и танцевальное искусство.

Касаясь состояния здания музея в райцентре, Леонид Тибилов сообщил, что руководство Республики держит в поле зрения данный вопрос, намечается проведение определённых работ по сохранению этого культурного наследия.

Главный врач Ленингорской районной больницы Людмила Гиголаева констатировала постепенное улучшение инфраструктуры здравоохранения в районе и повышение качества предоставления медицинских услуг. «В этом нам очень помогла президентская программа развития здравоохранения», - заявила она. По ее словам, большой акцент делается на работе по профилактике заболеваний, руководствуясь принципом: «болезнь лучше предупредить - чем лечить».

В районе функционирует 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 6 из них новые. По словам главврача, медперсонал ФАПов будет направляться на повышение курсов квалификации.

Продолжая кадровую тему, главврач отметила, что в районной больнице появились два молодых специалиста - гинеколог и хирург, но необходим еще один врач-рентгенолог. «Я прошу Министерство здравоохранения направить к нам соответствующего специалиста», - просит главврач ленингорской районной больницы.

О состоянии дел в сфере физической культуры и спорта в районе доложила начальник отдела по молодежной политике и спорту райадминистрации Гуло Биченова. В районе действуют спортивные секции дзюдо, вольной борьбы, волейбола, баскетбола, настольного тенниса и т.д., регулярно проводятся спортивные мероприятия. Однако условия для тренировок оставляют желать лучшего. Нужен полноценный спортивный зал. Как стало известно, в строящемся здании школы предусматривается спортзал, где смогут проводить занятия и спортсмены. Это станет выходом из ситуации на определенное время. В дальнейшем при возможности вопрос строительства спортивного сооружения будет рассматриваться.

Определенные подвижки в аграрном секторе отмечает начальник управления сельского хозяйства администрации района Заур Тигиев, но пока до былых показателей далеко. Остро стоит вопрос обеспечения оросительной водой сел Цинагарской зоны. Как сказал Леонид Тибилов, данный вопрос будет решен, работа в этом направлении проводится.

В числе первоочередных проблем стоит и недостаток сельхозтехники. По словам главы государства, рассматривается возможность закупки сельхозтехники. «Учитывая удаленность Ленингорского района, думаю, будет лучше создать здесь свой небольшой парк сельхозтехники, чтобы своевременно производились уборочные работы», - обнадежил работников аграрной сферы Леонид Тибилов. При этом он дал указание районным властям и компетентным органам со своей стороны оказывать содействие в решении различных вопросов фермерам района. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 21 крестьянско-фермерское хозяйство.

«Ленингорский район являлся одним из наиболее развитых в аграрном отношении регионов Южной Осетии, настоящей житницей. Наша задача - направлять все усилия на то, чтобы реанимировать сельскохозяйственную отрасль. Оказывать поддержку сельхозпроизводителям. Будем заниматься этими вопросами. Наша Республика должна в полной мере обеспечивать себя сельхозпродукцией и Ленингорский район способен играть в этом большую роль», - обозначил задачу Президент.

В ходе совещания глава государства вкратце рассказал о планах касательно повышения уровня благосостояния населения Республики. В частности, затронул тему поэтапного увеличения зарплат работникам бюджетной сферы. В нынешнем году очередное повышение намечается во втором полугодии. До 2018 года оклады в Республике будут доведены до уровня зарплат в Северо-Кавказском федеральном округе.

На встрече были обсуждены и другие актуальные для района вопросы. Леонид Тибилов заявил, что руководство страны и в дальнейшем будет уделять повышенное внимание вопросам развития Ленингорского района. Но, в свою очередь, призвал местных чиновников подходить к исполнению своих обязанностей с высокой степенью ответственности, повышать эффективность своей работы, с уважением относиться к обращающимся к ним с проблемами жителям района.

После совещания Леонид Тибилов принял жителей района, которые обратились к нему с различными просьбами. Поднимались вопросы трудоустройства, получения югоосетинского гражданства, оказания поддержки предпринимателям и др. Президент выслушал каждого и дал надежду на оказание содействия в решении прозвучавших проблем. Все вопросы зафиксированы, по ним будут приниматься соответствующие меры.

Выйдя из здания райадминистрации глава государства посетил строящиеся в райцентре объекты. Работы проходят в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. Единым генподрядчиком здесь выступает компания ООО «СоюзСтройПроект».

В возведенном двухэтажном здании дошкольного учреждения, рассчитанном на 100 мест, завершается отделка помещений, сантехнические работы. Параллельно идет благоустройство территории, устанавливаются детские игровые зоны. По словам представителя стройкомпании Алексея Шишлова, на объекте трудится 58 человек. Как было отмечено, сдача учреждения планируется в феврале.

Президент рекомендовал строителям увеличить число рабочих, чтобы к намеченному сроку полностью завершить строительство детсада.

Рядом с ним строится здание русской средней школы. На этой стройплощадке работы пока много, на сегодняшний день возводятся стены второго этажа. Объект должны построить к 1 сентября.

Далее глава государства осмотрел вновь построенный поселковый сельскохозяйственный рынок, где в добротных условиях аграрии района смогут реализовывать выращенную продукцию. Рынок разделен на открытую торговую площадку под навесом и крытое здание с отдельными павильонами для реализации мясной и молочной продукции, рыбы и т.д. В здании есть помещение для лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Открытие торгового комплекса состоится в ближайшее время. Объект готов к вводу в эксплуатацию.

В поселке Ленингор также проходят работы по реконструкции подземных водо-канализационных сетей. Данное обстоятельство создает неудобства жителям района, на улицах грязь, кроме того, на некоторых возникли проблемы с водоснабжением. Эти вопросы также звучали на встрече с Президентом.

Леонид Тибилов дал указание строителям ускорить темпы работ и оперативно устранять возникающие проблемы с коммуникациями.

А. БАГАЕВ