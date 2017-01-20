Генеральная прокуратура получила оценку «удовлетворительно»

Стержневым на собрании стал доклад генерального прокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, который детально обрисовал деятельность органов прокуратуры за 2016 год. В выступлении генерального прокурора нашел отражение практически весь спектр направлений, по которым органы прокуратуры вели кропотливую работу. Свой доклад генеральный прокурор подкреплял цифрами.

По словам руководителя ведомства, все проверки органами прокуратуры в условиях становления государственности носят пока профилактический и ознакомительный характер, и характер оказания практической помощи.

«Но это пока, чтобы не забывали, что не дремлет око всевидящего и меч карающего», - подчеркнул Урузмаг Джагаев, отметив, что прокуратура мало освещает результаты служебной деятельности, в той мере, которая не противоречит требованиям законодательства, и признав это упущением.

Далее Урузмаг Джагаев прошелся по всем направлениям деятельности прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами за 2016 год и отметил конкретные результаты, признав вместе с тем недостатки.

«Борьба с преступностью, защита граждан от преступных посягательств, укрепление правопорядка всегда были и остаются одним из главных направлений правоохранительных органов. Осуществление возложенных на них функций по борьбе с преступностью наглядно отражается в динамике преступности в Республике.

Всего в РЮО в 2016 году зарегистрировано 244 преступлений, против 165 в 2015 году. По сравнению с 2015 годом, на 79 больше. Раскрываемость по всем направлениям, по всем видам преступлений составила в 2015 году 75%, в 2016 году 80,3%. По линии уголовного розыска зарегистрировано в 2016 году 176 преступлений, против 118 в 2015 году. Раскрыто 135 в 2016 году, и 79 в 2015 году. В процентном отношении 66% в 2015 и 76,7 в 2016 году.

Тяжких видов преступлений было зарегистрировано в 2015 году 75, а в 2016 году - 90. То есть на 15 больше. Раскрываемость составила 57% в 2015 году и 65,5% в 2016 году», - отметил Урузмаг Джагаев.

По его словам, анализ динамики преступности в РЮО в сравнении с 2015 годом свидетельствует о том, что произошел некоторый рост преступлений, особую тревогу вызывает рост тяжких преступлений.

«Убийства увеличились с 4 до 7 при одном нераскрытом преступлении. Покушения на убийство с 1 до 3 при одном нераскрытом. Причинение тяжких телесных повреждений с 5 до 8, при 100% раскрываемости. ДТП со смертельным исходом с 5 до 6 со 100% раскрываемостью. Вымогательства с 2 до 3 при 100% раскрываемости. Грабежи - с 1 до 3 при 100% раскрываемости. Разбои остались на том же уровне, 5 в 2015 году и 5 было зарегистрировано в 2016 году, при одном раскрытом. То есть раскрываемость составила 20%.

Изнасилования увеличились с 1 до 2 при 100% раскрываемости. Произошел рост зарегистрированных преступлений и по другим видам - мошенничество с 1 до 18, при 100% раскрываемости. Незаконное приобретение и хранение оружия с 5 до 13, при двух нераскрытых. Умышленное уничтожение чужого имущества с 4 до 6 при 2 нераскрытых. В то же время произошло снижение краж имущества с 43 до 38. Раскрываемость как была на уровне 45-47%, так и осталась», - сказал генеральный прокурор.

Он отметил, что наблюдается снижение зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, но это свидетельствует, по его словам, не о положительной тенденции по этому виду преступлений, при росте выявляемости лиц в состоянии наркотического опьянения, а об отсутствии регистрации преступлений по каждому факту незаконного сбыта наркотических средств.

«Это наводит на мысль о снижении результативности работы подразделения МВД Республики. Причины неоднократно изучались и анализировались прокуратурой, обсуждались на совместных совещаниях», - выпустил стрелы критики генеральный прокурор в адрес МВД.

В 2016 году органы прокуратуры осуществляли деятельность и по другим направлениям. В отдел дознания УГАИ МВД поступило 50 материалов проверки в отношении водителей, задержанных за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. По всем материалам возбуждены уголовные дела и направлены в судебные органы.

В 2016 году проводились проверки в управлении исполнения наказания Министерства юстиции и изоляторе временного содержания МВД. Проверялась законность содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных, соблюдение режима заключения, прав и законных интересов заключенных. Урузмаг Джагаев указал, что все осужденные за различные преступления содержатся в одинаковых условиях и проверки показали, что ситуация не способствует исправлению и воспитанию осужденных.

Далее генеральный прокурор перешел и к другому важному вопросу.

«В 2016 году отдел прокураторы Республики Южная Осетия по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов должное внимание уделял проверкам по обеспечению исполнения мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия.

В этом направлении активно продолжалась работа в соответствии с распоряжением Президента Южной Осетии от 27 апреля 2012 года по проведению проверок использования средств финансовой помощи Российской Федерации, поступивших в Республику Южная Осетии в целях социально-экономического развития, осуществления бюджетных инвестиций. За текущий год отделом в тесном взаимодействии с Контрольно-счетной палатой Республики, УБП МВД Республики Южная Осетия и другими надзорными контролирующими органами было проведено 17 проверок финансово-хозяйственной деятельности подрядных строительных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы на объектах дорожно-хозяйственного значения и жилищного фонда Республики до 2012 года включительно. По каждому материалу проверки приняты решения, в частности, подготовлены заключения и направлены в следственное управление материалов проверок, по которым возможны уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств. Приобщено к ранее возбужденным уголовным делам четыре материала проверок, по трем материалам внесены представления для устранения выявленных нарушений, возвращены для проведения дополнительных проверочных мероприятий три материала» - отметил он. Также генеральный прокурор заострил внимание и на кадровом вопросе, заметив, что не всегда работодатели выполняют указы президента и другие нормативно-правовые акты в этой сфере.

Далее сотрудников генеральной прокуратуры поздравил Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, который отметил, что Президент и генеральная прокуратура очень тесно взаимодействуют.

«Ежеквартально президент получает полный отчет проведенной прокуратурой работой. Поэтому я знаком с работой генпрокуратуры. Хотелось бы обратить внимание, что мы сегодня услышали о некотором росте преступлений, который у нас получился по сравнению с 2015 годом, и наше внимание было обращено на вопрос регистрации преступлений. Да, надо согласиться с тем, что мы не должны проходить мимо преступлений. Практически нет никаких ограничений в работе генеральной прокуратуры. В нашей работе должна быть прозрачность и люди должны видеть, как мы работаем, чем занимаемся и чем будем заниматься. И руководители государственных структур на местах должны знать, что есть закон и он должен соблюдаться.

Я знаю, что органы прокуратуры работают и в районах. Мы ждем, чтобы эта работа была продолжена, ведь в нашей жизни главное - это человек. Можно дать оценку работе генеральной прокуратуры и думаю, что я готов оценить работу на «удовлетворительно»», - заключил Леонид Тибилов.

Торжественное собрание по традиции завершилось награждением отличившихся сотрудников генеральной прокуратуры и концертом.

Сармат КОЗАЕВ