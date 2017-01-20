Инвестпрограмма. Что сделано в году минувшем, и что предстоит в наступившем

В 2016 году в Республике продолжился масштабный строительно-восстановительный процесс. Строились и ремонтировались объекты здравоохранения, образования, промышленного назначения, дорожно-транспортной инфраструктуры, продолжилась реконструкция инженерных коммуникаций. Большей частью работы проходили в рамках финансируемой Россией Инвестиционной программы содействия социально - экономическому развитию РЮО на 2015-17 гг. Именно с ней главным образом связано развитие Республики.

Напомним, трехлетняя программа с объемом финансирования более 9 млрд руб. была утверждена в 2014 г. на 11-ом заседании Межправкомиссии по соцэкономсотрудничеству между РФ и РЮО. Инвестпрограмма 2016 года состояла из 23 мероприятий. Среди них немало переходящих на 2017 год, но большинство строек должны были завершить в прошлом году.

Как известно, основным государственным заказчиком на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов выступает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Комитет по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог был определен заказчиком строительства автодороги Синагур-Карзман и реконструкции автотрассы Гуфта-Кемулта. Что касается мероприятия, касающегося государственного софинансирования проектов реального сектора экономики, то здесь функции заказчика исполняет Министерство экономического развития. Данный пункт Инвестпрограммы предполагает строительство необходимой инфраструктуры (дороги, инженерных сетей и т. п.) при осуществлении инвестиционных проектов.

В реализации мероприятий Инвестиционной программы в прошедшем году было задействовано порядка 14 генеральных подрядных организаций, среди них несколько российских компаний. На условиях субподряда в работах принимали участие до 30 стройорганизаций, в основном это небольшие местные фирмы.

Многие мероприятия Инвестпрограммы-2016 выполнены в установленные сроки. Ввод в эксплуатацию ряда важных объектов пришлось перенести на начало наступившего года. Работы на них находятся в завершающей стадии. Почему их не удалось своевременно сдать? Здесь претензии могут быть только к подрядным организациям, которые не проявили должных усилий, хотя для всех работающих на территории Республики стройкомпаний созданы необходимые условия для успешной деятельности, финансирование осуществляется без задержек. В основном тормозят процесс крупные иногородние стройфирмы, от которых, напротив, все ждали более эффективной работы.

Что же дала Республике Инвестпрограмма - 2016? Наша газета в своем итоговом обзоре вспоминает воплощенные в жизнь проекты и анонсирует запланированные на 2017 год мероприятия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжается поэтапное благоустройство столичных улиц. В минувшем году были капитально отремонтированы ул. Остаева, Коблова, Цхинвальская, Хетагурова, Туганова, верхняя часть ул. Сталина, Горького, В. Гаглоева, Интернациональная, Джадтиева и Комсомольская. Правда, на последней остался небольшой отрезок, где нужно уложить второй слой асфальта. Отдельно от Инвестпрограммы силами городской администрации проведен ремонт ул. 13 Коммунаров.

Генеральным подрядчиком благоустройства городских магистралей является РГУП «Дорэкспострой». В качестве субподрядных организаций к работам были привлечены с десяток югоосетинских фирм, причем на некоторых улицах работали по несколько разных организаций.

Хочется надеяться, уложенное асфальтовое покрытие не станет проседать и разрушаться спустя несколько месяцев после эксплуатации. В предыдущие годы на многих отремонтированных улицах появились разломы, ямки, пошли трещины. На ошибки строителей обращает внимание и руководство Республики, требуя от Минстроя применения жестких мер в отношении недобросовестно работающих стройфирм. Многих подрядчиков принудили в соответствии с гарантийными обязательствами за собственные средства исправлять недостатки, но на ряде улиц уже не обойтись без ямочного ремонта.

На благоустройство улиц выделяются столь значительные финансовые ресурсы, что состояние дорожных покрытий должно быть близким к идеальному.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

На девяти из вышеназванных улиц перед укладкой асфальта заменили изношенные подземные инженерные коммуникации. В деле участвовало несколько генподрядчиков. РГУП «Водоканал» произвело замену сетей водоснабжения и канализации на улицах Интернациональная, Горького, В.Гаглоева, Хетагурова, Цхинвальская и Коблова. Кроме того, указанное предприятие проложило водопровод от резервуара в районе Дубовой рощи до ул. Джадтиева с целью улучшения водоснабжения северной части Цхинвала.

Специализированная организация из Ставропольского края - ООО «Ремтрубсервис» обновила водоканализационные и газовые линии на ул. Комсомольская, Джадтиева и Туганова, Хетагурова (газ).

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Скоро в Цхинвале начнет функционировать первая полноценная детская республиканская больница с реабилитационным центром на 60 койко-мест. Трехэтажное здание лечебницы площадью 6874 кв. м. возведено на территории республиканской соматической больницы. В медучреждении, отвечающем современным стандартам, созданы все условия для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно.

Радуют глаз окрашенные в яркие цвета коридоры и палаты, красочно оформленный бассейн для реабилитационных мероприятий. Предусмотрены палаты совместного пребывания родителя с ребенком. В каждой палате имеется индивидуальный санузел и душевая кабина. Больница укомплектована современной медицинской аппаратурой. Общая стоимость лечебного учреждения - около 600 млн рублей. Генподрядчик строительства - ООО «СТМ-ЮГ».

Руководство Министерства здравоохранения и социального развития РЮО высоко оценивает построенное здание детской больницы. «Такого прекрасного лечебного учреждения в Южной Осетии ещё не было. Все сделано красиво, оборудование современное. Объект отвечает всем медицинским нормам, в нем созданы отличные условия для работы медперсонала и пребывания больных», - не скрывала своего удовлетворения на одном из правительственных заседаний заместитель министра здравоохранения Агунда Плиева.

Современное медучреждение не оставило равнодушным и Президента страны Леонида Тибилова, Председателя Правительства Доментия Кулумбегова, а также побывавших в Цхинвале с рабочим визитом высокопоставленных чиновников из России. Все положительно оценивали качество выполненных работ и созданные в лечебнице условия.

В детскую больницу переходят педиатрические отделения, детская хирургия, которые располагаются в здании республиканской соматической больницы, а также городская детская поликлиника. Кроме того, здесь откроется отделение реанимации и анестезиологии.

Торжественное открытие медучреждения, по всей видимости, произойдет в ближайшее время. Объект фактически готов к вводу в эксплуатацию, осталось завершить работы по благоустройству двора.

ТАКИЕ НУЖНЫЕ КОЛЛЕДЖУ УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Немаловажным событием стало появление оснащённых современным оборудованием учебных мастерских для Цхинвальского многопрофильного колледжа, который с тех пор как был создан в 2010 году, не имел собственной учебно-практической базы. Со строительством мастерских деятельность колледжа должна стать более эффективной в деле подготовки столь необходимых Республике квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Построенные мастерские соответствуют требованиям учебного стандарта. Созданы достойные условия для практических занятий.

В двухэтажном здании (площадь 980 кв.м.) разместились мастерская по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, лаборатория информационных технологий, мастерская плиточников, поварская и швейная мастерская. В здании имеются складские и подсобные помещения, душевые, раздевалки и т.д.

Объект в небольшие сроки построила югоосетинская фирма ООО «АЛФАЗАР». Общая стоимость здания учебных мастерских - 58 млн рублей. В эту сумму кроме строительно-монтажных работ вошли расходы на приобретение оборудования и разработку проектно-сметной документации.

СТАЛ ОПРЯТНЕЕ

Проведены работы по обустройству небольшого парка в центре Цхинвала, называемого по старой памяти Пионерским (генподрядчик - югоосетинская фирма ООО «Золотое сечение»).

Взамен старых скамеек установлены новые, более красивые и удобные, обновлены фонари ночного освещения, отреставрирован фонтанчик, развернуты новые детские игровые аттракционы. Старую ограду со стороны ул. Пушкина сняли и установили такую же, как на проспекте А. Джиоева. Появился огороженный небольшим забором уголок для проведения небольших концертно-развлекательных представлений, для этого рядом с Домом детского творчества возведена летняя сцена.

В рамках мероприятия осуществлён капитальный ремонт расположенного на территории парка двухэтажного здания Станции юных техников (СЮТ). Оно давно пребывало в удручающем состоянии. После ремонта в учреждении дополнительного образования детей созданы все условия для его полноценной деятельности.

ГОРНАЯ ДОРОГА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Завершилось строительство стратегически важной приграничной автодороги Синагур-Карзман в Дзауском районе (генподрядчик РГУП «Дорэкспострой»). Протяженность высокогорной транспортной артерии составляет чуть более 10 км. Это грунтовая дорога, но вполне приличного качества. Она обустроена необходимой инфраструктурой.

Высокую оценку качеству построенной дороги дал и Президент Леонид Тибилов, он не раз выезжал на место для ознакомления с ходом работ. «Это достойная дорога, одна из лучших подобной категории в Южной Осетии», - сказал глава государства на одном из последних совещаний со строителями.

Нормального транспортного сообщения с отдаленным селением Карзман практически никогда не было. Туда можно было проехать разве что на вездеходе. Теперь в отдаленное горное село можно добираться на любой «легковушке».

В самом селе Карзман дорожники также построили мостовое сооружение через речку. Соответствующее поручение им было сделано Президентом, к которому с такой просьбой обратились жители села во время посещения им указанного населенного пункта.

НОВЫЙ ЛУЧШЕ СТАРОГО

В центре Цхинвала на месте старого базара («Малый») по ул. И.Харебова появился новый рынок. Работы выполнила югоосетинская строительная фирма ООО «Престиж».

Прежнее состояние рынка не выдерживало критики: обветшавшие торговые прилавки, уродливые павильоны, отсутствие элементарных бытовых удобств, антисанитария…Обновленный рыночный комплекс с виду простоватый, но здесь созданы неплохие условия для торговли. Хотя не все пришлось по душе вернувшимся сюда предпринимателям.

Территория рынка площадью почти 1000 кв. м. состоит из открытой площадки c торговыми рядами под навесами, и крытого одноэтажного здания, разделенного на отдельные секции для реализации мясомолочной и рыбной продукции. Они оборудованы холодильными витринами, холодильными шкафами, рукомойниками т. д. Имеются необходимые удобства. Подвальные помещения используются для хранения товаров.

Рыночный комплекс рассчитан на 120 торговых мест: 90 находятся на открытой площадке, а 30 мест - в здании. Вся территория комплекса выложена брусчаткой. Смонтирована система освещения.

Стоимость вновь построенного рынка вместе с закупкой оборудования, разработкой проектно-сметной документации составила 20 млн рублей.

После ввода в эксплуатацию нового торгового объекта прекратилась стихийная торговля продуктами питания на проспекте А. Джиоева, где торговцы беспорядочно толпились у входа в детский садик, на тротуарах.

…И В ЛЕНИНГОРЕ ПОСТРОИЛИ БАЗАР

В ближайшее время состоится открытие нового сельскохозяйственного рынка и в поселке Ленингор одноимённого района. Он также делится на открытую торговую площадку под навесом и одноэтажное здание, которое возвели на месте снесённого обветшавшего строения. В нем разместились павильоны для продажи сыра, мяса, рыбы и т.д., а также лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. «Рынок соответствует санитарным нормам, - отмечает заместитель главы администрации Ленингорского района Александр Бараташвили. - В возведенном здании есть все условия для торговли, горячее и холодное водоснабжение».

Проект реализовала строительная компания ООО «Союз-СтройПроект».

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЛЕНИНГОРЦЕВ

В поселке Ленингор готовится к сдаче в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание дошкольного образовательного учреждения. Строительно-монтажные работы на объекте вошли в завершающую фазу. Заканчивается отделка помещений, ведется благоустройство территории, где будут развернуты детские игровые агрегаты, установят беседки, монтируется система освещения и т. д. Завершено устройство инженерных сетей (водопровод, канализация, отопление). Работы по строительству детсада выполняет тот же ООО «Союз-СтройПроект».

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. В нем предусмотрены необходимые условия для развития дошколят. Стоимость объекта - 94 млн руб.

ОБЕЛИСК В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ АГРЕССИИ

В райцентре Ленингор помимо строительства различных объектов социально-культурного назначения построили Мемориал в память погибших во время вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Мемориал создан на территории перед зданием районной администрации.

ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ТЕАТРА НЕ ЗА ГОРАМИ

В 2016 году должны были поставить финальную точку в строительстве самого дорогостоящего объекта (1млрд 300 млн руб.) трехлетней Инвестпрограммы - нового здания Югоосетинского Государственного драматического театра им. К. Хетагурова, но была поставлена только запятая.

Во время посещения стройки руководством Республики, начальника Управления Президента РФ по соцэкономсотрудничеству с государствами СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия Олега Говоруна или министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, представители генподрядной организации ООО «Эверест» заверяли, что к концу 2016 года все строительные работы на объекте будут окончены, но в который раз не смогли сдержать обещание.

Совершенно неуместны оправдания типа: «это большой и технический сложный объект», «постоянно вносились коррективы в проект». При должной организации работ за два года и восемь месяцев (строительство театра стартовало в апреле 2014 г.) можно было построить и ввести в эксплуатацию отвечающее высоким стандартам качества здание на 500 зрительских мест.

Впрочем, до завершения «стройки века» осталось недолго. На сегодняшний день на объекте выполнено около 90% работ. На фасадной части, воссозданной в прежнем архитектурном стиле, работы ещё продолжаются. Внутри возведенного трехэтажного корпуса подходит к концу отделка помещений. Вместе с тем определенное время займет монтаж сценического оборудования и пуско-наладочные работы.

Ожидается, что показ первого спектакля на сцене нового театра состоится уже весной.

По мнению многих специалистов, это будет одно из лучших театральных сооружений на Северном Кавказе. Оборудование для него закуплено современное. Для актерской труппы и техперсонала создаются комфортные условия работы.

Важным штрихом станет благоустройство прилегающей территории с устройством нового фонтана.

НОВЫЙ ХЛЕБ НА НОВОМ ЗАВОДЕ

Уже скоро на прилавках наших магазинов появится новый хлеб, который начнут выпекать на новой хлебопекарне. Она построена на территории Югоосетинского государственного предприятия хлебобулочных изделий (ЮОПХБИ). Прежнее здание пекарни устарело и не отвечало требованиям сегодняшнего дня.

Производительность нового хлебозавода выше, он имеет плановую мощность выпечки хлеба более 12 тонн в сутки и в полной мере обеспечит потребности населения в хлебобулочных изделиях.

Двухэтажный корпус площадью 1924 кв.м. условно разделяется на производственные и административно-бытовые части. В производственной предусмотрены просеивательное, тестоприготовительное, заквасочное, варочное и другие отделения. А также цех разделки и выпечки, кондитерский цех, комнаты переработки брака, подготовки сырья, склады готовой продукции и сырья, производственная лаборатория, помещения хранения муки, зоны охлаждения и холодильных камер, механическая и слесарная мастерские, помещение мойки инвентаря и т. д. В административно-бытовой части располагаются дегустационный зал, различные кладовые, душевые, гардеробные, столовая, кабинеты заведующего и инженера-технолога, бухгалтерия, бельевая, санузлы и т.д.

Строительные работы на объекте практически окончены. Идет пуск-наладка оборудования. Генподрядчик - ООО «СоюзСтройПроект».

По всей вероятности, промышленное предприятие начнет функционировать в ближайшие месяцы.

УЖЕ НЕ ВЫСОТКИ, НО БУДУТ ЛУЧШЕ

Девятиэтажные дома №№ 137 и 139 по ул. Октябрьская, получившие повреждения во время войны, преображаются в крепкие привлекательные пятиэтажки. Поскольку сильнее пострадали верхние этажи, оба корпуса были демонтированы до уровня 5-го этажа.

К реконструкции домов ООО «СоюзСтройПроект» приступило в прошлом году. Все оставшиеся квартиры обновляются «с нуля». На сегодняшний день в домах полностью заменены внутренние инженерные сети, завершены штукатурные работы, производится отделка стен, выполняются работы на фасадной части.

Лифты демонтированы, так как в пятиэтажных домах подъемник не положен. Фасады домов утеплят и облицуют керамогранитной плиткой.

Многоквартирные дома планируется подготовить к заселению в течение двух месяцев. На ремонт обоих жилых зданий предусмотрено почти 121 млн руб.

Хотя обе высотки стали короче, но будут красивее. Точно такими, как реконструированный многоэтажный дом №1 по ул. Маяковского.

Благоустройство дворовых территорий предполагает строительство детских игровых площадок, беседок, проведение озеленения и т. д.

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДОЛГОСТРОЕВ

В прошлом году возобновились работы по строительству 10-квартирного жилого дома по ул. Х.Гаглоева (бывш. Тельмана). Это один из последних так называемых объектов незавершённого строительства, оставшегося со времен Комплексного плана. Строительство жилого корпуса было начато в 2009 г., но периодически приостанавливалось.

В скором времени все работы на объекте, наконец, будут завершены. Хотя задачу можно было выполнить за более короткое время, для завершения стройки сделать оставалось не так много. Сейчас продолжаются отделочные работы и благоустройство территории. Строительство ведет местная фирма ООО «Монолит Плюс».

ПЕРЕШЛИ С ПРОШЛОГО ГОДА

В наступившем году, согласно утвержденным срокам, будет введен в эксплуатацию целый ряд многих других знаковых объектов социального назначения, строительство которых было начато в 2015-16 гг. Такие объекты называют переходящими.

Один из них новый университетский комплекс, строящийся на месте прежнего (генподрядчик -югоосетинская фирма ООО «Мегаполис Т»).

На сегодняшний день осуществлен значительный объем работ. Уже накрываются кровлей соединенные между собой четырехэтажное учебное здание и культурно-досуговый корпус, а также строящийся рядом многофункциональный спортивный зал. В них выполняются штукатурные и отделочные работы, пластиковые окна большей частью установлены. Полным ходом идет капитальный ремонт бывшего трехэтажного учебного корпуса, он станет центром довузовской подготовки. Судя по высоким темпам, велика вероятность, что студенты начало очередного учебного года -1 сентября 2017 г., откроют в новом роскошном здании.

Сотни семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и годами состоящие в очереди в городской администрации, ждут завершения строительства двух многоквартирных домов в районе ул. Героев. Здесь на территории бывшего автотранспортного предприятия возводится жилой комплекс на 200 новых квартир улучшенной планировки (80 однокомнатных, 60 двухкомнатных, 55 трёхкомнатных и 5 четырёхкомнатных). Стройкомпания ООО «СоюзСтройПроект» должна подготовить дома к сдаче в эксплуатацию к концу текущего года. К настоящему времени возведена только половина восьмиподъездного корпуса.

В рамках модернизации здравоохранения на территории Республиканской соматической больницы ведется строительство операционно-хирургического корпуса (ООО «СТМ-ЮГ»). По проекту, в нем планируется 6 операционных, в том числе урологическая, ЛОР-офтальмологическая и два рентгенооперационных, реанимационный зал, палаты интенсивной терапии, отделения гемодиализа и компьютерной томографии, врачебные кабинеты и т.д. Медицинский объект по срокам должны ввести в эксплуатацию в текущем году.

В нынешнем году в Цхинвале запланированы работы по благоустройству парка им. В. Хубулова. Предполагается, что он станет зоной активного отдыха, т.е. со спортивным уклоном.

В п. Ленингор начнет функционировать новое здание общеобразовательной русской школы на 135 ученических мест со всеми необходимыми условиями для образовательного процесса. К настоящему времени практически возведены стены двухэтажного корпуса, строители приступают к монтажу кровли. Объект строит ООО «Союз-СтройПроект».

Данная организация в указанном районном центре также проводит работы по реконструкции подземных сетей водоснабжения и канализации.

Будет завершен первый этап реконструкции автомагистрали Гуфта-Квайса (РГУП «Дорэкспострой»). Он предполагает капитальный ремонт 12-километрового участка трассы от с. Гуфта до с. Ке-мулта. На данном отрезке практически завершена укладка асфальта в два слоя и строительство нескольких мостовых сооружений. Произведены работы по устройству кюветов и очистке ранее уложенных водопропускных труб. Но дорожникам предстоит выполнить еще много работы. Самым сложным является участок между нижней и верхней частью с. Кемулта, где часто сходят оползни. Там будут возведены подпорные стены.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Кроме строительства объектов социального назначения в Инвестиционной программе на 2015-17 годы заложены средства на государственное софинансирование проектов реального сектора экономики. Мероприятие подразумевает оказание поддержки частным инвесторам со стороны государства в виде создания необходимой инфраструктуры (прокладки дороги, инженерных сетей и т.п.) при реализации инвестиционных проектов.

Уже весной на северной окраине Цхинвала может заработать мясоперерабатывающий завод «Растдон». Инициатор проекта известный осетинский предприниматель, владелец агрохолдинга ООО «Евродон» Вадим Ванеев.

Строящееся предприятие намерено производить широкий ассортимент продукции из мяса: охлажденные полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесы и т.д. Предполагается создание около 40 рабочих мест.

На сегодняшний день здание завода возведено, в нем идут внутренние работы. К объекту подведены необходимые коммуникации (электроэнергия, водопровод, газ).

ЧТО ЕЩЁ ПОСТРОЯТ В 2017 ГОДУ

Помимо вышеперечисленных строящихся объектов, перешедших с прошлого года, в Инвестпрограмму-2017 включено много других мероприятий.

Продолжится благоустройство столичных улиц. В списке на 2017 год значатся: ул.Герцена, Калинина, Кутузова, Кирова, Дзауская, Школьная, Д. Джиоева, Молодежная, Колиева, Армянская, Комарова и Заводская, а также Соборная площадь.

В Цхинвале в районе ул. В. Гаглоева начнется строительство еще одного жилого комплекса.

В скором времени будет дан старт строительству нового, отвечающего современным требованиям родильного дома. Его возведут рядом с нынешним роддомом на месте снесенного старого корпуса больницы. Площадка под строительство объекта подготовлена.

В планах значится и строительство в Цхинвале нового противотуберкулезного диспансера и закупки для него современного оборудования.

В честь погибших за свободу и независимость югоосетинского народа в столице Республики возведут Мемориальный комплекс.

В 2017 году в с. Орчосан будет построено здание - «Общеобразовательная средняя русская школа - детский сад». Это совместное двухэтажное здание, где для школы отводится 70 ученических мест, а детского сада - 30 мест. Предусматривается оснащение мебелью и оборудованием школьных классов и помещений групп дошкольного учреждения, благоустройство территории с созданием спортивных и игровых площадок. Кроме того, в рамках мероприятия предполагается приобретение школьного автобуса для перевозки детей.

В программе на текущий год обозначены и другие мероприятия.

РЕЗЮМИРУЯ

Наступивший 2017 год становится последним и решающим для Инвестпрограммы трехлетья (2015-2017). На сегодняшний день большинство проектов материализованы, и есть большая надежда, что программа будет претворена в жизнь в полном объеме.

Правительством уже ведется работа над формированием Ин-вестиционной программы на последующие годы. Поступательное развитие Республики будет продолжено.

Будем откровенны, не все планы выполняются точно в срок, иногда с небольшой задержкой. Порой, не будем греха таить, оставляет желать лучшего качество производимых работ, прежде всего, это касается благоустройства улиц. Безусловно, многое в строительном комплексе нужно отглаживать и доводить до нужных кондиций. Однако разница между тем, как шли восстановительные работы в 2009-2012 гг. и в период после этого - большая. На протяжении последних нескольких лет в Республике ни одна стройка, проходимая в рамках Инвестпрограммы, не «замораживалась» на продолжительное время, что мы неоднократно наблюдали в предыдущий период.

Руководству Республики совместно с российскими партнерами удалось направить строительно-восстановительный процесс в организованное русло. Обеспечен жёсткий контроль над расходованием поступающих в Республику финансовых ресурсов.

Отметим также, что помимо Инвестиционной программы немало в минувшем году было сделано городскими и районными властями. В рамках имеющихся возможностей, а также на средства из президентского фонда ремонтировались объекты социального назначения, дороги и т.д.