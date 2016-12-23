Знаковый юбилей судьбоносного события

На торжественное собрание, проведенное по столь значимому поводу, собрались представители руководства страны во главе с Президентом Леонидом Тибиловым, депутаты Парламента РЮО всех созывов, общественные и политические деятели Южной Осетии, посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев, делегация РСО-А во главе с министром по вопросам национальных отношений Асланом Цуциевым, члены Центральной избирательной комиссии по проведению референдума 1992 года и др.

Открывая мероприятие, ведущий - депутат нескольких созывов Парламента РЮО, включая первый, Тарзан Кокойты обратил особое внимание на значимость этого события в новейшей истории Южной Осетии. «Референдум проводился 25 лет назад в условиях тяжелой общественно-политической ситуации, но, тем не менее, народ сказал свое решающее слово. По итогам референдума, 99 процентов граждан проголосовали за независимость Южной Осетии, таким образом, 19 января 1992 года народ заложил прочную основу под строительство государственности нашей Республики. В 2008 году после августовских событий тогдашний Президент России Дмитрий Медведев, опираясь на принципиальную позицию осетинского народа и результаты референдума 1992 года, подписал Указ о признании Республики Южная Осетия, как суверенного государства», - отметил Тарзан Кокойты.

Президент Леонид Тибилов, в свою очередь, озвучив поздравления в адрес всех граждан РЮО, подчеркнул важное значение референдума 1992 года. «Это политическое событие имеет для Южной Осетии непреходящее значение. Оно знаменует собой свободное волеизъявление народа, несмотря на то, что референдум проводился под непрерывным обстрелом Цхинвала и ближайших населенных пунктов в условиях жесткой политической, военной, транспортно-энергетической, финансово-экономической и информационной блокады. Положение усугублялось тем, что и силы природной стихии в тот год ополчились против нас. Жители старшего и среднего поколения Южной Осетии помнят, насколько суровой выдалась зима 1992 года, когда у молодой Республики в условиях отсутствия электричества и природного газа не было и финансовых возможностей для выдачи мизерных заработных плат, пенсий и пособий. Но в умах и сердцах людей царила непоколебимая вера в победу в справедливой борьбе за право свободно жить на земле своих предков. Все эти годы мы строили нашу государственность курсом, предначертанным 19 января 1992 года. Мы шли к признанию независимости Республики Южная Осетия 26 августа 2008 года долгим и тернистым путем ценой геноцида нашего народа», - сказал Леонид Тибилов.

Отдельно глава Республики отметил заслуги политических деятелей того периода, включая Алана Чочиева, депутатов Верховного Совета РЮО первого созыва, членов первого состава ЦИК во главе с Юрием Дзиццойты и многих других. «В этот торжественный день мы обязаны напомнить и о той решающей роли, которую сыграл в те дни заместитель Председателя Верховного Совета Алан Резоевич Чочиев. Это он обосновал необходимость проведения референдума в Южной Осетии. По его настоянию 13 декабря 1991 года депутаты Верховного Совета первого созыва приняли историческое решение, назначив референдум на 19 января 1992 года и утвердив состав Центральной избирательной комиссии во главе с Юрием Альбертовичем Дзиццойты. Надо отдать должное каждому из них и каждому из членов комиссии, которая провела в экстремальных условиях огромную работу, безупречно, с правовой точки зрения, организовав референдум, который явился отправной точкой в оформлении государственности Южной Осетии. Новое поколение нашей страны должно знать их поименно. Их работа, не побоюсь переоценки, сродни гражданскому подвигу», - заявил Леонид Тибилов.

Президент также указал на то, что итоги референдума 1992-го не теряют своей актуальности и сегодня, вектор политического курса руководства Республики ориентирован на их безусловную реализацию. «Напомню, что около 99% принявших участие в референдуме высказались за независимость Южной Осетии с перспективой присоединения к России. Никто не вправе менять это решение народа. Не мы принимали историческое решение и не нам его отменять или интерпретировать по-своему в угоду сиюминутным амбициям», - заявил Леонид Тибилов, закончив свою речь словами о том, что общими усилиями в тесном единении граждане Южной Осетии добьются развития и процветания своей Родины.

Завершив выступление, прозвучавшее на двух государственных языках, глава государства вручил награды активным участникам событий тех лет. В частности, государственные награды получили активистки национально-освободительного движения, группу которых в народе прозвали «8 полком», в их числе Оля Баззаева, Рая Гатикоева, Евразия Джиоева, Циури Джиоева, Лена Кочиева, Зара Чочиева. Государственную награду получил и Руслан Болотаев, известный широкой публике под именем «Пушкин». Награжденные общественные деятели известны многим в Республике, поэтому их выход на сцену для вручения награды сопровождался бурными аплодисментами и одобрительными комментариями сидящих в зале.

Далее на торжественном собрании выступил председатель легендарного состава Центральной избирательной комиссии, которой принадлежит заслуга организации референдума 1992 года – известный югоосетинский ученый, депутат 1 и 5 созывов Парламента РЮО Юрий Дзиццойты.

В своем выступлении Юрий Дзиццойты воссоздал картину тех лет, когда участники национально-освободительного движения сталкивались с жестким давлением со всех сторон, включая попытки запугивания и блокаду со стороны грузинских властей и происки «пятой колонны».

Собравшиеся в зале также смогли посмотреть на экране обращение одного из лидеров Южной Осетии периода создания государственности, Алана Чочиева, ныне проживающего в Германии. Один из основателей «Адæмон Ныхас» подчеркнул, что референдум о независимости Южной Осетии был проведен в тот момент, когда Грузия еще не была принята в ООН. В этой связи у нее не было международно-правового статуса, поэтому правовые обоснования независимости Южной Осетии безупречны и незыблемы. «8 декабря 1991 года СССР распался, и мы 13 декабря, через пять дней после распада СССР, вынуждены были принять Конституцию независимой Южной Осетии. И именно для того, чтобы эту независимость сделать законной в правовой непрерывности СССР - России и Южной Осетии нужно было одно правовое звено - референдум о независимости Южной Осетии, который мы и провели 19 января 1992 года», - сказал Алан Чочиев, указавший также на необходимость планомерной правовой работы по расширению международного признания Южной Осетии при поддержке России. По его мнению, успех в этом вопросе зависит от правильности выбранной методики и времени.

Логическую линию выступлений в ходе торжественного собрания продолжил другой активный участник процессов того периода, депутат первого, второго и третьего созывов Парламента Южной Осетии, заместитель главы Администрации Президента РЮО Вячеслав Гобозов.

Он отметил, что результаты референдума 1992 года нисколько не потеряли своей значимости, в том числе, если исходить из вопроса о присоединении к России. «На сегодняшний день активно обсуждается идея о необходимости нового референдума по данной проблеме. Эта идея обосновывается необходимостью проведения нового референдума после плебисцита 2006 года по вопросу о поддержке независимости Южной Осетии, якобы после этого для вхождения в состав Российской Федерации уже нет соответствующих юридических предпосылок. Подобную интерпретацию результатов референдумов 1992 и 2006 годов трудно считать в достаточной степени оправданной и юридически обоснованной», - сказал Вячеслав Гобозов.

По его словам, согласно общим принципам правового государства и действующему законодательству РЮО, решение, принятое на референдуме, может быть отменено только следующим референдумом, на котором должен быть прямо поставлен вопрос об отмене предыдущего решения. «Никаких косвенных вариантов не может быть по определению. Референдума же с предложением отменить результаты плебисцита 19 января 1992 года, касающиеся присоединения нашей Республики к Российской Федерации, в Южной Осетии не было и уверен, что не будет никогда», - подчеркнул Вячеслав Гобозов.

Он также заявил, что решение Верховного Совета РЮО о вхождении в состав России является конкретным правовым актом, который никем никогда не был отменен и дает все юридические основания руководству Республики в любой момент обратиться к России с просьбой о присоединении.

Другой оратор - директор гимназии «Рухс», отец Георгий, в миру Урузмаг Джиоев, ставший в свое время первым министром иностранных дел РЮО, в своей речи больше внимания обращал на мистические и морально-нравственные составляющие событий тех лет. Он напомнил, что тогда грузинские власти, включая Эдуарда Шеварднадзе, задействовавшего все свои связи и ресурсы, пытались повлиять на ситуацию в плане отмены референдума или дезорганизации его хода, однако этого им не удалось. «Мы являемся тем редким исключением, когда воюющая Республика без единого выстрела взвешенно решала все политические вопросы. Как сказал один римский полководец, невозможно уничтожить даже самый маленький народ, если не растлить его изнутри. Мы пример и подтверждение этого изречения. Никто в мире, ни один эксперт не может сказать, что мы что-то не так сделали или в чем-то ошиблись. Мы осознавали, что на эти решения через 25 лет будут опираться другие люди, другие поколения», - сказал он.

В завершение своего выступления первый глава МИД РЮО призвал помнить о насущной необходимости сохранения единения народа. «У каждого есть амбиции, планы, групповые интересы, но пусть никто на себя не берет ответственность за пролитую слезу или каплю пролитой крови. Наша сила в единстве, мы по масштабам даже на провинциальный городок не тянем, но продемонстрировали такой военный и интеллектуальный потенциал, какой не наблюдается у многих многомиллионных народов», - подчеркнул Урузмаг Джиоев.

Внимание собравшихся в зале привлек также краткий документальный фильм, в котором были показаны основные вехи становления РЮО, судьбоносные события в лицах и др.

Торжественное мероприятие в честь 25-летнего юбилея референдума завершилось концертной программой в исполнении коллектива госансамбля «Симд».

А. Тедеев