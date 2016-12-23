Доменти Кулумбегов: «Основа жизни - село, и его проблемы будем решать в первоочередном порядке»

В поездке по району его сопровождали министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, министр образования и науки Натали Гассиева, председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Василий Дзассеев, глава Администрации Ленингорского района Алексей Босиков.

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов совершил рабочую поездку в Ленингорский район, побывав в административном центре - поселке Ленингор и приграничном селе Амдзарин (бывший Цинагар), где он встретился с педагогами и местными жителями.

Как живется деревне, какие чаяния у ее жителей, с какими проблемами им приходится сталкиваться чаще всего? Эти и другие актуальные вопросы были обсуждены в ходе теплого, дружеского разговора, состоявшегося в стенах школы села Амдзарин.

«Основа нашей жизни - деревня, земля, люди, которые на ней работают. Нужно дальше поднимать село, изыскивать весомые финансовые ресурсы, создавать условия для поступательного развития сельского хозяйства, возвращения людей в села. Правительство во главе с Президентом в начавшемся году продолжит решать эти важнейшие задачи», - сказал Доменти Кулумбегов, начиная встречу, и предложил собравшимся высказаться по всем интересующим вопросам.

Сельчане, в первую очередь, поблагодарили руководство Республики за внимание к району, заметное улучшение социальной инфраструктуры как родного района, так и города Цхинвал.

Село, которое еще недавно имело существенные проблемы с водоснабжением, энергоснабжением, бытовыми условиями в образовательных учреждениях, сегодня стабильно обеспечено светом и водой, капитально отремонтирован и дооснащается всем необходимым детский сад, который уже в понедельник примет более двух десятков детей, идет полноценный учебный процесс в стенах сельской школы.

Кроме того, здесь вплотную занимаются заменой электросетей, - только за прошлый год поставили свыше пятисот новых электростолбов и протянули 26 км линий, также строятся внутрипоселковые дороги.

Но при этом есть и ряд нерешенных вопросов, с которыми жители села обратились к главе Правительства. В частности, они попросили завершить строительство короткой дороги в Цхинвал через село Гром, которая позволит сократить путь на 25 км, то есть вместо двух часов до столицы Республики можно будет доехать за час.

Глава Правительства пообещал сделать все возможное, чтобы включить капремонт дороги в будущую Инвестпрограмму, а пока привести ее в приемлемый вид, чтобы по ней можно было ездить.

Кроме того, сельчанам нужна мельница для помола зерновых на корм животным, для чего можно отремонтировать имеющуюся в деревне.

Еще одна просьба касалась названия села, новая трактовка которого пришлась не по душе его жителям. Напомним, что специально созданная правительственная комиссия поработала над возвращением населенным пунктам республики исконно осетинских названий и, в частности, Цинагар был переименован в Амдзарин. Жители попросили вернуть привычное название селу, трансформировав его в Цинагур.

В ходе беседы коснулись и темы упорядочения земельных отношений в районе. К главе Правительства обратился местный житель с просьбой дать ему землю для ведения сельского хозяйства. Проблема заключалась в том, что на данный момент он арендует ее у другого местного жителя, который не имеет на руках никаких правоустанавливающих документов.

Доменти Кулумбегов внимательно выслушал эти и другие просьбы сельчан, и, отметив, что среди них нет трудновыполнимых, дал соответствующие поручения главе местной администрации.

Он также потребовал у руководства района вплотную заняться упорядочением договоров на аренду земельных угодий.

«Землю нужно отдавать тем, кто реально может и хочет ее обрабатывать, - подчеркнул Доменти Кулумбегов, - нельзя допускать ее простоя. Можно только радоваться тому, что люди хотят вести свое хозяйство, и всячески им помогать».

Отвечая на вопросы сельчан о перспективах сельского хозяйства, Доменти Кулумбегов рассказал о реализации ряда инвестпроектов, которые поспособствуют развитию различных направлений отрасли.

В частности, строительство мясоперерабатывающего предприятия «Растдон» позволит стимулировать животноводство, так как фермеры смогут продавать ему выращенных животных. А новое фруктохранилище и плодопитомник, построенные в рамках проекта по закладке интенсивных садов, станут хорошим подспорьем для садоводов.

Были обсуждены также вопросы школьного учреждения.

Педагоги рассказали о том, что в школе созданы все условия для работы и учебы, а также о том, что главные акценты учебно-воспитательного процесса сделаны на формировании у детей патриотичного отношения к республике, родному селу. А также попросили помочь им с ремонтом спортзала и проведением отопления.

Натали Гассиева, в свою очередь, отметила стабильные успехи учителей и учащихся на республиканском уровне и ответила на вопросы, в том числе касавшиеся повышения заработной платы.

Педагогам пообещали, что в текущем году приведут в порядок спортзал школы и установят новую отопительную систему.

Не остались без внимания и строящиеся в рамках Инвестпрограммы объекты поселка Ленингор.

В ходе поездки правительственная делегация посетила вновь построенный поселковый рынок, который осталось подключить к магистральным инженерным коммуникациям, а также детский сад, где идет благоустройство территории. Как заверили строители, к концу месяца его можно будет сдавать в эксплуатацию.

Председатель Правительства подчеркнул важность обсуждаемых тем и заверил, что приложит все усилия для повышения качества жизни сельчан.

«Искренне радуюсь, когда вижу улыбки на лицах жителей села, - отметил Доменти Клумбегов. - Мы продолжим решать проблемы села и в предстоящий период, так как от самочувствия сельчан, от их желания возрождать традиции ведения натурального хозяйства зависит во многом успешное развитие экономики страны».

Сайт Правительства РЮО