Налоговое и таможенное ведомства подвели итоги за 2016 год

Первым о деятельности возглавляемого им ведомства рассказал Мурат Цховребов. По словам руководителя югоосетинской таможни, за 2016 год ведомство планировало внести в бюджет 25 млн рублей, но уже летом стало ясно, что план будет выполнен и он был увеличен до 33 млн. В общей сложности за 2016 год таможенники внесли в бюджет 36 млн 157 тыс рублей, что на 13 млн больше, чем в 2015 году.

В пятницу, 13 января в пресс-центре Государственного комитета информации и печати прошла очередная пресс-конференция в рамках проекта «Открытое правительство». Гостем журналистов были председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Мурат Цховребов и председатель Комитета по налогам и сборам Владимир Каджаев, которые подвели итоги деятельности за 2016 год.

«За эту работу сотрудники Комитета были премированы руководством, за что мы хотим поблагодарить Президента и Правительство. В будущем году мы хотим внести в бюджет 65 млн, почти в два раза больше. У нас сложилась тенденция в последние месяцы, что мы вносим в бюджет около 4,5 млн рублей и если будем вносить каждый месяц в текущем году 5,4 млн рублей, то выйдем на запланированную сумму», - выразил надежду Мурат Цховребов.

В истекшем году было повышение пошлин на оформление транспортных средств, что тоже стало фактором увеличения поступлений в бюджет ведомством. К примеру, в 2015 году от пошлин на оформление автотранспортных средств было внесено в бюджет всего 7 млн 900 тыс. руб., а в 2016 году было внесено почти 18 млн рублей.

По словам выступающего, план 65 млн ведомство предполагает выполнить в связи улучшением экономического климата в Южной Осетии, с увеличением участников внешнеэкономической деятельности.

Далее Мурат Цховребов сделал важное заявление, которое расхватали на цитаты электронные СМИ. По словам руководителя югоосетинской таможни, ведомство внесло предложение Президенту и Правительству об открытии таможенного поста на пункте пропуска «Раздахан» в Ленингорском районе.

«На сегодняшний день данный пункт пропуска мы не контролируем, там стоят российские пограничники. Если мы выставим там пост, то и мы будем в таком случае контролировать ввоз товара и пойдут определенные вливания в бюджет за счет этого. На данный момент рассматривается вопрос об установлении поста с фитосанитарными службами, чтобы мы контролировали качество и количество товара, и в этом случае поступления в бюджет будут в разы больше. В дальнейшем, если откроется этот пункт пропуска, он будет открыт только для транзитных грузов из Ирана, Турции, Армении. Подчеркиваю, чтобы люди знали, что это только для транзитных грузов», - сказал Мурат Цховребов.

Что касается второго важного заявления, то глава таможни отметил, что в соответствии с Договором о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией 15 апреля было подписано к нему дополнительное соглашение, где прописано, что до конца 2017 года югоосетинские таможенники должны перейти с поста в с. Рук на пункт пропуска «Нижний Зарамаг».

«Это значит, что югоосетинские таможенники будут вместе работать с российскими коллегами. Это упростит во времени оформление груза. К примеру, если российский таможенник будет оформлять товар на экспорт, то югоосетинский таможенник оформит товар уже на импорт», - подчеркнул Мурат Цховребов. По его словам, в целом югоосетинские таможенники тесно контактируют с российскими коллегами, с которыми сложились тесные и дружеские отношения. К примеру, в декабре российские таможенники подарили югоосетинским коллегам форменную одежду, а в январе планируется передать в дар транспортные средства.

Как подчеркнул Мурат Цховребов, за весь 2016 год не было ни одной жалобы на сотрудников ГТК, не возбуждено против сотрудников ГТК ни одного уголовного дела, что, конечно, может говорить об осуществлении деятельности сотрудниками ГТК в строгом соответствии с законом.

Итоги деятельности за 2016 год подвел и глава Комитета по налогам и сборам Владимир Каджаев. По его словам, по плану, который был утвержден на 2016 год, планировалось первоначально собрать 624 млн рублей.

«Впоследствии сумма пересматривалась в сторону увеличения дважды, и последняя цифра составила 660 млн 973 тыс рублей. По факту за 2016 год общий объем налоговых поступлений в бюджет составил 784 млн 156 тыс рублей. Удалось добиться значительного превышения доходов над планируемыми показателями и хотел бы заметить, что это заслуга не только работников Комитета, но и всего Правительства, которое оказывало всемерную поддержку нашим начинаниям», - отметил Владимир Каджаев.

По его словам, 2016 год начался абсолютно в новых условиях и был в какой-то степени трудным для Комитета и налогоплательщиков, потому что с 1 января 2016 года вступил в действие новый Налоговый кодекс Южной Осетии.

«Это новое налоговое законодательство, которое принципиально отличается от предыдущего и очень много в нем нового. И налогоплательщики пока не совсем ясно понимали, для чего он был принят. Благодаря кодексу, и не в последнюю очередь, произошло частичное увеличение наших налоговых поступлений. С чем это связано? Это изменение некоторых ставок налогов в сторону увеличения, изменение исчисления некоторых видов налогов. И в общей сложности это дало нам указанную прибавку по налоговым платежам. В целом Комитет администрирует такие виды налогов, как НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество, единый налог на вмененный доход. Абсолютно по всем видам налогов достигнуты положительные показатели», - сказал глава налогового ведомства.

На 2017 год Комитету установлен план в размере 712 млн рублей. Рост плановых показателей идет и фактически сбор ожидается в ведомстве намного больше. Как отметил Владимир Каджаев, виден рост количества зарегистрированных предпринимателей.

«Если в 2015 году было зарегистрировано 4.479 предпринимателей, то в 2016 году уже 4.535 предпринимателей, налогоплательщиков. И второе, что хочу заметить, благодаря усилиям нашего Правительства, которые направлены на развитие реального сектора экономики, в последнее время реализуется ряд проектов, которые будут способствовать росту налоговой базы. Общая культура платежей и налогоплательщиков с каждым годом улучшается. Если раньше с трудом приходилось выбивать те или иные налоги через судебные органы или другие воздействия, то в 2016 году большое количество налогоплательщиков без напоминаний и требований сами приходили и исполняли свои обязательства по уплате налогов. Это положительный пример», - отметил повышение культуры налогоплательщиков Владимир Каджаев.

Что касается основных плательщиков налогов в бюджет республики, имеются в виду юридические лица, то глава ведомства отметил, что больше всех налогов платит «Газпром, Трансгаз-Ставрополь» - 256 млн руб. Далее идет РГУП «Энергоресурс» - 41 млн. К примеру, в 2015 году «Энергоресурс» уплатил налоги в размере 9 млн руб.

«Почему такой рост? Как я уже говорил, вступление в силу нового Налогового кодекса, изменение методики исчисления некоторых видов налогов дало такой эффект. Далее идет единственный сотовый оператор республики, он перечислил 35 млн 601 тыс рублей. Вот это три наиболее крупных предприятия, которые являются крупнейшими плательщиками бюджета», - перечислил Владимир Каджаев.

Он также отметил, что в начале года возникла некоторая шумиха по увеличению ставок по единому налогу на вмененный доход, который был увеличен в среднем в два раза.

«К примеру, индивидуальный предприниматель, парикмахер, если до вступления в силу Налогового кодекса платил 300 рублей, то сейчас уже 600 руб. Многие утверждали, что налогоплательщики перестанут платить налоги, но этого не произошло. Конечно, стало чуть-чуть труднее платить, это реальность. Но если бы мы исходили из тех доходов, которые они получают, сумма налога должна была быть увеличена минимум в 3-4 раза. Но опять-таки, учитывая наше положение и доходы граждан, остановились на нынешних цифрах, это также общее мнение Правительства и Парламента», - пояснил детали Владимир Каджаев.

Что касается инвестиционного климата в Республике, то, по словам главы налогового ведомства, во время встреч с предпринимателями, которые приезжают в Южную Осетию и намерены вложить средства, самый первый вопрос, который они задают - что из себя представляет республиканское налоговое законодательство.

«Мы всем говорим, что наше налоговое законодательство разработано на основе российского законодательства, и им все становится ясным и особых вопросов больше не возникает, так как они работают в том же налоговом праве в России. При обсуждении крупных инвестиционных проектов, согласно нашему законодательству, на период самоокупаемости инвесторам предоставляются определенные льготы. Исходя из того, сколько средств они будут вкладывать в республику, в зависимости от суммы инвестиций, им предоставляются различные налоговые льготы», - заключил Владимир Каджаев.

Сармат КОЗАЕВ