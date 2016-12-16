Леонид Тибилов: «У нас полноценное оборонное ведомство»

Мероприятие состоялось в ГККЗ «Чермен», куда также были приглашены Секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев и заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козаев, представители Вооруженных сил Российской Федерации: старший офицер, проходивший военную службу в подразделениях специального назначения, кавалер четырех орденов мужества Александр Кузнецов и старший офицер, проходивший военную службу в подразделениях специального назначения и службах безопасности, член Федерации практической стрельбы, награжденный Орденом Мужества, Орденом за заслуги перед Отечеством и Орденом за военные заслуги Виталий Яковец.

Президент Леонид Тибилов принял участие в отчетном собрании Министерства обороны, в ходе которого заслушал отчет об итогах деятельности оборонного ведомства за 2016 год.

В начале собрания министр обороны Ибрагим Гассеев отметил, что 2016 год был непростым для оборонного ведомства, насыщенным и продуктивным. Он также подчеркнул, что на протяжении всего прошлого года велось тесное межведомственное сотрудничество с российскими коллегами из Министерства обороны РФ, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Главного штаба сухопутных войск РФ.

«Высшим руководством республики созданы все условия для поступательного развития общества, достигнута внутренняя стабильность, минимизированы внешние военные угрозы. Однако для национальной армии это не является поводом для послаблений и некачественного выполнения обязанностей. Вооруженные силы в любых условиях военно-политической обстановки должны быть готовы решать задачи по предназначению», - подчеркнул он.

Ибрагим Гассеев отметил, что в ходе рассмотрения докладов, подготовленных руководителями различных подразделений оборонного ведомства по системному анализу деятельности Министерства обороны, необходимо дать соответствующую оценку деятельности ведомства, найдя пути решения существующих недостатков и наметить дальнейшие планы.

С докладами выступили также начальник Разведывательного отдела Министерства обороны полковник Андрей Захаров, который в своем выступлении затронул тему военно-политической обстановки в мире и в регионе, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РЮО полковник Виктор Федоров, проанализировавший боевую и мобилизационную готовность подразделений ВС РЮО, помощник министра обороны по правовой работе майор Алла Бестаева, которая зачитала нормативно-правовые документы, принятые в 2016 году.

Начальник Отдела боевой подготовки Министерства обороны Альберт Багаев выступил с докладом «Анализ состояния воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях ВС РЮО за 2016 учебный год, задачи на 2017 учебный год», заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-майор Леонид Тасоев подвел итоги эксплуатации ВВТ, тылового и медицинского обеспечения за 2016 учебный год, а также рассказал о задачах на 2017 учебный год.

Завершающим стал отчет директора Кадетской школы Министерства обороны полковника Эдуарда Алборова о проделанной работе за 2016 учебный год и задачах на 2017 учебный год.

Ибрагим Гассеев выразил слова благодарности всем докладчикам за подробную и объективную информацию, выразив уверенность в том, что будут предприняты все необходимые меры по устранению выявленных недостатков.

«В 2016 году задачи Вооруженных сил решались в условиях мирного времени. Совместно с другими силовыми структурами Республики Южная Осетия и воинскими контингентами Российской Федерации в Республике Южная Осетия мы выполнили основную задачу - обеспечили мир и безопасность на нашей земле», - отметил он.

Министр также подчеркнул, что одним из важнейших вопросов в 2016 году был вопрос о сохранении численности национальной армии.

«В обществе существуют различные мнения по данному вопросу. Некоторые считают, что меры обеспечения безопасности государства уже достигнуты благодаря воинским контингентам Российской Федерации, которые являются прочным гарантом безопасности Республики Южная Осетия. Мнение же всего командного состава и всех военнослужащих Министерства обороны Республики Южная Осетия заключается в том, что оборону и безопасность необходимо обеспечивать плечом к плечу совместными скоординированными действиями с учетом воинского братства и товарищества. А для этого у Республики должны быть свои малочисленные, но мобильные и оснащенные вооруженные силы», - сказал Ибрагим Гассеев.

Он отметил, что невозможно представить воина-осетина, которому отведена роль стороннего наблюдателя в вопросах священного долга по защите Отечества, и выразил слова благодарности Леониду Тибилову за личное участие и приложенные усилия в разрешении данного вопроса.

«Пользуясь случаем, от имени всех военнослужащих Министерства обороны выражаю искреннюю признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Республики Южная Осетия Президенту Леониду Тибилову за небезразличное отношение к нам. Только благодаря скоординированным действиям президентской команды нам удалось сохранить численность наших Вооруженных сил, а Министерство обороны продолжает свою деятельность в существующих организационно-штатных структурах», - подчеркнул Ибрагим Гассеев.

В своем выступлении министр обороны также затронул тему сотрудничества с Российской Федерацией, в частности, рассказал о готовящемся к подписанию Соглашении «О порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил РЮО в состав Вооруженных сил РФ, о порядке их функционирования, применения и обеспечения».

«После подписания данного Соглашения российской стороной будет признаваться действительная военная служба в Вооруженных силах Республики Южная Осетия и наши военные билеты. Нам удалось отстоять численность наших Вооруженных сил, а все изменения в организационно-штатную структуру после подписания Соглашения будут производиться нами самими», - сказал он.

Далее слово было предоставлено главе государства.

Леонид Тибилов поздравил весь личный состав Министерства обороны Республики Южная Осетия с Новым годом и пожелал, чтобы 2017 год был успешным и благополучным.

«Я приветствую всех сотрудников Министерства обороны, а также наших российских гостей, которые сегодня находятся в зале. Нам очень приятно, что в такой день вместе с нами наши друзья из братской России», - сказал Президент.

Вспоминая историю создания и становления Министерства обороны РЮО, Леонид Тибилов отметил, что в тяжелые военные годы, когда гражданам Республики приходилось с оружием в руках защищать свои дома и свою Родину, существовали «отдельные группы патриотично настроенных ребят, которые твердо решили, что будут защищать себя, свой народ и свою молодую Республику».

«Сегодня у нас полноценное оборонное ведомство, у нас есть все необходимое для того, чтобы Вооруженные силы Республики могли в любое время защитить свою страну. Заслушав доклады командиров подразделений, я услышал не только слова о той работе, которая проводится, но я уловил дух настоящего защитника, патриота и гражданина. И это та основа, на которой зиждется вся деятельность Министерства обороны Республики и наших Вооруженных сил», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для разрешения проблем в вопросах воинской дисциплины в рядах Вооруженных сил. Он призвал всех руководителей силовых ведомств уделять данному вопросу особое внимание.

В завершение мероприятия в соответствии с Приказом министра обороны Республики Южная Осетия №10 от 11 января 2017 года «О поощрении личного состава подразделений Министерства обороны, занявших первые места по итогам 2016 учебного года» наиболее отличившиеся подразделения оборонного ведомства были награждены переходящим вымпелом министра обороны РЮО и Почетной грамотой министра обороны РЮО.

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