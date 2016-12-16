Эрик Пухаев: «Руководство Республики уделяет особое внимание Кударскому ущелью»

В первую очередь Эрик Пухаев в сопровождении главы Администрации г.Квайсы Роберта Газзаева посетил медсанчасть, пообщался с медперсоналом, осмотрел палаты и поинтересовался самочувствием больных.

Заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев совершил рабочую поездку в город Квайса Дзауского района, где на месте ознакомился с условиями функционирования медико-санитарной части и дошкольного образовательного учреждения, пообщался с горожанами.

По словам главного врача медсанчасти Ульяны Цховребовой, новое здание больницы обеспечено всем необходимым, чтобы функционировать в штатном режиме, в частности, хорошее медикаментозное обеспечение, здание отапливается и пациенты обеспечены заботливым уходом медперсонала. Эрик Пухаев пожелал им скорейшего выздоровления.

Заместитель Председателя Правительства также посетил детский сад, пообщался с заведующей Индирой Тедеевой и ознакомился с условиями пребывания детей.

По словам Индиры Тедеевой, в дошкольном заведении периодически проводятся профилактические мероприятия для борьбы с вирусом гриппа, но несмотря на это, на сегодняшний день из 61 ребенка острым респираторным вирусным заболеванием (ОРВИ) болеют 34.

Далее состоялась встреча с общественностью Квайсы в местном Доме культуры.

Горожане обращались к Эрику Пухаеву с различными вопросами, в том числе по организации досуга для молодежи, регулярного автобусного рейса Квайса-Владикавказ и реализации бензина местным жителям по той же цене, по которой она реализуется в г. Цхинвале.

«Президент Леонид Тибилов уделяет особое внимание Кударскому ущелью. Сюда я приехал по его поручению, чтобы на месте выслушать и разрешить все проблемные вопросы.

Население города благодарно руководству Республики за то, что здесь построено несколько социально значимых объектов. Это естественно отражается в лучшую сторону на жизненных условиях горожан», - отметил он.

Сайт Правительства Республики Южная Осетия