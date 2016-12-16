Встреча с Вадимом Ванеевым

Поздравив Вадима Ванеева со всеми праздниками, Президент отметил, что «он является одним из тех, кто способствует благополучному инвестиционному климату Южной Осетии, что, несомненно, сказывается на уровне жизни населения Республики».

Леонид Тибилов также поинтересовался сроками запуска объекта в эксплуатацию.

«Мы полностью укладываемся в график строительства. Думаю, в марте завод уже будет функционировать», - сказал предприниматель.

Он также отметил, что специалисты, которые будут работать на заводе, прошли специальное обучение в Российской Федерации, подчеркнув, что мясоперерабатывающий завод обеспечит около 40 рабочих мест для местного населения, заработная плата будет на уровне российской, а продукция, производимая в Южной Осетии, будет полностью изготавливаться из местного сырья.

«Мы сможем обеспечивать продукцией не только нашу Республику, но и вывозить ее в Россию», - сказал Вадим Ванеев.

В завершение встречи Президент наградил главу агрохолдинга Орденом Дружбы и медалью «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия» и пожелал ему всяческих успехов.

Далее Леонид Тибилов и Вадим Ванеев посетили строящийся завод, где уже на месте предприниматель показал и более подробно рассказал главе государства о ходе работ, проводимых на объекте на данный момент.

Президент смог лично пообщаться со строителями и увидеть результаты их работы.

Пресс-служба Президента Республики Южная Осетия