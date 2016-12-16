Встреча с Вадимом Ванеевым

Леонид Тибилов также поинтересовался сроками запуска объекта в эксплуатацию.
«Мы полностью укладываемся в график строительства. Думаю, в марте завод уже будет функционировать», - сказал предприниматель.
Он также отметил, что специалисты, которые будут работать на заводе, прошли специальное обучение в Российской Федерации, подчеркнув, что мясоперерабатывающий завод обеспечит около 40 рабочих мест для местного населения, заработная плата будет на уровне российской, а продукция, производимая в Южной Осетии, будет полностью изготавливаться из местного сырья.
«Мы сможем обеспечивать продукцией не только нашу Республику, но и вывозить ее в Россию», - сказал Вадим Ванеев.
В завершение встречи Президент наградил главу агрохолдинга Орденом Дружбы и медалью «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия» и пожелал ему всяческих успехов.
Далее Леонид Тибилов и Вадим Ванеев посетили строящийся завод, где уже на месте предприниматель показал и более подробно рассказал главе государства о ходе работ, проводимых на объекте на данный момент.
Президент смог лично пообщаться со строителями и увидеть результаты их работы.
Пресс-служба Президента Республики Южная Осетия