Газета «Южная Осетия»

﻿
A+ A A-

Встреча с Вадимом Ванеевым

Встреча с Вадимом Ванеевым

Президент Леонид Тибилов принял генерального директора агропромышленного холдинга «Евродон» Вадима Ванеева. Предприниматель проинформировал главу государства о ходе строительства в Южной Осетии мясоперерабатывающего завода.

Поздравив Вадима Ванеева со всеми праздниками, Президент отметил, что «он является одним из тех, кто способствует благополучному инвестиционному климату Южной Осетии, что, несомненно, сказывается на уровне жизни населения Республики».

Леонид Тибилов также поинтересовался сроками запуска объекта в эксплуатацию.

«Мы полностью укладываемся в график строительства. Думаю, в марте завод уже будет функционировать», - сказал предприниматель.

Он также отметил, что специалисты, которые будут работать на заводе, прошли специальное обучение в Российской Федерации, подчеркнув, что мясоперерабатывающий завод обеспечит около 40 рабочих мест для местного населения, заработная плата будет на уровне российской, а продукция, производимая в Южной Осетии, будет полностью изготавливаться из местного сырья.

«Мы сможем обеспечивать продукцией не только нашу Республику, но и вывозить ее в Россию», - сказал Вадим Ванеев.

В завершение встречи Президент наградил главу агрохолдинга Орденом Дружбы и медалью «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия» и пожелал ему всяческих успехов.

Далее Леонид Тибилов и Вадим Ванеев посетили строящийся завод, где уже на месте предприниматель показал и более подробно рассказал главе государства о ходе работ, проводимых на объекте на данный момент.

Президент смог лично пообщаться со строителями и увидеть результаты их работы.

Пресс-служба Президента Республики Южная Осетия

Прочитано 7 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

10 последних новостей

Самое читаемое

Наши боксеры в числе победителей и призеров турнира в Георгиевске

Дек 16, 2016 223
Default Image
Три золотые и одну серебряную медаль завоевали воспитанники тренеров Владислава Хассиева…

Николай Сиукаев - архитектор волшебных кристаллов

Дек 23, 2016 211
В Юго-Осетинском государственном университете им. А.Тибилова состоялась первая…

Козел отпущения не станет фактором примирения

Дек 14, 2016 196
Default Image
Уволенный с поста главы Одесской областной администрации экс-президент Грузии Михаил…

Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура Гассиева

Дек 23, 2016 175
Дорогие соотечественники! Имею честь сообщить об открытии нового литературного сезона для…
Государственный комитет информации и печати РЮО Форум «Ирон Ныхас» so.gif, 0 kB Осетинское радио и телевидение Новости Северной и Южной Осетии Осетинский язык онлайн Владимир, Алборов «Аполлон» и горы Об осетинах 15-й регион Аланская Епархия Газета «Республика» ИА «Осинформ» Геноцид осетин Остелеком
Copyright 2012. Все права защищены, при копировании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
Разработка сайта: Козаев Андрей

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация нового пользователя
или Отмена