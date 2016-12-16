Газета «Южная Осетия»

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Леонид Тибилов встретил светлый праздник в Храме Рождества Пресвятой Богородицы

Леонид Тибилов встретил светлый праздник в Храме Рождества Пресвятой Богородицы

Президент Леонид Тибилов встретил светлый праздник Рождества Христова в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале, где поздним вечером 6 января состоялось праздничное богослужение.

На богослужении также присутствовали Председатель Парламента Анатолий Бибилов, заместители Председателя Правительства Алан Техов и Эрик Пухаев, другие официальные лица, сотни прихожан.

Перед началом рождественской службы, которая продолжалась более двух часов, был совершен Крестный ход вокруг храма.

Вел богослужение Благочинный цхинвальских церквей, иерей Иаков Хетагуров. Обращаясь к прихожанам, он сказал, что «мы собрались здесь вместе и мы едины в своем намерении молиться за наш народ, за нашу страну». Отец Иаков отметил, что очень важно поддерживать друг друга во всех делах и просил Всевышнего услышать молитвы собравшихся.

Леонид Тибилов также обратился к прихожанам, поздравив их с Рождеством Христовым.

«Мы с вами отмечаем великий и светлый праздник добра и примирения - Рождество Христово. Мы молимся за светлое будущее нашего народа», - сказал Президент.

Он пожелал народу сплоченности, мира, счастья и благополучия, удачи во всех добрых делах и начинаниях.

Этот светлый и радостный праздник дорог миллионам людей. Он обращает нас к истокам наших духовных традиций, к идеалам любви и милосердия, которые на протяжении веков служат единению народа, помогали выстоять в годы тяжелых испытаний и трудностей.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО

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