Газета «Южная Осетия»

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Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки

Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки

3 января в Республиканском Дворце детского творчества (ДДТ) состоялось открытие Президентской елки. На новогоднее мероприятие пришли Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, члены Правительства, воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся средних школ города и районов Республики, родители.

Атмосфера новогоднего праздника во Дворце ощущалась в каждом его уголке - в мерцающих звездочках под куполом зала, в красочном убранстве фойе и переходов, в пушистых снежинках, порхающих в воздухе на невидимых нитях. А главное - в приветливых улыбках педагогов Дворца, встречающих маленьких гостей у самого входа. Более 100 детей были приглашены на Президентскую елку.

Пушистая зеленая красавица встречала малышей душистым ароматом зимнего леса, яркими гирляндами, цветными огоньками на пушистых лапах.

Глава государства сердечно поздравил детей и всех присутствующих с Новым 2017 годом, пожелав здоровья, радости, исполнения желаний.

«Мне очень приятно присутствовать сегодня на этом замечательном красивом и всеми любимом празднике Нового года, - сказал Президент. - Из года в год новогодние представления, проводимые во Дворце, становятся все краше и интересней. Я желаю вам, дорогие ребята, больших успехов в учебе, ведь хорошие знания очень важны в сегодняшнем мире. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы у нашей молодежи было достойное будущее», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Директор ДДТ Ариана Джиоева также поздравила ребят с Новым годом и поблагодарила Президента Республики за постоянное внимание и участие в новогоднем мероприятии.

Юный участник новогоднего представления, воспитанник Дворца Даниил Дзагоев преподнес в дар главе Республики изготовленную им поделку из дерева - средневековую осетинскую башню.

Ребята поблагодарили Президента и за приятный подарок к Новому году - ледяной каток на территории Пионерского парка.

В музыкально-развлекательной новогодней программе приняли участие воспитанники Дворца детского творчества, участники хореографических коллективов Республики, юные гимнасты Федерации эстетической гимнастики РЮО и др.

В веселом хороводе вокруг новогодней елки вместе с дедом Морозом и Снегурочкой поучаствовали даже самые маленькие участники новогоднего утренника. Ребята вместе с нарядным красным петушком - символом Нового года весело плясали, дружно радовались приходу Нового года.

А в завершение новогоднего представления ребятишки получили щедрые президентские сладкие подарки.

М. ГАБАЕВ

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