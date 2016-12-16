Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие Президентской елки

Пушистая зеленая красавица встречала малышей душистым ароматом зимнего леса, яркими гирляндами, цветными огоньками на пушистых лапах.
Глава государства сердечно поздравил детей и всех присутствующих с Новым 2017 годом, пожелав здоровья, радости, исполнения желаний.
«Мне очень приятно присутствовать сегодня на этом замечательном красивом и всеми любимом празднике Нового года, - сказал Президент. - Из года в год новогодние представления, проводимые во Дворце, становятся все краше и интересней. Я желаю вам, дорогие ребята, больших успехов в учебе, ведь хорошие знания очень важны в сегодняшнем мире. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы у нашей молодежи было достойное будущее», - подчеркнул Леонид Тибилов.
Директор ДДТ Ариана Джиоева также поздравила ребят с Новым годом и поблагодарила Президента Республики за постоянное внимание и участие в новогоднем мероприятии.
Юный участник новогоднего представления, воспитанник Дворца Даниил Дзагоев преподнес в дар главе Республики изготовленную им поделку из дерева - средневековую осетинскую башню.
Ребята поблагодарили Президента и за приятный подарок к Новому году - ледяной каток на территории Пионерского парка.
В музыкально-развлекательной новогодней программе приняли участие воспитанники Дворца детского творчества, участники хореографических коллективов Республики, юные гимнасты Федерации эстетической гимнастики РЮО и др.
В веселом хороводе вокруг новогодней елки вместе с дедом Морозом и Снегурочкой поучаствовали даже самые маленькие участники новогоднего утренника. Ребята вместе с нарядным красным петушком - символом Нового года весело плясали, дружно радовались приходу Нового года.
А в завершение новогоднего представления ребятишки получили щедрые президентские сладкие подарки.
М. ГАБАЕВ