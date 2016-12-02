Итоговая пресс-конференция Президента Леонида Тибилова

В начале пресс-конференции Леонид Тибилов сделал краткое вступление, в котором отразил итоги уходящего года. По словам Л.Тибилова, 2016 год был удачным годом, насыщенным политическими и экономическими событиями.

В канун Нового года Президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой глава Республики подвел итоги уходящего года и обозначил приоритеты в развитии на предстоящие годы. Примечательно, что среди журналистов было немало представителей СМИ из Северной Осетии.

«Мы можем говорить об экономических вопросах, вопросах реализации и Договора о союзничестве и интеграции с Россией, который был подписан в 2015 году между Президентами России и РЮО. И к концу 2016 года мы вплотную подошли к реализации этого Договора. На основании Договора мы поработали над тем, чтобы повысить зарплату в бюджетной сфере, чтобы приблизить уровень зарплаты к уровню северокавказских республик, и до 2018 года наша задача - выровнять уровень зарплаты в социальной сфере с этими республиками. Это положение закреплено Договором о союзничестве и интеграции через дополнительные соглашения. Мы приняли решение сделать единовременные выплаты другим категориям работников абсолютно всех государственных структур. Это было мое личное предложение, чтобы эти выплаты были одного уровня, начиная от рядового работника и кончая президентом. Это касается и пенсионеров, которые получают пенсии на территории РЮО. Мы им в два этапа выдаем финансовые средства: в декабре, и второй этап - в феврале-марте 2017 года. Нашим студентам выплачиваем единовременные выплаты, в этом году изыскали средства и для выплаты детских пособий. Детские пособия у нас составляют 200 рублей в месяц, а мы каждому ребенку тоже в два этапа выделяем по 3 тысячи рублей, в целом получается шесть тысяч на одного ребенка», - перечислил Леонид Тибилов меры по повышению уровня жизни населения.

По его словам, у руководства РЮО состоялось много встреч с представителями руководства и структур России, что говорит о непосредственной реализации соглашений и договоров, которые имеются между нашими странами. А их на сегодня более 90.

«На сегодня я лично оцениваю работу по реализации этих договоров и соглашений как высокую, и отношения, которые сложились между нашими странами - считаю уникальными», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Отметил Леонид Тибилов и свои встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшие в духе полного взаимопонимания, результатом чего стало решение о газификации населенных пунктов РЮО.

«На сегодня прорабатываются соответствующие конкретные планы и программы по реализации договоренностей по газификации Республики. Хочу отметить, что в течение пяти лет должна произойти полная газификация Республики. До 2019 года мы планируем газифицировать 124 населенных пункта», - сказал глава республики.

Отдельно Президент отметил и внешнеполитические итоги года.

«Мы заявили всему миру, что Республика состоялась. Очень важно, что у нас складываются очень серьезные отношения и свою внешнюю политику строим по согласованию с нашими коллегами из России. Контакты у нас имеются с Республикой Абхазия, ПМР, НКР, а также с ДНР и ЛНР. Мы первое государство, которое признало ДНР и ЛНР. Сегодня мы выстраиваем с ними отношения, у РЮО представительства в ЛНР и ДНР, открыт банк в РЮО для поддержки этих республик. Таким образом, мы развиваем наши отношения на международной арене», - отметил Леонид Тибилов.

Что касается внешнеполитических перспектив, то, по его словам, есть хорошие контакты с разными государствами, письма Президента были направлены в страны Африки и Латинской Америки, они прорабатываются и безответными не останутся. Отметил Президент работу формата Женевских дискуссий. По его словам, это нужный формат, единственная площадка, через которую решаются многие вопросы с грузинской стороной.

«К сожалению, с грузинской стороны, ответственно заявляю, мы не получаем подвижек в плане развития мира на Кавказе. Югоосетинская сторона в течение последних лет выходит с предложением о подписании документа о неиспользовании силы против РЮО и Абхазии. Грузинская сторона по разным причинам уходит от подписания такого документа, и это нас настораживает», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Первый вопрос, который задал журналист газеты «Северная Осетия», касался самого важного и яркого события в уходящего году, которое большее всего запомнилось Президенту. Вначале Президент отметил необходимость взаимодействия СМИ и Севера и Юга Осетии.

Что касается запоминающихся событий, то Президент выделил несомненные успехи - это строительство Госдрамтеатра, университетского комплекса, а также множество других положительных изменений в нашей жизни.

Но главным достижением Президент посчитал консолидацию общества, на что он обращал внимание и в ходе предвыборной кампании, и во время вступления в должность.

«Мы практически находились на грани гражданской войны и было очень непросто выйти из этой ситуации, приступить к работе в качестве Президента, создать коалиционное правительство, посадить рядом людей, которые были политическими противниками. И потребовать от них совместного выполнения решения государственных вопросов. Поэтому та консолидация, которая имеется в нашем обществе - это превыше всего. И я бы выделил этот момент», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Второй вопрос касался возвращения исторического названия нашего государства. Здесь Президент отметил, что он поддерживает эту необходимость.

«На пресс-конференции в прошлом году я предложил свой вариант - переименовать республику в Республику Южная Осетия-Алания. Логика в том, что есть извечная задача воссоединения и вхождения в состав России, ведь у нас есть и Республика Северная Осетия-Алания. И мне кажется, что такой вариант сегодня наиболее приемлем. Проведение референдума связано с финансовыми расходами и поэтому предложение совместить выборы Президента с вопросом переименования Республики может быть рассмотрено», - сказал Леонид Тибилов.

Другой вопрос - строительство инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных селах. По словам Президента, было сделано немало. В десятки сел провели электричество, дороги, воду. Всех этих простых благ жители сел были лишены десятки лет.

«Это сотни километров дорог, по которым сегодня можно ехать на легковых машинах. Во сколько сел мы провели воду! Мы видим, что наши села пока не вернулись в прежнее состояние, тем не менее, инфраструктура в селах возрождается. Это не бравада, это показывает наше отношение к нашим селам, к людям, жившим в сложных условиях. Россия нам помогает в этих и других вопросах, и мы охватим этой помощью села», - сказал Президент.

Спросили Президента о его мнении к серии публикации бывшего посла РЮО в России Дмитрия Медоева, где тот высказывает критику в адрес действующего Президента.

«Я читаю публикации Медоева. Человек должен стремиться к тому, чтобы работать для своей страны и своего народа, и помогать, если что-то не получается. Не хочу много говорить об этом, но с Дмитрием Медоевым мы были очень близки, хотя у нас были разные позиции и взгляды. Но несмотря на это, надо понимать, что необходимы изменения в жизни государства. Дмитрий Медоев не должен так поступать, но поступает. Хотя у нас много материалов, которые мы можем использовать, но нашему обществу это не надо. Многие говорят, что я мщу Дмитрию Медоеву. Это не так. Заметьте, в посольстве РЮО в России работают члены его семьи, его сын и супруга в частности. Мое мнение таково, если человек работает и приносит пользу, то пусть работает. Так что мести в моих действиях нет», - заявил Леонид Тибилов.

Программа «Спорт в шаговой доступности» - следующий вопрос от представителей СМИ. По словам Президента, руководство Республики радуется спортивным достижениям молодежи. Для поощрения занятий спортом разработана данная программа, в рамках которой во многих районах города построены спортивные залы, оснащенные самым современным спортивным оборудованием, тренажерами. Сейчас внимание сконцентрировано на распространении программы в районах страны.

В частности, строится стадион в Знауре. Оснащены тренажерами спортзалы многих сел. Есть стадион и тренажерный зал в Сатикаре.

«И в городе, и в каждом районе мы продолжим эту работу. Молодежь должна быть здоровая и сильная и свободное время проводить не на улицах, а за занятиями спортом», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Большое экономическое достижение - строительство мясоперерабатывающего комплекса «Растдон». По словам Президента, на объекте идут активные строительные работы, осуществляется подвоз оборудования и работа спланирована так, чтобы до середины марта 2017 года объект был сдан в эксплуатацию, что позволит создать до 25 рабочих мест, и Республика будет полностью обеспечена мясными продуктами местного производства.

Особый интерес присутствующих вызвал вопрос, который касается территориальных преобразований в Республике. Как оказалось, жители Квайсинского ущелья хотят выделения своего региона из состава Дзауского района и создании отдельного Квайсинского района.

«Это непростой вопрос. Да, на мое имя поступило соответствующее заявление жителей данного региона. Оно будет изучено и, думаю, что без внимания в любом случае его не оставим. Любые наши действия должны способствовать укреплению дисциплины, порядка и облегчения жизни народа», - обозначил свою позицию Леонид Тибилов.

Журналистов интересовала и перспектива будущих кадровых изменений в правительстве. И судя по ответу Президента, изменения в исполнительной власти - не за горами.

«В 2016 году, в ходе выполнения государственных задач, кто-то показал себя с лучшей стороны, а кто-то показал слабинку. Оценка будет соответствующей. Понятное дело, без изменений ничего не бывает, поэтому и кадровые изменения будут, они ожидаются. И мы в долгий ящик откладывать данный вопрос не собираемся. Что касается формы этих изменений, они разные, но в целом они, конечно, будут связаны с тем, что произойдут серьезные изменения в кадровом составе нашей команды. Если народ доверит действующему Президенту работать следующие пять лет, конечно, команда будет абсолютно новая, с тем расчетом, чтобы в команду пришли молодые, образованные специалисты. Но чтобы рядом с ними были и опытные работники, которые на своих плечах перенесли трудности и тяготы за годы существования нашей Республики», - сказал Президент.

Резонансные случаи с участием сотрудников ОМОН тоже были подняты представителями СМИ. Как отметил Президент, было уже два таких случая. Причину таких постыдных и недопустимых явлений Президент увидел в чрезмерном употреблении спиртных напитков.

«У нас нет той культуры, которая должна быть во время проведения своего досуга в ресторане и т.д. Отсутствие культуры, больше я ничего не могу здесь сказать. Но как вопиющий факт, по-другому я его не называю. И никакой пощады никому не будет, если кто-то будет нарушать закон. Другой вопрос, что в общественных местах мы должны вести себя подобающим образом, это надо вырабатывать в себе, это отсутствие воспитания. Вот в чем вопрос. Да, согласен с тем, что это не рядовой факт. Человек в погонах всегда должен быть сторонником правопорядка, дисциплины и соблюдения правил общественной жизни», - сказал Президент, дав понять, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права так себя вести.

Что касается приоритетов на 2017 год, то, по словам Президента, 2017 год будет годом завершения восстановительных работ.

«В целом в основном этот процесс идет к завершению, есть еще множество вопросов, которые нужно будет продолжать. Мы должны продолжить работу и в этом направлении, и в следующей программе на следующие три года, начиная с 2017 года, мы, конечно, предусмотрим вопросы, которые нами не были осилены за предыдущий период.

До марта 2017 года наше правительство должно представить соответствующее предложение по составлению уже следующей программы. Необходимо сделать основной упор на развитие сельского хозяйства, экономики в целом, так как еще в начале года через Послание Президента мы говорили о переходе от восстановления к развитию, и как раз этап развития мы заложим в следующей программе», - отметил Президент.

Парламент Южной Осетии будет нести ответственность за то, что не принял и не утвердил бюджет Республики на 2017 год, - заявил в ходе пресс-конференции Леонид Тибилов.

«Исполнительная власть представила в Парламент проект бюджета на 2017 год, - уточнил Леонид Тибилов. - И, конечно, мы ждали от Парламента рассмотрения этого бюджета и, естественно, принятия и его утверждения, но он не был рассмотрен и утвержден на сессии, и это нехорошо. И если спикер говорит, что это по вине исполнительной власти, и связывает это с вопросом реформы судебной власти, то скажу, что никакого, абсолютно отношения реформа судебной власти не имеет к бюджету Республики».

Глава государства заявил, что непринятие бюджета на сессии Парламента никак не будет отражено на жизни населения страны.

«Люди будут продолжать получать заработную плату, мы будем и дальше реализовывать Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики, - сказал Президент. - Ну а то, что Парламент сегодня так подошел к такому важному, связанному с проблемами жизни нашего народа вопросу, то это, по крайней мере, безответственно».

Финальный вопрос пресс-конференции от представителей СМИ Северной Осетии носил не столько предметный характер, сколько затрагивал назревший вопрос воссоединения двух осетинских республик. И вопрос прозвучал таким образом - представим, что две наши республики, наконец, объединились и каким, на Ваш взгляд, может быть первый указ, изданный главой объединенной Осетии?

«Это очень хорошее пожелание, чтобы южная и северная части Осетии были объединены. Мы всегда говорим, что это вековая мечта нашего народа. А вот какой указ мог бы издать глава объединенной Осетии, давайте все вместе подумаем. Интересно, во-первых, кто будет главой Осетии, и в зависимости от этого будем думать. Я считаю, что, конечно же, первый указ должен касаться консолидации всех сил, чтобы влиться в большую семью великой России. Наверно, приблизительно так», - заключил Президент.

Алена ДЖИОТЫ

Александр КЕЛЕХСАЕВ