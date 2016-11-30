Встреча с представителем Северо-Осетинского благотворительного фонда «Аслан» Сосланом Ревазовым

Президент Леонид Тибилов принял представителя Северо-Осетинского благотворительного фонда «Аслан» Сослана Ревазова, который также представляет общественную организацию «Офицеры России» в Северной и Южной Осетии.

Глава государства поприветствовал гостя, отметив, что очень приятно проводить очередную встречу накануне Нового года. Он выразил слова благодарности Сослану Ревазову за благотворительную помощь, которая уже не первый год оказывается детям Южной Осетии.

«Я хорошо помню Ваш прошлогодний визит и наш разговор. Думаю, что сложившийся между нами уровень взаимопонимания и взаимосотрудничества должен быть закреплен хорошими делами», - сказал Президент.

Сослан Ревазов поблагодарил Леонида Тибилова за прием и за поддержку, оказываемую при проведении благотворительных акций, отметив, что в Южной Осетии он занимается благотворительностью уже третий год, помогая нуждающимся детям из школ-интернатов в Дзауском, Цхинвальском и Ленингорском районах республики.

«Мы приехали с планами и предложениями, но без Вашей, Леонид Харитонович, помощи нам будет трудно их осуществить. Мы хотим в следующем году, в этом мы уже не успеем, в ТЦ «Столица» поставить елку желаний, чтобы нуждающиеся детишки из Южной Осетии могли загадать желания и повесить их на елку. У нас множество предложений, касающихся оказания помощи детям. Сегодня мы хотим обговорить с Вами эти вопросы», - сказал Сослан Ревазов.

Президент отметил, что всегда готов оказать всю необходимую помощь.

«Это серьезная акция, многие детишки нуждаются в помощи, через такие мероприятия они ее получают. Так что мы сегодня переговорим и обсудим эти вопросы», - сказал он.

В завершение встречи глава государства вручил Сослану Ревазову Благодарственное письмо за активную благотворительную деятельность на территории Южной Осетии.