Представлена концепция развития здравоохранения РЮО

Во вторник на пресс-конференции руководителей сферы здравоохранения РЮО в пресс-центре Госкомитета информации и печати вниманию журналистов была представлена Концепция развития здравоохранения Южной Осетии на 2017-2021 годы. Концепция утверждена Указом Президента РЮО Л.Тибилова 26 декабря 2016 года.

О ней журналистам рассказали госсоветник Президента РЮО по вопросам здравоохранения и социальной политики Родион Сиукаев, министр здравоохранения и социального развития Григорий Кулиджанов, руководители ключевых медицинских учреждений РЮО, российские специалисты, оказывающие помощь Республике в сфере здравоохранения.

Представляя Концепцию, Р.Сиукаев отметил, что признавая достижения Республики в сфере здравоохранения, руководство РЮО не вполне довольно эффективностью использования имеющихся средств и ресурсов в сфере здравоохранения, доступностью и качеством медицинских услуг. Тем не менее, говоря о критике, регулярно звучащей в адрес югоосетинской медицины, госсоветник заметил, что социальная сфера и здравоохранение традиционно чаще других направлений подвергаются критике со стороны общественности, в том числе в самых благополучных в этом отношении странах.

По мнению Р.Сиукаева, несмотря на имеющиеся проблемы, югоосетинская система здравоохранения имеет несомненные положительные моменты. «Если исходить из общего состояния системы здравоохранения в Южной Осетии, то на сегодняшний день мы превосходим все регионы РФ по бесплатному лекарственному обеспечению стационарных больных и льготных категорий граждан. Кроме того, Министерством здравоохранения и социального развития подготовлено дополнительное соглашение к рамочному Договору о союзничестве и интеграции между РЮО и РФ, согласно которому всем гражданам РФ, проживающим в Южной Осетии, будет оказываться специализированная медицинская помощь в РФ за счет системы обязательного медицинского страхования. Для этого будут выдаваться полисы медицинского страхования», - сообщил госсоветник.

В других аспектах развитие практического здравоохранения в Южной Осетии по его признанию, отстает, в частности, это касается таких критериев, как качество оказания медицинской помощи, своевременности оказания медпомощи и качество лечения для достижения запланированных результатов, в результате пациенты в Южной Осетии не вполне удовлетворены качеством медицинских услуг. Решить все эти проблемы призвана утвержденная Президентом Концепция развития здравоохранения.

Разработчики этого документа исходили из имеющихся объемов финансовых средств, выделяемых сфере здравоохранения. «Бюджет здравоохранения сохраняется на прежнем уровне и наша задача - эффективно использовать освобождающиеся средства. Изменившиеся экономические обстоятельства требуют повышенного внимания именно к эффективности организации медицинской помощи на всех уровнях, продуманности каждого предпринимаемого шага», - сказал Р.Сиукаев.

Он напомнил, что меры по улучшению ситуации в сфере здравоохранения начали предприниматься еще несколько лет назад. В 2013 году Министерством здравоохранения РЮО совместно с российскими коллегами была подготовлена Программа развития здравоохранения на 2013-2020 годы. В конце 2013 года Минздравом был разработан весьма актуальный Закон «Об основах охраны здоровья граждан РЮО». Были приняты и другие нормативно-правовые документы, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи, совершенствование ряда механизмов.

В результате в настоящее время нормативно-правовая база позволяет в целом выполнить те цели и задачи, которые поставлены Президентом РЮО. В дополнение к имеющейся законодательной базе подготовлен проект Закона «О психиатрической помощи», завершена разработка проекта закона, направленного на лечение туберкулеза. В следующем году эти законопроекты будут выноситься на обсуждение парламента.

В ходе пресс-конференции Р.Сиукаев раскрыл журналистам содержание Концепции, отметив приоритеты, обозначенные в этом документе. В качестве первого из них названы мероприятия по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи. «Программа госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи должна приниматься ежегодно. Ни одно государство в мире не может обеспечить своих граждан в стационарах на все сто процентов бесплатно всеми имеющимися в мире необходимыми лекарствами и необходимым оборудованием для обследования. Государство должно прописать, что конкретно оно гарантирует каждому нашему гражданину, если он находится в стационаре. Данные лекарственные препараты обычно называют ЖНВЛП (жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты). Эти препараты должны находиться в стационаре в обязательном порядке. Если необходим другой препарат, не входящий в эту группу, лечебное учреждение обязано выдать его, если в стационаре такого препарата нет, и больной приобретает его сам, эти расходы должны быть компенсированы, но данное решение принимает врачебная комиссия», - сказал Р. Сиукаев.

Еще одно приоритетное направление в реализации Концепции связано с повышением эффективности системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы управления здравоохранения и социального развития в РЮО, в частности, будет осуществляться путем централизации управленческого ресурса и дельнейшего развития программно-целевого метода управления. В качестве первоочередных шагов по реформированию системы управления сферы здравоохранения предусматривается принятие нового положения, и затем введение новой структуры Министерства здравоохранения и всей системы в целом, в большей степени отвечающей требованиям сегодняшнего дня.

Другое приоритетное направление касается совершенствования системы оказания медицинской помощи населению РЮО. Здесь обозначены мероприятия по развитию и укреплению системы оказания первичной медико-санитарной помощи как ведущего звена национальной системы здравоохранения. Акцент ставится на совершенствование системы оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе путем повышения роли профилактического лечения лиц, состоящих в группе риска. Кроме того, речь идет о развитии службы скорой медицинской помощи и различных форм медицинской эвакуации с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе.

Вопросу отправки больных за пределы РЮО также уделено серьезное внимание. По словам Р.Сиукаева, был проведен анализ ситуации, чтобы выяснить по каким направлениям больные направляются за пределы Республики, и что необходимо предпринять, чтобы этого не происходило. Для решения этой задачи в Южную Осетию приглашаются специалисты из России. В следующем году будут приглашены еще 18 специалистов с целью решения создавшейся острой проблемы. При этом приглашенные специалисты в области медицины будут не только принимать пациентов, но и обучать своих югоосетинских коллег методам современной диагностики и лечения.

Помимо этого, Министерством здравоохранения закуплено оборудование для создания единого республиканского симуляционного центра, где будут обучаться врачи и средний медицинский персонал.

Диспансеризация детей также будет в центре внимания, со следующего года предполагается, что по каждому больному ребенку должен быть подготовлен план лечения, план реабилитации и план занятий спортом.

Создается и система контроля за качеством оказания медицинских услуг. Поскольку в РЮО нет структуры, аналогичной российскому Росздравнадзору, эти функции будет исполнять администрация Президента РЮО в лице госсоветника по вопросам здравоохранения и минздрав, который будет отвечать за внутриведомственный контроль.

Министр здравоохранения Григорий Кулиджанов в свою очередь прокомментировал журналистам содержание Концепции, отметив, что основными принципами развития здравоохранения в Республике являются - соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилактики, охраны здоровья матери и ребенка, доступность и качество медицинской помощи, безопасность медицинской деятельности, решение вопросов кадрового потенциала. Речь также идет о возможности внедрения коммуникационных и информационных технологий в югоосетинскую медицину, что позволит проводить видеоконференции и видеоконсультации, но это пока из раздела перспективных планов.

«Концепцию развития здравоохранения, несомненно, надо выполнять общими усилиями, начиная от работников сферы здравоохранения первичного звена и заканчивая сотрудниками Министерства здравоохранения», - подчеркнул глава Минздрава, добавив, что работа над Концепцией была сложной, в нее вносились изменения с разных сторон.

Как сообщил министр, серьезному улучшению ситуации будет способствовать и введение в эксплуатацию в 2017 году нового хирургического корпуса с компьютерным томографом. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит решить проблемы, касающиеся больных с патологией опорно-двигательной системы, центральной нервной системы и др.

Г.Кулиджанов также прояснил ситуацию с медицинскими полисами. По его словам, в системе обязательного медицинского страхования будут задействованы те граждане, которые имеют российские паспорта и полисы медицинского страхования. Разрабатывается вопрос о гражданах РФ, которые постоянно проживают на территории РЮО, то есть те, кто имеет загранпаспорта, но не зарегистрированы на территории РФ или же имеют внутренние паспорта РФ без регистрации. «К сожалению, на сегодняшний день полисом обязательного медицинского страхования не сможет обладать человек, имеющий лишь югоосетинский паспорт. Таковым необходимо в упрощенном порядке, прописанном в Договоре о союзничестве и интеграции, получить российское гражданство, и в таком случае им станет доступен полис медицинского страхования», - сообщил министр здравоохранения РЮО.

Советник по здравоохранению в Республике Южная Осетия Игорь Галь акцентировал внимание на вопросах развития первичной медико-санитарной помощи в стране. «Мы должны достигнуть тех целевых индикаторов, которые Президент заложил в своем посыле, заложенном в данной Концепции. Речь идет о базовых индикаторах, которые едины для всех стран - снижение смертности населения, в целом, особенно среди граждан трудоспособного возраста, снижение смертности от социально значимых заболеваний, повышение рождаемости и вследствие этого увеличение естественного прироста населения. Эти цифры отражены в этом документе», - сказал И.Галь. Советник особое внимание обратил и на формирование управленческих кадров в сфере здравоохранения, отметив, что очень много ошибок случается там, где имеются проблемы организационного характера.

Как также было отмечено в ходе пресс-конференции, не последнее место в реализации Концепции будет уделено пропаганде здорового образа жизни, борьбе с алкоголизмом, курением и другими негативными факторами. Прозвучало даже предложение обратиться к Президенту Южной Осетии с целью вынесения запрета на продажу алкоголя и табака лицам, не достигшим 21 года.

А. ГЕРГАУЛОВА