Народ Южной Осетии скорбит вместе с Россией

Утром 25 декабря у побережья Черного моря в районе города Сочи произошло крушение военного самолета ТУ-154, который направлялся из России в Сирию. На борту находилось 92 человека - российские военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и представители Минобороны, они летели в Сирию поздравлять служащих там соотечественников с Новым годом. Все пассажиры самолета погибли.

В Южной Осетии в знак солидарности и скорби приспущены Государственные флаги всех госучреждений и организаций в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем. В Посольстве России в Южной Осетии вчера был приспущен Государственный флаг, открыта книга соболезнований, записи в которой делали все желающие в течение дня. К зданию посольства жители Южной Осетии приходили почтить память погибших и приносили цветы. К 12 часам дня в Посольство РФ в РЮО приехало руководство Южной Осетии во главе с Президентом Леонидом Тибиловым.

В память о жертвах авиакатастрофы в Сочи записи в книге соболезнований в Посольстве России в Южной Осетии оставили Президент РЮО Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, главы министерств и ведомств.

«Мы надеялись хорошо закончить год. Посмотрите, какие подвижки в экономике, удалось восстановить хорошую перспективу и рост в будущем году. На международной арене, кажется, нас стали слышать и понимать - по ситуации на Ближнем Востоке и вообще по мироустройству. И вдруг такое подлое убийство нашего Посла Андрея Карлова неделю назад в Турции и необъяснимая трагедия, произошедшая 25 декабря в Сочи. Просто душу разрывает эта трагедия. Погибли молодые ребята, наши знаменитости, участники знаменитого хорового коллектива, журналисты… Спасибо большое всем, кто выразил нам соболезнования. Поэтому мы сильны духом, будем бороться, будем побеждать, будем жить дальше», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев.

Президент Леонид Тибилов сказал, что эта страшная катастрофа привела к гибели людей, которые направлялись перед Новым годом встретиться с российскими военнослужащими, которые помогают жителям Алеппо выйти из страшной ситуации. «Мы встретили эту весть с глубокой скорбью. Наши народы и наши страны вместе и, думаю, именно это может привести нас к прекрасному завтрашнему дню. Народ Южной Осетии всегда с Великой Россией», - отметил глава государства, и вспомнил о Посоле РФ в Турции, который получил вражескую пулю в спину. По его словам, такие трагические события должны сближать нас.

Люди в течение дня продолжали приходить к зданию Посольства России в Южной Осетии почтить помять жертв авиакатастрофы.

А. ДЖИОТЫ