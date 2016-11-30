Газета «Южная Осетия»

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Посольская елка в средней школе №1 приоткрыла дверь в Новый год

Посольская елка в средней школе №1 приоткрыла дверь в Новый год

Грядущим новогодним торжествам более всех, конечно же, рады дети. По сложившейся традиции детский новогодний праздник в Южной Осетии открывает «Посольская елка» - красочное новогоднее костюмированное представление, ежегодно организуемое Посольством РФ в РЮО в последних числах декабря.

К участию в новогоднем празднике, который традиционно проводится в средней школе №1 микрорайона Московский, приглашаются учащиеся младших классов общеобразовательных школ - дети представителей общественных республиканских организаций «Россы» и «Союза российских граждан», а также преподавателей-русистов, состоящих в Ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АПРЯЛ) Южной Осетии и др.

Новогодние праздничные акции, проводимые российским дипломатическим представительством и ставшие уже традиционными, свидетельствуют о дружественных отношениях, сложившихся между нашими странами, способствуют укреплению и расширению интеграционных связей, оговоренных в многочисленных соглашениях и договоренностях, гуманитарной направленности между Россией и Южной Осетией. И в этом ключе хотелось бы отметить предусмотрительную целенаправленность организуемых детских новогодних акций, служащих посылом к дальнейшей работе, с вовлечением подрастающего поколения.

Примечательно, что дети из Южной Осетии ежегодно приглашаются в Москву на главное новогоднее представление - Кремлевскую елку.

Новогодний праздник в школе №1 открылся 24 декабря приветствием известных сказочных героев и добрых фей, обратившихся к маленьким участникам праздника с новогодними поздравлениями.

С наступающим Новым годом ребят и всех присутствующих сердечно поздравил глава российской дипмиссии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев, который пожелал юным представителям Южной Осетии много радости в Новом году, крепкого здоровья, успехов в учебе и счастливого будущего.

«Сегодня в этом зале вместе с вами сидят ваши мамы и папы, бабушки и дедушки. Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, который очень скоро придет в ваши дома, - сказал Э.Каргиев. - Хочу пожелать вам вырасти крепкими, здоровыми, сильными и умными, любящими ваших родителей, вашу Родину, красивую Республику Южная Осетия. Мы привезли вам главный подарок - великолепную новогоднюю елку - из большой, доброй и сильной страны Россия. Сегодня вас ждет удивительно приятная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые привезли вам новогодние подарки из зимнего леса. Я передаю вам золотой ключик, которым мы откроем волшебную книжку, и Дед Мороз и Снегурочка появятся в этом зале. Счастья и радости вам, ребята», - отметил Посол РФ.

В веселом хороводе вокруг искрящейся разноцветными огнями и украшенной нарядными гирляндами и цветными шарами зеленой красавицы-елки счастливые участники новогоднего праздника вместе с персонажами известных детских сказок, взявшись за руки, пели и плясали, рассказывали стишки, загадывали желания.

Даже самые свирепые герои сказок и народных поговорок в этот новогодний вечер, сменив гнев на милость, сразу подобрели и вместе с ребятами приняли участие в веселом представлении.

А с каким восторгом встретили малыши главных героев новогодней сказки - Деда Мороза и юную Снегурочку!

Более часа длилось красочное представление, наверняка тот дивный мир, в который окунулись ребята, запомнится им надолго.

В завершение новогоднего праздника дети получили щедрые сладкие подарки, которые приготовили югоосетинским малышам сотрудники российской дипмиссии.

Новогодние утренники «Посольская елка» были продолжены и 25 декабря. На новогодний карнавал были также приглашены дети сотрудников Минобразования, Минкультуры, МЧС, МВД, Минздрава и других республиканских ведомств.

Отдельное представление было организовано для учащихся средней школы №1 микрорайона Московский, на базе которой ежегодно проводятся эти новогодние торжества.

Программа новогоднего шоу-представления была подготовлена коллективом преподавателей и учащихся средней школы №2, во главе с директором школы, главным режиссером-постановщиком новогодней программы Ольгой Михайлиди. Хореографический коллектив под управлением заслуженной артистки РЮО Майи Четион исполнил осетинские национальные танцы.

Председатель общества «Союз российских граждан» Наталья Жуйкова - руководитель художественной студии русского танца, солисты которой исполнили русские народные танцы и песни, также поздравила ребят с праздником.

Надо отметить, что всего за эти новогодние дни на «Посольской елке» побывало более 500 детей.

М.Габаев

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