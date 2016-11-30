Государственной службе охраны - 15 лет

Прозвучал гимн Республики Южная Осетия. На экране, установленном в зале, показали фильм об истории создания Службы охраны, о задачах, стоящих перед ними сегодня. Далее начальник ГСО генерал-майор Мурат Гучмазов выступил с поздравительной речью перед собравшимися. Он отметил, что профессия охраны в обеспечении безопасности лидеров своих государств существует давно.

Нередко, чтобы нарушить ход истории, совершаются покушения на жизнь видных государственных деятелей, теракты против первых лиц государства. «На начальном этапе становления нашей Республики не уделялось должного внимания обеспечению безопасности высших должностных лиц государства. Диверсионные группы Грузии пользовались этим, совершали теракты и диверсии. В связи с этим отдельные сотрудники спецслужб Республики были прикреплены к первым лицам государства. Однако спланированные террористические акты со стороны Грузии не прекращались. Несколько таких терактов были раскрыты нашими спецслужбами. Возникла необходимость создания отдельной структуры, и 21 декабря 2001 года была создана Государственная служба охраны. На нее возложены обязанности по обеспечению безопасности первых лиц Республики - Президента, Председателя Правительства и Председателя Парламента, в местах их постоянного и временного пребывания и на маршрутах проезда, прогнозирование, выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплексов мер по предотвращению этой угрозы», - сказал Мурат Гучмазов.

По его словам, личный состав Государственной службы охраны достойно выполняет свои обязанности, проявляя ответственность и верность своему долгу. В своем выступлении он коснулся и деятельности ГСО во время военных событий. «Сложнее было выполнение своих задач в период грузинской агрессии в 2008 году. Согласитесь, выполнять служебные обязанности по обеспечению безопасности объектов охраны в реальной боевой обстановке непросто. Но наши ребята не только справились и достойно выполнили поставленную задачу, но и успели быть рядом с другими защитниками Отечества на передовом рубеже обороны. За проявленное мужество и отвагу многие из них награждены высшими воинскими наградами Республики Южная Осетия», - сказал глава Государственной службы охраны.

Мурат Гучмазов рассказал и о сегодняшнем состоянии ГСО. «Сотрудники Государственной службы охраны - образованные, физически подготовленные и морально устойчивые ребята. Но мы должны совершенствоваться, овладевать современными методами выполнения основных задач, особенно в обеспечении информационной безопасности.

В связи с этим, учитывая огромный опыт и профессионализм сотрудников Федеральной службы охраны Российской Федерации, мы подготовили и подписали Соглашение о взаимодействии в области обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране в рамках большого Договора о сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РЮО. Согласно данному Соглашению, в настоящее время в Академии федеральной службы охраны Российской Федерации учатся шесть студентов по направлениям государственной службы охраны. Они получат великолепное профессиональное образование. Кроме того, в 2017 году мы планируем направить ряд сотрудников для получения дополнительного профессионального образования.

Сегодня Государственная служба охраны Республики Южная Осетия - это мощный, сплоченный и дружный коллектив, готовый к любому развитию событий. Хочу выразить слова благодарности службам, с которыми они тесно взаимодействуют в обеспечении безопасности объектов охраны: правоохранительные органы Республики, Посольство Российской Федерации в Южной Осетии в лице Посла Эльбруса Каргиева - за взаимодействие в обеспечении безопасности глав иностранных государств», - подчеркнул начальник Госохраны.

Глава государства Леонид Тибилов поздравил от имени руководства и народа Республики, а также от себя лично всех сотрудников Государственной службы охраны с 15-летием образования данного ведомства.

«Хочу выразить вам слова благодарности за сложную работу, направленную на укрепление безопасности нашей страны. Вашу работу я вижу каждый день, более того, долгие годы проработав практически в этой сфере, я очень хорошо знаком с деятельностью Службы охраны. Сегодня можно много говорить о роли и значении этого ведомства в советское время. Новые государства, образованные после развала СССР, в числе которых и Южная Осетия, столкнулись с множеством проблем. Для обеспечения безопасности своих территорий и народа, а также первых лиц государства были созданы все необходимые службы. Одна из них - Государственная служба охраны Республики Южная Осетия.

Прошло 15 лет со дня образования Государственной службы охраны. Сегодня руководство Республики уделяет внимание и оказывает всестороннюю помощь для создания условий для полноценной работы. Мы знакомы с вашими проблемами и, конечно, мы приложим все силы для их решения. Действительно, условия, в которых работают на данном этапе сотрудники Службы, не совсем отвечают современным требованиям работы. И поэтому встал вопрос или о капитальном ремонте здания Государственной службы охраны, или о новом здании. Для оперативной работы данного ведомства, я считаю, необходимо наличие собственных финансовых средств. В связи с этим из Президентского фонда и из фонда Правительства мы будем перечислять на фонд ГСО финансовые средства. В дальнейшем мы будем и дальше помогать вам в вашей работе», - отметил Президент.

Далее состоялась церемония награждения особо отличившихся государственными наградами. Торжественное собрание завершилось концертом.

А. СИУКАЕВА