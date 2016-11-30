Николай Сиукаев - архитектор волшебных кристаллов

Вступительным словом работу научной конференции открыл проректор по научной работе ЮОГУ Анатолий Тедеев. Он подчеркнул, что стало хорошей традицией посвящать проводимые в университете конференции выдающимся людям - нашим землякам. «Сегодняшняя конференция посвящена известному осетинскому ученому - физику, профессору Николаю Васильевичу Сиукаеву. Ему бы сегодня, 20 декабря, исполнилось ровно 100 лет», - сказал А.Тедеев.

С первым докладом под названием «История одного открытия» выступила преподаватель кафедры математики и физики, кандидат педагогических наук Салима Хугаева. Она рассказала о жизни и научной деятельности Николая Сиукаева.

«Николай Васильевич Сиукаев родился 20 декабря 1916 года в селе Прис Южной Осетии. Учился в семилетней школе до 1932 года. В 1933 году поступил на биологический факультет Юго-Осетинского пединститута, где проучился два года. Но уже тогда мечтой будущего ученого стала астрономия. В 1935 году Н. Сиукаева пригласили работать в педагогическом институте в г.Боржоми, где он преподавал шесть предметов. И только в 1937 году ему удалось продолжить учебу на астрономическом отделении физического факультета Тбилисского университета. Юноша из крестьянской осетинской семьи мечтал о звездах, хотел разгадать тайны вселенной, но его планы прервала война. Окончив зенитно-артиллерийское училище, он в 1942 году попал на фронт. Николай Васильевич храбро сражался с врагом. В 1943 году после тяжелого ранения он возвратился в родное село: ходить пришлось на костылях. К тому времени он получил правительственные награды - медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 1-ой степени. Через два года Николай Васильевич продолжил учебу в университете - теперь он учился на физика, так как из-за ранения ему пришлось сменить специальность», - рассказала она.

С. Хугаева подчеркнула, что путь в науке для Николая Сиукаева был сложным. В 1952 году он окончил аспирантуру. Н. Сиукаев проводил активную воспитательную деятельность среди студентов и находил время заниматься со своими аспирантами. Одним из главных дел жизни ученого можно считать его работу по созданию коллектива единомышленников, так же одержимых наукой, как и он сам, на кафедре экспериментальной и теоретической физики нынешнего Северо-Осетинского госуниверситета. «Вначале Николаю Васильевичу и его единомышленникам пришлось своими руками создавать лабораторию. Самоотверженный труд Сиукаева и его коллег-учеников - Р. Кундухова, Г. Ковалевской, С. Метревели, Хадикова - увенчался успехом. Они изобрели новый способ получения чистого фосфида индия, соединения, принадлежащего к важнейшей группе полупроводников: их кристалл в 10 раз превосходил по чистоте зарубежные образцы! Прошли годы, прежде чем в лаборатории удалось получить чистый монокристаллический слиток фосфида индия. Этот успех достигнут благодаря разработке нового метода очистки кристаллов, способа достаточно перспективного, чтобы быть использованным в промышленности. Николай Васильевич защитил диссертацию на тему «Получение кристаллов фосфида индия и исследование их электрических свойств»», - отметила С.Хугаева.

В докладе также было отмечено, что на образцах, полученных в лаборатории Н.Сиукаева, были защищены многие кандидатские диссертации сотрудниками и аспирантами как в СОГУ, так и других вузов бывшего СССР. Недаром его называли «архитектором волшебных кристаллов», а его научная работа признана во всем мире.

В 1971 году доктор физико-математических наук, профессор Н. Сиукаев был награжден орденом «Знак Почета», а в 1973 году ему присвоили звание заслуженного деятеля науки и техники Северо-Осетинской АССР. За десятилетия научной деятельности им было опубликовано более семидесяти научных работ.

Следующий доклад «Вселенная вокруг нас» был посвящен книге Н. Сиукаева «Дун-дуне нæ алфамблай» («Вселенная вокруг нас»). Доклад представила преподаватель кафедры технологических машин и оборудования, учитель года - 2012 по физике Ванда Кодоева. Выступающая отметила, что гениальный ученый всю свою жизнь отдал служению науке.

«В своей главной книге Николай Васильевич подробно изложил основные вопросы современной астрономии, происхождение календаря, освещены такие разделы физики, как оптика, атомная физика, небесная механика, электромагнетизм, отдельные вопросы теории относительности, геофизики, химии, генетики. Он затронул вопрос возможности установления связей с другими цивилизациями. В своей книге ученый вводит нас в мир созвездий и холодный мир звезд во Вселенной», - сказала В. Кодоева.

В ходе конференции также были представлены доклады преподавателей кафедры математики и физики - Аслана Чочиева на тему «Воспоминания о Николае Васильевиче. Об астрономии» и Кетино Икоевой «О полупроводниках».

Своими воспоминаниями о Николае Сиукаеве с участниками конференции поделился и проректор по учебной работе ЮОГУ Станислав Гобозов.

Декан инженерно-экономического факультета Мария Кабисова в своем выступлении подчеркнула, что людской мир словно небо, усыпанное яркими звездами. «Но среди этих ярких звезд есть ярчайшие, и одной из таких ярчайших звезд мы посвятили сегодняшнюю первую научно-практическую конференцию, которая станет ежегодной, и олимпиаду по физике среди наших студентов, которая состоялась вчера», - сказала она.

М. Кабисова уточнила, что в олимпиаде приняли участие 20 студентов, которые прошли отборочный тур. Лучшими из лучших, по ее словам, стали 5 студентов, которые были награждены грамотами. Докладчикам же были вручены сертификаты участников конференции.

Участникам конференции было продемонстрировано видеопослание сына Николая Сиукаева Сергея - доцента СОГУ, кандидата физико-математических наук. По объективным причинам он не смог принять участие в работе конференции. Он приветствовал его организаторов и участников и выразил им благодарность за внимание к научной деятельности Н. Сиукаева. «Мой отец, живя во Владикавказе, никогда не забывал о своей исторической Родине - Южной Осетии. Он всегда был в курсе происходящих там событий и помогал чем мог людям, которые обращались к нему», - сказал сын выдающегося ученого.

Также со словами благодарности к присутствующим обратилась племянница Николая Сиукаева Феня Сиукаева.

В завершение работы конференции Эрик Пухаев отметил высокий уровень представленных докладов и выразил благодарность организаторам и участникам конференции. «Николай Васильевич был не только физиком, астрономом, но и хорошим человеком и достойным патриотом, о чем свидетельствует его книга «Две трагедии Южной Осетии». Он всегда помогал выходцам из Южной Осетии. Студенты и школьники должны быть знакомы с научной деятельностью Н. Сиукаева»,- сказал он.

З. КАЧМАЗОВА