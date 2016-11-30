Чиновники рассказали сотрудникам СМИ о повышении зарплат и единовременных выплатах

19 декабря в пресс-центре Государственного комитета информации и печати состоялась пресс-конференция заместителя Председателя Правительства Эрика Пухаева, министра финансов Азы Хабаловой, министра здравоохранения и социального развития Григория Кулиджанова и председателя Пенсионного фонда Азы Тасоевой. В ходе мероприятия чиновники подробно рассказали журналистам о предстоящем повышении заработных плат, и об единовременных выплатах отдельным категориям граждан.

В начале встречи журналисты поинтересовались у чиновников, для каких категорий граждан ожидается повышение пенсий. По словам Э.Пухаева, в соответствии с подписанным в конце ноября в Москве Соглашением между РФ и РЮО о пенсионном обеспечении, повышение пенсий предусмотрено только для тех пенсионеров, которые постоянно проживают в РЮО, имеют российское гражданство и паспорт РФ, но не имеют постоянной регистрации в России. Таких пенсионеров в Республике порядка 650 человек. «Эти граждане получают пенсии в Алагирском отделении пенсионного фонда России», - пояснил он.

Если общая сумма пенсионного обеспечения отмеченной категории пенсионеров не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе, то в течение двух лет поэтапно уровень их пенсий будет повышаться до среднего уровня пенсионного обеспечения в СКФО.

Вице-премьер добавил, что соглашение о пенсионном обеспечении подписано в рамках мер по реализации положений статьи 8 Договора между РФ и РЮО о союзничестве и интеграции, подписанного в Москве 18 марта 2015 года Президентом РЮО Леонидом Тибиловым и Президентом РФ Владимиром Путиным.

Что касается граждан РЮО, которые по состоянию на 30 ноября текущего года получают только югоосетинские пенсии, то для них, в рамках предпринимаемых руководством РЮО мер по социальной защите пенсионеров, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

По словам А.Тасоевой, осуществление выплат указанной категории пенсионеров будет проводиться в два этапа - в декабре текущего года они получат по 5 тысяч рублей, и в марте 2017 года им выплатят еще по 5 тысяч рублей.

«В ходе нашей совместной работы с российскими коллегами было установлено, что некоторые наши сограждане, которых немного, получают пенсии и в России, и в Южной Осетии. Для таких граждан единовременные выплаты не положены. Более того, для таких граждан будет прекращена выплата югоосетинских пенсий», - отметила руководитель Пенсионного фонда РЮО.

Далее работники СМИ попросили представителей власти рассказать о предстоящем повышении заработной платы. А.Хабалова отметила, что данная мера реализуется на основе подписанного 5 декабря в Москве Соглашения между РФ и РЮО о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений РЮО. Соглашение подписано в целях реализации положений статьи 7 Договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, подписанного 18 марта 2015 года в Москве президентами двух государств. Документ направлен на урегулирование отношений в части софинансирования за счет средств РФ поэтапного повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений РЮО до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда соответствующих работников в СКФО.

По словам министра финансов, повышение заработной платы предусмотрено для работников сферы сельского хозяйства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, средств массовой информации и культуры.

А.Хабалова уточнила, что для работников указанных сфер, за исключением СМИ, предусмотрены 23% надбавки должностного оклада.

«Что касается средств массовой информации, то для них, как известно, не установлены отраслевые тарифные сетки. Оплата труда работников СМИ осуществляется на основе утвержденных окладов. Уровень заработной платы работников данной сферы возрастет на 16%», - продолжила А.Хабалова.

Повышение зарплат будет осуществляться в этом году с начала января текущего года.

Министр финансов добавила, что статья 7 Договора между РФ и РЮО о союзничестве и интеграции не распространяется на работников органов государственной власти и силовых структур. В этой связи Президентом было поручено членам Правительства изучить совместно с российскими коллегами возможности реализации мер социальной защиты указанных категорий работников. Аналогичные поручения были даны главой государства и для обеспечения мер соцзащиты пенсионеров, получающих югоосетинские пенсии, граждан, получающих детские пособия из бюджета РЮО и студентов, учащихся на бюджетной основе на дневной форме обучения в образовательных учреждениях Южной Осетии.

Итогом проделанной в данном направлении работы стало принятое сопредседателями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и РЮО решение, в соответствии с которым были определены размеры денежных средств, направляемых на единовременные выплаты отмеченным категориям работников и граждан.

Работники органов государственной власти получат единовременные выплаты в размере 35 тысяч рублей, а сотрудники силовых структур - в размере 47700 рублей. С указанных сумм будет удержан подоходный налог. Осуществление выплат пройдет в два этапа - в текущем году и в марте 2017 года.

«Работники органов госвласти получат по 17500 рублей в декабре текущего года и в марте будущего года. А работники силовых структур в декабре этого года и в марте 2017 года получат по 23850 рублей», - сказала А.Хабалова.

Далее глава Минздравсоцразвития отметил, что согласно принятому 16 декабря текущего года на заседании Межправительственной комиссии решению, для получателей социальных выплат на детей до 16 лет, которые получают их из бюджета РЮО, предусмотрены единовременные выплаты в размере 6 тысяч рублей на каждого ребенка. Данные выплаты, как и остальные, также будут осуществляться двумя равными частями в два этапа - в декабре 2016 года и марте 2017 года. Для тех наших сограждан, которые получают детские пособия в России или другом ином государстве, единовременные выплаты на детей не полагаются.

Чиновник уточнил, что если ребенку исполнилось 17 лет, но он продолжает учиться в средней общеобразовательной школе, то для него единовременная выплата полагается.

Для югоосетинских студентов, получающих образование на бюджетной основе на дневной форме обучения в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях Южной Осетии, предусмотрены единовременные выплаты в размере 4 тысяч рублей. Указанная сумма будет выплачена им двумя равными частями в декабре текущего года и марте 2017 года.

Журналисты попросили министра финансов уточнить, как отразится повышение зарплат и осуществление единовременных выплат на тех работниках государственных структур, которые совмещают две должности.

«В соответствии с действующим законодательством, госслужащие могут совмещать свою работу только с творческой, преподавательской и научной деятельностью. Поэтому в таком случае нет никаких препятствий для повышения их зарплат или получения ими единовременных выплат», - ответила А.Хабалова.

В завершение встречи Э.Пухаев заверил присутствующих, что руководство Республики намерено и впредь прилагать все усилия на дальнейшее повышение благосостояния населения Республики.

Гугули ВАЛИЕВ