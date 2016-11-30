Задачи на 2016 год выполнены

Леонид Тибилов приветствовал участников заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ во главе с российским вице-премьером, сопредседателем межправкомиссии Александром Хлопониным.

Леонид Тибилов подчеркнул, что сегодня подводятся итоги уходящего года и планируется дальнейшее взаимодействие. Президент положительно оценил проделанную за 2016 год работу.

«Будем работать над программами, которые намечены на будущее: 2017, 2018, 2019 годы. Такие планы существуют, и это говорит о том, что договоренности, которые имеются между Южной Осетией и Россией, выполняются результативно.

Сегодня я бы хотел отметить эффективное сотрудничество, которое налажено между нашими министерствами и ведомствами. Нас это радует», - сказал Президент.

Александр Хлопонин поблагодарил Леонида Тибилова за столь высокую оценку совместной работы.

«Спасибо за такую высокую оценку нашей работы с коллегами. Подводя итоги, я хочу сказать, что действительно сложилась очень хорошая и эффективная практика нашей совместной работы. У нас практически нет спорных вопросов или вопросов, которые требуют какого-то отдельного решения.

Мы с уверенностью можем констатировать, что практически все задачи, которые мы ставили в 2016 году, выполнены. Есть масштабные объекты, мы их считаем переходящими, и они плавно войдут в график работ на 2017 год. Все обязательства, которые взяла на себя российская сторона, будут выполняться в полном объеме. Еще раз хочу повторить, что это все благодаря действительно слаженной работе нашей общей команды», - сказал Александр Хлопонин.

Президент пообщался с членами межправкомиссии РЮО и РФ и высказал свои пожелания по дальнейшему взаимодействию.

Александр Хлопонин поздравил Леонида Тибилова и членов комиссии с наступающим Новым годом, добавив, что предстоящий год должен принести такие же положительные результаты в совместной работе.

Сайт Президента Республики Южная Осетия