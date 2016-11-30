Леонид Тибилов: «Надо вернуть Южной Осетии историческое название»

Президент Южной Осетии в эксклюзивном интервью информационному агентству и радио Sputnik Южная Осетия рассказал о том, почему решил второй раз баллотироваться на пост главы республики, тезисах своей предвыборной кампании, а также сообщил, сколько населенных пунктов подключат к природному газу в ближайшие пять лет, во сколько обойдется газификация и кто ее оплатит.

- Леонид Харитонович, Вы заявили, что будете участвовать в выборах президента в 2017 году. Будет ли разрабатываться предвыборная программа, на что Вы будете делать ставку в следующие пять лет в случае победы?

- Прежде чем сделать такое заявление, я долго думал, мне пришлось проанализировать свою работу за годы президентства. Я посмотрел, что удалось, осмыслил то, что не удалось, и продумал, как решать задачи, которые я и моя команда не успели выполнить. У меня есть видение решения вопросов, которые нужно решить для блага народа и развития государства. И это заявление обдуманное и основывается на том, что опыт и практика, накопленные за годы президентства, могут быть использованы дальше в плане решения стоящих перед республикой задач.

Идти на выборы без программы невозможно. Эта программа уже продумывается, в нее войдут вопросы, касающиеся сохранения общественно-политической стабильности. Наш народ должен в спокойной обстановке подойти к голосованию, сделать свой выбор, и мог дальше заниматься повседневными делами.

Основной задачей в моей работе в течение этих лет было консолидирование нашего общества. События 2011 года и начала 2012 привели к разобщенности народа, поэтому своей основной задачей я считал и считаю сближение и консолидацию народа, всех слоев общества. Это будет основой моей будущей предвыборной программы.

Мы планируем привлечь молодежь к работе по развитию и укреплению государственности. И если народ доверит мне свою дальнейшую судьбу, в основном будет использован именно молодой потенциал и резерв, а молодые люди будут привлекаться в государственные структуры.

Нам многое нужно сделать для того, чтобы развивать и укреплять Республику. Последние пять лет мы работали над восстановлением разрушенного хозяйства. И самое главное - подготовили базу для следующего этапа развития нашего государства. Здесь мы должны устранить всякие ограничения - проблемы со строительством, дорогами, инфраструктурой, без которой государство не может жить.

В течение следующего пятилетия, в случае моего избрания, будем работать над тем, чтобы привлечь инвесторов, создать хороший инвестиционный климат, чтобы появились новые рабочие места. С этим вопросом пока немало проблем и задача будущего руководства - обеспечить население рабочими местами, чтобы люди зарабатывали и могли содержать свои семьи.

Кроме того, мы должны сделать все, чтобы полностью реализовать Договор о союзничестве с Россией, выйти на такой уровень интеграции, который можно назвать уникальным.

- Довольны ли Вы сегодняшней командой президента, все ли руководители ведомств сохранят свои места в случае Вашей победы?

- Создавая сегодняшнюю команду, я исходил из того, что нужно выполнить один из главных пунктов своей прежней предвыборной программы - создать работоспособную команду из специалистов, патриотов. Думаю, что мне это удалось, и считаю, что этот пункт я выполнил.

Что касается того, доволен я ею или недоволен - не бывает так, чтобы команда отвечала всем требованиям. Мы знаем, что Республика прошла тяжелые испытания, и элемент ожидания у народа высок. Но мы ежедневно встречаем такие проблемы, которые сиюминутно нельзя разрешить. Очень важно, что мы все это изучили и вместе с командой подходили взвешенно к решению всех задач. Как говорится, совершенству нет предела, но сегодня я могу сказать, что не все отвечали требованиям президента и народа, кто-то выполнял свои обязанности лучше, кто-то хуже.

В случае избрания, конечно, я в основном буду опираться на молодежь, на тех специалистов, которые получили образование в престижных вузах России, чтобы внести новую струю в работу правительства. Это очень важный момент. Но вместе с тем потенциал людей, которые много сделали для Южной Осетии, должен быть использован. Рядом с молодыми должны стоять опытные работники, которые передадут им свой опыт и навыки.

Кто-то из нынешней команды, конечно, уйдет с должности, но в любом случае наш местный потенциал будет использован. Мы своих не бросаем.

Могу выделить деятельность Министерства финансов. Идя на пост президента, я поставил перед собой задачу выправить ситуацию и навести порядок в этой сфере. Это у нас получилось. Мы создали казначейство, которое очень эффективно работает. И результаты этого отражены в заключениях Счетной палаты России, где четко обозначено, что за последние годы у нас не выявлено нецелевого расходования финансовых средств.

Можно отметить деятельность Минобразования и Минкультуры. За последние годы эти ведомства сделали много, чтобы заявить о себе. Налажены контакты с российскими коллегами, это говорит о многом.

Могу назвать Минздрав. Здесь, как и в других структурах, не все еще на должном уровне, но в любом случае повседневная работа идет не покладая рук. Хочу отметить работу правоохранительных органов. Криминогенная ситуация спокойная, люди могут спокойно и свободно передвигаться и решать свои повседневные вопросы, не опасаясь за свою безопасность.

Конечно, некоторым министерствам нужно подтянуться - в сфере сельского хозяйства, экономики, связи. У нас есть некоторые претензии, на которые мы должны получить ответ.

- Этим летом Вы и российский "Газпром" приняли решение о создании дочернего предприятия в Южной Осетии. На какой стадии эта работа? И когда должна начаться газификация Республики?

- Встречаясь с представителями "Газпрома", мы обсуждали вопросы дальнейшей газификации. До наших встреч в республике уже работало предприятие "Газпром-Южная Осетия" и сегодня мы с нашими коллегами из "Газпрома" обсуждаем вопросы дальнейшего функционирования этого предприятия.

Газификация - очень нужное и необходимое дело. Полная газификация означает привлечение инвестиций, ведь без природного газа мы не во всех местах можем создавать какие-то производственные мощности. То есть мы понимаем значимость газификации республики. Поэтому я обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помочь нам в этих вопросах. И такое поручение он дал председателю "Газпрома" России, с которым я также встречался. В результате наших договоренностей в Республике работали специалисты "Газпрома" и был выработан проект соглашения между нашими правительствами по дальнейшей деятельности предприятия "Газпром-Южная Осетия". Его задача заключается в осуществлении контроля за дальнейшей работой по газификации.

Основной базой для дальнейшей работы по этим вопросам является то, что по заказу Правительства Южной Осетии "Газпром" России подготовил программу газификации территории Южной Осетии. На ее основании мы вырабатываем отдельные планы и для их реализации создана эта организация - "Газпром-Южная Осетия".

Есть определенные условия, которые нужно выполнить югоосетинской стороне, чтобы начать работы. Мы имеем задолженность перед Российской Федерацией - 105 миллионов рублей. И Россия пошла нам навстречу, чтобы в течение пяти лет мы произвели оплату этой суммы. Есть план реструктуризации, согласно которому мы и будем работать. Сейчас наша задача - избежать новых долгов. Это одно из условий, которое должно быть выполнено, чтобы в 2017 году "Газпром" приступил к практическим работам по газификации.

Российская сторона выразила готовность до 2019 года газифицировать 124 населенных пункта. Генеральная схема газификации предусматривает, что более 188 населенных пунктов должны быть газифицированы в течение пяти лет. "Газпром" по достигнутым договоренностям планирует полностью газифицировать все населенные пункты Южной Осетии. Цхинвал в 2006 году уже был полностью газифицирован, но линия газопровода рассчитана на всю Республику.

Этот проект обойдется в 2,5 - 3 миллиарда рублей, расходы примет на себя российская сторона, в частности, "Газпром".

- Как Вы оцениваете выполнение Инвестпрограммы в этом году и какие мероприятия войдут в нее в будущем году?

- За последние годы мы хорошо выстроили работу по выполнению Инвестпрограммы. Она была утверждена в 2014 году на три года. Работу по Инвестпрограмме мы оцениваем хорошо. И это не только наша оценка. В этом году в Инвестпрограмму по содействию социально-экономическому развитию вошли 43 объекта, из них 26 должны быть сданы в этом году. На сегодняшний день уже готовы 19 объектов. Среди них и дороги в городе, участок дороги Гуфта-Квайса протяженностью 12 километров, дорога Синагур-Карзман. Мы сдали мастерские Многопрофильного колледжа в Цхинвале, городской рынок, завершается строительство маленького городского парка, готово здание станции юных натуралистов, Дворец творчества. До конца года планируется сдать еще четыре объекта. Есть переходящие объекты - театр, многоквартирные дома по улице Героев и два корпуса, которые перестроили из девятиэтажных в пятиэтажные корпуса.

В театре работы практически завершены, надеемся получить готовый объект в марте. На 2017 год переносим завершение строительства университета и средней школы в Ленингоре. Что касается Инвестпрограммы на 2017 год, то мы будем работать над благоустройством улиц. Около 10 улиц в Цхинвале мы должны капитально отремонтировать, продолжить работы по благоустройству дороги Гуфта-Квайса, там есть уязвимые участки, их надо обезопасить. Также мы продолжим восстановительные работы. К концу 2017 года мы должны завершить восстановительные работы на всей территории Республики. Параллельно с восстановлением мы развивали экономику, без которой нельзя говорить о возрождении. Велась работа над привлечением инвестиций в Республику.

В марте будет готов завод по переработке мясных продуктов. Завод строится фирмой "Растдон", нашим соотечественником, который был приглашен Инвестагентством. Этот завод, помимо производства колбасных изделий, будет также принимать у местных фермеров поголовье скота. Это тоже немаловажно. Мы работаем над тем, чтобы в Республике появилась своя сельскохозяйственная продукция. Ведется работа над высадкой яблоневых садов и других плодовых сортов. Надо отметить работу фабрики по пошиву спецодежды, которая была открыта в 2013 году нашим знаменитым соотечественником Таймуразом Боллоевым. На предприятии в хороших условиях работает около 530 человек. Небольшой филиал на 35 рабочих мест руководство завода в 2017 году откроет в г. Квайсе.

Надо отметить работу Инвестагентства, образованного в 2014 году. Оно организовано для оказания помощи в развитии предпринимательства в Южной Осетии. Учредители агентства - три серьезных банка с уставным капиталом более одного миллиарда рублей. До рядового предпринимателя через это агентство помощь может не доходить, так как у банков очень высокие требования. В этой связи, чтобы поддержать местного производителя, который имеет определенные наработки, я обратился к руководству России, чтобы из предусмотренных на развитие реального сектора экономики 800 миллионов выделить 250 миллионов на поддержку сельских фермеров. Сельские подворья могли бы подготовить свои бизнес-планы, а мы бы их поддержали финансово. Этот вопрос выделения средств я подниму на заседании российско-югоосетинской межправкомиссии. Помимо этого, хочется отметить, что в Дзауском районе у нас есть радоновые источники и на их базе запланировано строительство бальнеологического комбината. Я попросил Инвестагентство помочь предпринимателям, и в 2017 году этот объект должен начать свою работу. Инвестагентство также содействовало появлению модного в Цхинвале кафе "Винченцо".

2017 год является последним годом в реализации трехлетней Инвестиционной программы. И эта программа, на которую выделено более 9 миллиардов рублей, будет успешно завершена.

- В рамках Договора о союзничестве и интеграции с Россией подписаны практически все допсоглашения. Одно из ключевых соглашений - по обороне - находится в разработке. Не могли бы Вы рассказать о предполагаемых сроках его подписания и пояснить механизм того, какие именно военнослужащие (по отдельности или подразделениями) перейдут в подчинение Министерства обороны Российской Федерации, а какие останутся?

- Договор подписали в 2015 году, и сегодня с уверенностью можно сказать, что он реализован за исключением допсоглашения по линии Минобороны. Все дополнительные соглашения, предусмотренные договором, подписаны и ратифицированы. В этом вопросе выстроен единый подход.

Соглашение по вхождению отдельных подразделений в состав Вооруженных сил Российской Федерации прошло соответствующие инстанции в России, осталось несколько юридических вопросов, которые связаны с заменой терминологии. Так, правовая база Вооруженных сил Российской Федерации не предусматривает прямого вхождения в их состав каких-либо подразделений. Поэтому ведется работа над заменой понятия "вхождение" на понятие "прием". Это основной момент, после решения которого соглашение будет представлено сторонам на подписание. После проработки всех вопросов мы будем знать, какие подразделения будут приняты в Вооруженные силы Российской Федерации.

- Ранее Вы не раз заявляли о работе по переименованию Южной Осетии в Аланию. Как и когда это может быть осуществлено? Будет ли этот вопрос выноситься на референдум, или для этого достаточно решения исполнительной или законодательной власти?

- Одним росчерком президентского пера этот вопрос не решается, а сама идея не является новой. Предложение о переименовании обсуждалось во время провозглашения Республики нашим Верховным советом. Я был депутатом второго созыва и участвовал в решении этого вопроса. Мы - потомки алан, и было бы справедливо вернуть Республике историческое название.

Кроме того, мы - разделенный народ, наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации. Я увидел, что эта идея получила в народе положительную оценку, и понял, что работу нужно активизировать. Мы планируем собрать политсовет Республики и пригласить общественные и политические партии, которые не входят в этот совет. Обсудить вопрос переименования и решением политсовета вынести его на референдум. В какой форме и в какое время пройдет плебисцит, решит политсовет, который пройдет в середине января.