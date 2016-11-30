Мы горды, что жили в эпоху великого ученого и нашего современника Васо Абаева

Мероприятие было приурочено к 116-летию со дня рождения ученого. К памятнику были возложены венки и букеты живых цветов.

15 декабря на Театральной площади Цхинвала, где установлен памятник выдающемуся ученому-лингвисту 20 века, нашему соотечественнику профессору Васо Абаеву, состоялся митинг, на котором присутствовали Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, вице-премьер Эрик Пухаев, министр культуры Мадина Остаева, представители научной и творческой интеллигенции, преподаватели ЮОГУ и учителя средних школ, студенты и учащиеся.

Вступительным словом встречу открыл сопредседатель Союза писателей Осетии, известный осетинский поэт и публицист Мелитон Казиты, который подчеркнул, что задача научного сообщества состоит в сохранении и развитии богатого наследия В.Абаева. «У нас в Осетии немало видных деятелей науки и культуры, известных за пределами Республики, но такого гениального ученого, всесторонне развитой личности, большого патриота родины, у нас не было никогда», - сказал М. Казиты.

Докладчик также отметил, что Василий Иванович Абаев всегда и во всем придерживался святых осетинских адатов, строго блюдя осетинский «æгъдау».

Со словом к присутствующим обратился и Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, подчеркнувший, что колоссальный научный и культурный вклад В.Абаева в мировую науку трудно переоценить.

«Научные труды ученого, его творческие и многолетние исследовательские материалы наверняка останутся в веках и, безусловно, будут служить учебниками для многих поколений не только осетинского народа», - сказал премьер.

Д.Кулумбегов также сообщил, что руководством и правительством республики запланировано много мероприятий по увековечению памяти ученого. Одним из шагов в реализации намеченной программы является завершение строительства музея имени выдающегося ученого. При непосредственной поддержке Президента Республики музей Васо Абаева уже в скором будущем откроет двери для всех желающих.

Профессор кафедры осетинской филологии ЮОГУ Зоя Битарты подчеркнула, что В.Абаев всю свою сознательную жизнь боролся за справедливость - в научной деятельности и в повседневной жизни.

Прозвучали и другие выступления, где представители общественности нашей Республики выразили слова восхищения и глубокой благодарности в адрес ученого.

Студенты и учащиеся средних школ города прочитали стихотворения известных осетинских поэтов, посвященных жизненному пути и научной деятельности В.Абаева.

Прожив целый век, наш замечательный соотечественник стал не просто его ровесником. Возможно, его заслуги не в полной мере оценены современниками и нам еще предстоит услышать, что жили мы в эпоху великого ученого, видели и знали его лично…

Организаторами мероприятия выступили Юго-Осетинский научно-исследовательский институт, Министерство образования и Министерство культуры РЮО.

М. ГАБАЕВ