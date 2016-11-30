Государственному Лицею искусств - 25 лет

На мероприятие были приглашены руководство Республики во главе с Президентом Леонидом Тибиловым, представители общественности, а также сотрудники СМИ. Сюда также пришли преподаватели и учащиеся Лицея искусств, бывшие выпускники, а также родители лицеистов.

В начале торжественного вечера к собравшимся обратились первые учителя Лицея, которые стояли у истоков создания этого образовательного учреждения. Они поприветствовали всех присутствующих и рассказали о том, когда и в каких условиях создавался государственный Лицей искусств. В частности, Нелли Ивановна Бикоева сказала: «Лицей создавался в сложные для Южной Осетии времена. Пусть тогда было очень тяжело, работали на одном энтузиазме, но мы были объединены общей идеей - создать учебное заведение для будущего Осетии. Отмечая 25-летие, оглядываясь на прошлое, можно сказать, что за четверть века наш Лицей прошел может не очень большой, но во многом новаторский путь, внося свой вклад в систему образования Республики. Этот результат - бесспорная заслуга коллектива Лицея - искренне преданных своему делу людей.

За все эти годы коллектив Лицея делал все возможное, чтобы воспитать достойное поколение граждан Осетии, любящих свою Родину, умеющих искать, мечтать, быть инициативными и творческими личностями, а главное - нравственными людьми…

Каждый из нас мечтает о счастливом будущем. А наше будущее - это наше молодое, подрастающее поколение.

Первое ноября 1991 года считается днем рождения Лицея искусств РЮО. Тогда Лицей раскрыл свои двери для 62 маленьких граждан Осетии. Сегодня многие из них присутствуют в этом зале. Они повзрослевшие, успешные молодые люди. Тогда в тот же день приступил к исполнению своих обязанностей первый коллектив Лицея - 22 педагога, которых собрал наш бессменный директор Лаврентий Павлович Касоев».

В своем выступлении Президент РЮО Леонид Тибилов отметил огромную работу, которую провели сотрудники Лицея искусств. Он вспомнил то тяжелое, тревожное время, когда создавался Лицей. Добрым словом было упомянуто имя Фатимы Петровны Пухаевой, которая тоже сыграла огромную роль в создании этого учебного заведения. Леонид Тибилов говорил о том, что выпускники Лицея сегодня учатся во многих престижных вузах России, они гордо несут имя гражданина Южной Осетии.

За большие заслуги перед Отечеством в деле воспитания подрастающего поколения директор и несколько преподавателей Лицея искусств были отмечены государственными наградами. Руководитель страны поблагодарил коллектив Лицея за их важную, так необходимую работу и заверил их, что им всегда будет оказываться необходимая помощь со стороны государства. Руководители нескольких министерств в своих выступлениях тоже высоко оценили работу Лицея искусств и подарили им необходимые дорогостоящие музыкальные инструменты.

За время своей деятельности Лицей искусств воспитал многих достойных высокообразованных людей. Лицей особо гордится такими выпускниками, как: Вадим Каджаев, Сабина Валиева, Георгий Шавлохов, Мария Кокоева, Дзерасса Гаглоева, Вадим Джиоев и др.

Сегодня многие бывшие лицеисты приводят учиться в родной Лицей своих детей, т.к. твердо знают, что в стенах этого учебного заведения они получат хорошие знания.

В музыкальной части юбилейного мероприятия Лицей искусств показал себя с наилучшей стороны. На сцене выступали как маленькие лицеисты, так и старшие. Прекрасное понимание высокого искусства показали и бывшие лицеисты.

Лицеисты демонстрировали хорошее знание и понимание вокального и хореографического искусства. Некоторые из них обладают незаурядными способностями, которые необходимо поддержать и помочь им в дальнейшем продолжить учебу в соответствующих музыкальных вузах России. Талантами Южная Осетия всегда была богата! Учащиеся Лицея - яркое тому подтверждение.

Особо хочется подчеркнуть выступления коллектива «Скифы», которым руководит Геннадий Биченов. Этот коллектив является лауреатом многих российских фестивалей.

Все присутствовавшие в зале искренне радовались и желали дальнейших успехов всем учащимся и учителям Лицея. А о том, что учебно-воспитательный процесс в этом учебном заведении находится на высоком уровне, знают все. Поэтому многие родители мечтают, чтобы их дети стали учащимися Лицея искусств.

Двадцать пять лет – это вроде бы не очень большой срок, но за это время Лицей искусств добился больших успехов в деле правильного, творческого воспитания наших детей.

Давно известно, что искусство – вечно. Также известно, что искусство во все времена высоко ценилось у нашего народа.

И. ТИБИЛОВ