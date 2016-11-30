Анатолий Бибилов: «Объединить энергию молодежи и мудрость старшего поколения»

На прошлой неделе Председатель Парламента РЮО Анатолий Бибилов на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Южная Осетия дал развернутую пресс-конференцию, приуроченную к 26-летней годовщине со дня образования Парламента РЮО. Анатолий Бибилов ответил на многочисленные вопросы журналистов, касающиеся наиболее актуальных аспектов социально-экономической и внутриполитической ситуации в Республике. Свою оценку он дал и работе высшего законодательного органа РЮО. Спикер Парламента также внес ясность по поводу выдвижения на пост главы государства.

- Говорят, все познается в сравнении, поэтому я позволю себе отметить, что за пять лет Парламент IV созыва принял 88 законов, Парламент V созыва - 180, а мы за два с половиной года работы уже успели рассмотреть и принять 94 закона. Это говорит о многом, и я считаю, что эффективность нашей работы налицо. Что касается планов, то парламентариям предстоит рассмотрение и принятие важных законопроектов, направленных на регулирование вопросов в различных сферах жизни Республики.

- Действующий глава Республики уже заявил о своем намерении баллотироваться в Президенты РЮО. В обществе предполагают, что и Вы будете выдвигать свою кандидатуру. Как Вы прокомментируете этот вопрос?

- Этот вопрос в последнее время мне задают постоянно. Вы, наверное, понимаете, что председатель партии, в которой состоит 5 тысяч человек - значительная часть активного населения Республики - по определению должен баллотироваться в президенты РЮО. Это абсолютно очевидно, тем более, что работая в органах исполнительной власти и во главе законодательного органа Республики прекрасно знаю проблемы, с которыми сталкивается Южная Осетия и народ Республики. Также детально знаком с проблемами молодежи и других возрастных категорий.

Хорошо информирован о тех трудностях и задачах, которые стоят сегодня в области сельского хозяйства и экономики в целом, в сфере образования и здравоохранения. У меня есть определенные планы и варианты решения сложившихся проблем, и я намерен претворить их в жизнь. В этой связи, как гражданин и лидер партии, как человек, который беспокоится о будущем своего народа и развитии нашей Республики, я, конечно же, буду баллотироваться в президенты Республики Южная Осетия. Решение о выдвижении моей кандидатуры в любом случае будет рассматриваться на съезде партии «Единая Осетия», который намечен на январь 2017 года. В своей предвыборной кампании я намерен опираться на все слои населения - как на молодежь, так и на старшее поколение. Надо объединить энергию молодежи и мудрость старшего поколения, это идеальная середина, на котором должно основываться развитие любого общества.

- На сессии Парламента были приняты поправки к Закону «О выборах Президента РЮО», согласно которым точкой отсчета при назначении даты выборов считается апрель 2012 года. В связи с чем было принято такое решение?

- Мы абсолютно уверены в том, что по Закону «О выборах Президента РЮО», который действовал до внесения поправок, выборы должны были быть во второе воскресенье месяца, в котором в предыдущий раз были проведены выборы Президента Южной Осетии. Как известно, выборы в Южной Осетии назначаются Постановлением Парламента и дата их назначения также определяется согласно этим постановлениям.

По Постановлению Парламента предыдущие выборы проводились 25 марта 2015 года. Исходя из этого закона, выборы должны были быть во второе воскресенье месяца, в котором они прошли в предыдущий раз, то есть в марте. Когда говорят о том, что был еще второй тур, то опять-таки, согласно закону, второй тур - это голосование по выборам, то есть голосование по выборам, назначенным на 25 марта. Но пошли разговоры о том, что мы не даем президенту возможность отработать положенные по Конституции пять лет. Конечно же, две недели, это не такой срок, чтобы можно было говорить о том, что тому или иному должностному лицу не дают исполнять свои обязанности. Однако, чтобы не давать повод для конфронтации между законодательной и исполнительной властью, я вышел с инициативой по четкому определению даты выборов. Ни одному кандидату в президенты две недели погоды не делают, но раз пошла такая волна, то целесообразнее законодательно разрешить этот вопрос, чтобы избежать двойного понимания и обеспечить абсолютно четкое и однозначное толкование. На последней сессии мы приняли поправку в Конституционный закон «О выборах президента», в котором определено, когда же должны пройти выборы президента. По новой формулировке, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, когда состоялись выборы и был избран Президент РЮО.

На выборах 2012 года, как известно, президент был избран по итогам второго тура в апреле месяце.

Уверен, президент с этим согласен и эти поправки в Конституционный закон будут подписаны.

- После сессии все подсчитали и анонсировали, что выборы пройдут 9 апреля, но для этого, как известно, необходимо принятие еще одного постановления Парламента. Когда оно будет принято?

- Четкое понимание того, когда должны пройти выборы президента уже есть, но для этого еще требуется постановление Парламента. Есть временные рамки, который регулируют принятие этого постановления - до даты проведения выборов оно должно быть принято за 70 или 90 дней. Думаю, что сразу после январских праздников, не позднее 15 января, будет проведено заседание сессии Парламента РЮО, и на этой сессии мы назначим дату проведения выборов.

- За прошедший год было принято немало законопроектов. Одним из наиболее интересных был Закон о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, который обязывает Правительство тратить на кредиты предпринимателям не менее двух процентов от собственных доходов РЮО. Какой результат вы ожидаете от реализации этого закона?

- Это тоже один из тезисов программы политической партии «Единая Осетия», где четко прописано, что на эти цели государство из собственных доходов должны направлять 5 процентов, но исходя из сегодняшних реалий, мы решили прописать в законе «не менее двух процентов». Подобная формулировка позволяет Правительству в принципе выделять и 5 процентов. Между тем, в случае реализации он позволит оказать существенную помощью нашим предпринимателям, что станет хорошим импульсом для развития среднего и малого бизнеса в республике. Ни для кого не секрет, что экономическое развитие Южной Осетии будет опираться на малый и средний бизнес, создание крупных корпораций у нас маловероятно. Поэтому помощь этим категориям необходима. Мы и дальше намерены содействовать развитию системы кредитования в РЮО. По этому поводу неоднократно обращались, и будем обращаться к нашим банкам, чтобы они ввели формы кредитования, которые сегодня существуют, например, у Россельхозбанка. Это необходимо для того, чтобы наши фермерские хозяйства почувствовали поддержку государства и более уверенно стремились развивать свое производство, увеличивать объемы производимой сельхозпродукции. Нынешний закон является первым шагом в этом направлении.

Помимо этого, следует ввести ипотечное кредитование, чтобы молодые семьи могли приобретать для себя жилье, а не ждать, когда государство выделит им квартиру.

От работы банковской системы, от системы кредитования зависит очень многое в развитии республики. Подобные вопросы мы регулярно ставим перед руководством Нацбанка РЮО, и думаю, поэтапно придем к развитию современной кредитной системы в Южной Осетии.

- На последнем заседании сессии Парламента достаточно остро обсуждался вопрос о выделении дополнительных средств на администрацию Дзауского района. Тот факт, что Парламент вновь отказался выделить эти деньги, у некоторых создал впечатление, что причина кроется в личных отношениях. С чем же все-таки связано решение законодателей?

- Все действия, которые предпринимает исполнительная власть, включая администрацию Дзауского района, должны планироваться и закладываться заранее в рамках подготовки республиканского и, соответственно, районного бюджетов. То, что происходит в Дзауском районе касательно строительства ряда объектов, абсолютно незаконно. Этими действиями глава Дзауского района поставил Правительство в неудобное положение. К тому же я как депутат Парламента и как гражданин сомневаюсь, что озвученная сумма полностью потрачена на указанную Дзауской администрацией дорогу. В этой связи депутатский корпус согласился выделить средства только на приобретение автомашины для города Квайса и готов пропустить средства на оплату труда рабочих, участвовавших в строительстве дороги в Згъубир, Ерман и ряд других сел, поскольку простые работники не ответственны за нарушения бюджетного законодательства.

К сожалению, многие свои действия пытаются прикрыть популистскими заявлениями о благе народа. Но если речь идет о том, чтобы улучшить положение населения, то все действия должны лежать в русле выполнения законодательства, а не наоборот. Если же кто-то раз за разом позволяет себе такие действия, значит, есть ощущение безнаказанности, которая, в свою очередь порождает другое беззаконие. Наша обязанность как депутатов Парламента пресекать подобные действия. Ни о каких личных отношениях в данном случае и речи быть не может.

Ни один закон и ни одно решение не должны приниматься для одного человека или отдельной группы лиц. Это в корне неправильный подход. Если вспомнить, то в свое время закон о профессиональном парламенте, к сожалению, не был подписан тоже из-за одного-двух человек.

- В ходе сессии Парламента дискуссии возникли также по поводу выделения 14 миллионов рублей отрасли связи на приобретение аналогового оборудования. Как Вы обоснуете решение парламентариев, отказавшихся пропустить эти средства?

- У депутатов возникли обоснованные сомнения в целесообразности выделения этих средств, причем, хочу подчеркнуть, что и в этом случае, как и в ситуации с дополнительным финансированием расходов Дзауской районной администрации, против голосовали не только депутаты от партии «Единая Осетия», но и представители других партий.

По нашему глубокому убеждению, аналоговое телевидение является позавчерашним днем, поэтому если мы хотим улучшить качество вещания и вывести эту отрасль из сегодняшнего плачевного положения, необходимо переходить на цифровые технологии. Сегодня есть новые возможности, наука и техника ушли далеко вперед. Конечно, можно сейчас выделить 14 миллионов на один район, в будущем году еще столько же на другой, но это не решит проблему и означает лишь топтание на месте.

В связи с этим мы предложили Комитету связи и Правительству в целом разработать государственную программу по развитию телевещания, по развитию связи на основе цифрового вещания.

- В ходе выступлений на сессиях Парламента и в своих интервью Вы часто призываете органы исполнительной власти реализовать ряд социально ориентированных мер, в частности, речь идет о выплате пособий по безработице, введении ипотечного кредитования для решения острой жилищной проблемы и др. На Ваш взгляд, что мешает сегодня в Южной Осетии решить эти актуальные вопросы?

- Любой закон обязателен к исполнению всеми органами государственной власти. На сегодняшний день у нас не выполняется закон о ветеранах, а также закон о занятости населения, согласно которому те люди, которые зарегистрированы в Комитете по занятости, должны получать пособия. Этого не делается. Нам говорят, что нет денег. Если государство, которое по закону обязано выплачивать эти пособия, не может их выплатить, тогда давайте менять законы и определять другие льготы для этих категорий населения. Но просто так не выполнять закон считаю категорически неправильным.

Кроме того, мы вышли с инициативой, направив соответствующие письма в исполнительную власть, чтобы пенсионерам, которые в Южной Осетии получают пенсию из республиканского бюджета, за счет собственных доходов РЮО выплачивали по 500 руб. в месяц, потому что разница между югоосетинскими пенсиями и российскими значительная. Но и тут мы встречаем определенные препятствия - откуда найдем деньги и прочее.

Эта сумма, конечно же, не решит проблемы каждого отдельно взятого пенсионера, но в любом случае, хоть как-то улучшит его положение. Поэтому мы продолжим добиваться принятия этого закона.

Есть широкий спектр вопросов социального характера, которые мы постоянно поднимаем и над которыми ведется активная работа. При этом парламентарии стремятся достичь полного взаимодействия с исполнительной властью с целью решения социальных проблем, направляем им проекты соответствующих законов. К сожалению, стопроцентного коэффициента полезного действия мы пока не видим, но думаю, время все исправит.

- Долгое время в Парламенте РЮО, в том числе в формате межпарламентского взаимодействия с российскими законодателями, велась активная работа по пенсиям осетинских миротворцев и сотрудников ряда правоохранительных ведомств. На какой стадии решения находится данный вопрос?

- Проблемы в этом вопросе действительно есть, причем не только касательно пенсий миротворцев, но и пенсионного обеспечения сотрудников МЧС, Генеральной прокуратуры, Контрольно-счетной палаты и Службы внешней разведки. На сегодняшний день у нас на пенсию из числа сотрудников правоохранительных органов без проблем могут уходить только сотрудники Министерства внутренних дел. Здесь целый спектр вопросов, которые относятся как к исполнительной, так и к законодательной власти. Что касается проработки законодательства Южной Осетии конкретно по пенсионному обеспечению осетинских миротворцев, то с нашей стороны все сделано. Теперь вопрос решается с российской стороны. На этой неделе мы с делегацией едем в Москву в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где как раз будет подниматься вопрос и по миротворцам, и по пенсионному обеспечению МЧС, по Генеральной прокуратуре и Службе внешней разведки. Со стороны Совета Федерации этим плотно занимается Александр Тотоонов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным связям, который является сопредседателем межпарламентской комиссии по сотрудничеству Парламента РЮО и Совета Федерации.

- После определенных споров в Парламенте принимается закон о переходе на смешанную систему выборов в высший законодательный орган республики, но в то же время о другом актуальном законе, касающемся введения местного самоуправления, до сих пор ничего не слышно.

- По этому вопросу проведено много совещаний. На самом деле не так просто реализовать данную норму, точно так, как она прописана в Конституции. Основные проблемы возникают по вопросу создания органов самоуправления на уровне сельских советов ввиду серьезной разницы в численности населения различных населенных пунктов. Есть села, где живет только несколько человек и там трудно будет выбрать и председателя сельского совета, и представительный орган при сельском совете. После проработки мы приходим к мнению, что органы самоуправления в первую очередь необходимо сформировать на уровне административно-территориальных единиц, то есть города и районов.

Мы всегда выступали за выборность руководителей районов. Нам говорят, что закон не позволяет этого сделать. Возможно, но в любом случае есть много способов учесть мнение народа. К примеру, есть праймериз, своего рода неофициальные выборы, где народ высказывает свое мнение относительно кандидатов на должность глав администраций, затем глава государства своим указом назначает человека, который уже был избран населением в ходе праймериз. Это абсолютно правильная и демократическая норма. Нужно сделать все возможное, чтобы народ участвовал в жизни своего района, имея возможность выбирать руководителей административно-территориальных единиц. Также необходимо плавно переходить к формированию представительных органов именно на уровне районов и города.

Позже мы, вероятнее всего, придем к необходимости изменения законодательства в этом вопросе, внеся соответствующие поправки в Конституцию.

- Что намерен предпринять Парламент в связи с многочисленными жалобами на работу сотового оператора - компании «Остелеком»?

- «Остелеком» - самая больная мозоль на теле народа Южная Осетии, самое обидное, что, несмотря на большое количество абонентов, компания в то же время показывает убыток. Буквально в ближайшее время мы будем инициировать предложение к Генеральной прокуратуре и КГБ РЮО с тем, чтобы они проверили деятельность сотового оператора и объяснили нам, что же все-таки там происходит.

Недавно в газете «ЮО» прошла информация о том, что якобы увеличение расценок на трафик было сделано в результате обращения Парламента. Напротив мы пригласили руководителя компании и передали ему свои требования снизить расценки и прекратить обкрадывание населения. Но позже в местных СМИ попытались исказить этот факт.

Информационно-аналитическое управление Парламента РЮО