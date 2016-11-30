До конца года успешно выполнить оставшиеся мероприятия

В прошедшую субботу под председательством Президента Леонида Тибилова состоялось еженедельное совещание республиканского оперативного штаба по контролю над ходом реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. В работе штаба приняли участие Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, глава администрации г. Цхинвала Алан Алборов, руководители министерств и ведомств, строительных организаций и профильных государственных унитарных предприятий.

«2016 год становится успешным в плане реализации Инвестиционной программы. Вместе с тем руководство Республики решает и другие задачи, изыскивает возможности для повышения уровня жизни населения. Как уже говорилось, в рамках Договора между Российской Федерацией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции будет происходить поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Мы не теряем созидательный настрой, будем двигаться вперед», - с такой вступительной речи открыл совещание глава государства.

Касаясь непосредственно выполнения Инвестпрограммы-2016, Леонид Тибилов подчеркнул, что на сегодняшний день большинство ее мероприятий успешно претворены в жизнь, но надо постараться до конца года довести до логического завершения реализацию оставшихся проектов, чтобы осилить программу в полном объеме. Особые требования - своевременная сдача подрядчиками отчетной документации по выполненным работам. Финансирование строительного процесса осуществляется без сбоев, но денежные средства строительные фирмы могут получать только после документального оформления произведенных работ.

О текущем положении дел на стройплощадках рассказали министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев и руководители подрядных организаций.

Из 11 столичных улиц, внесенных на капитальный ремонт в Инвестпрограмму 2016 г., работы пока не закончены только на ул. Комсомольская, где осталось заасфальтировать один участок, примерно в 300 м. Генподрядчику даны указания принять все меры для скорейшего завершения благоустройства данной городской магистрали. В верхней части ул. Сталина асфальтные работы окончены, необходимо еще вымостить брусчаткой театральную площадь. Подрядчик заверил выполнить задачу до 25 декабря. Президент дал поручение главе города сразу по завершении этих работ установить на площади живую новогоднюю елку.

Строительство здания госдрамтеатра, как отметил Эдуард Дзагоев, в настоящее время идет удовлетворительными темпами.

В финальную стадию вошли работы по обустройству парка в центре столицы. «Здесь завершаются работы по монтажу сцены. На территории парка в ближайшие дни также будут установлены опоры освещения и детские аттракционы», - проинформировал министр строительства.

Согласно графику продвигается строительство университетского комплекса. Четырехэтажные корпуса уже подводятся под кровлю. Срок сдачи главного объекта образования запланирован в 2017 г.

В скором времени предполагается сдать в эксплуатацию здание детской республиканской больницы с реабилитационным центром. Работы на медобъекте полностью завершены. Неподалеку от него строители возводят операционно-хирургический корпус с отделением гемодиализа, который по установленным срокам введут в строй в 2017 г.

Строящийся 10-квартирный жилой дом по ул. Х. Гаглоева (бывш. Тельмана) должны подготовить к сдаче до 20 декабря. Подрядчику и Министерству внутренних дел поручено обеспечить охрану дома во избежание незаконного заселения.

Продолжается реконструкция двух многоквартирных домов по ул. Октябрьская. Как рассказал глава минстроя, в домах полностью обновлены внутренние инженерные сети, ведутся отделочные работы. Жилые корпуса планируется подготовить к заселению к февралю следующего года.

Компания ООО «Союз СтройПроект» обещает до 25 декабря завершить все работы по строительству новой хлебопекарни в Цхинвале. На объекте в настоящее время производится монтаж и пуско-наладка оборудования.

Данная организация также занимается строительством ряда объектов социального назначения в райцентре Ленингор. Поселковый сельскохозяйственный рынок, который начали строить еще в прошлом году, наконец, готов к эксплуатации. Об этом сообщил директор ООО «СоюзСтройПроект» Алексей Шишлов.

Строительство здания детского сада в райцентре также планировалось закончить к концу нынешнего года, однако министр образования и науки Натали Гассиева высказала сомнения по поводу соблюдения указанного срока. «Мы следим за ходом строительства здания детсада в Ленингоре. Работы там остается много и есть большие сомнения, что они будут завершены до конца текущего года», - поделилась своим мнением Натали Гассиева. Впрочем, как отметил Эдуард Дзагоев, уже было принято решение о переносе сроков сдачи дошкольного учреждения на начало 2017 года.

В Ленингоре наблюдается некоторое отставание от графика и по строительству здания общеобразовательной русской школы, а также реконструкции подземных водо-канализационных сетей. Это переходящие на 2017 год объекты.

Леонид Тибилов высказал претензии в адрес данной стройкомпании. Он потребовал от руководства минстроя применять предусмотренные в договорах подряда штрафные санкции в отношении строительных организаций, которые несвоевременно выполняют работы.

Председатель Комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гузитаев заявил о полном завершении строительства высокогорной приграничной автодороги Синагур-Карзман в Дзауском районе.

Президент дал высокую оценку качеству построенной грунтовой дороги, не так давно он выезжал туда вместе с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нуралиевым. «Это качественная дорога, одна из лучших подобной категории в Южной Осетии», - с удовлетворением отметил Леонид Тибилов.

Эдуард Гузитаев также сообщил о завершении строительства моста в с. Карзман. Соответствующее поручение дорожникам было сделано Президентом, к которому с такой просьбой обратились жители Карзман во время посещения им указанного населенного пункта.

По словам Эдуарда Гузитаева, также выполнен запланированный на текущий год объем работ по реконструкции 12-километрового участка трассы Гуфта-Квайса (от с.Гуфта до с. Кемулта).

Как известно, в рамках Инвестпрограммы в части софинансирования проектов реального сектора экономики ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры для строящегося на северной окраине города мясоперерабатывающего завода ООО «Растдон». Согласно докладу министра экономического развития Вильяма Дзагоева, на сегодняшний день окончены работы по прокладке к объекту инженерных коммуникаций (газ, вода, электричество, канализация). Остается закончить строительство дороги.

Завод предположительно заработает в первой половине следующего года.

В ходе совещания Доменти Кулумбегов дал указание главному дорожному ведомству Республики в связи с продолжающимися снегопадами перейти на усиленный режим работы, постоянно проводить мероприятия по расчистке от снежных заносов южной части Транскама, а также поддерживать в проезжем состоянии находящиеся в его ведении автодороги республиканского значения.

Соответствующие рекомендации по борьбе с наледями на пешеходных зонах Цхинвала даны городской администрации.

А. БАГАЕВ