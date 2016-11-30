Быть или не быть в этом году окончанию строительства здания театра?

В апреле 2014 г. в торжественной обстановке был заложен первый камень в основание нового здания Югоосетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова. Этого дня Республика ждала 9 лет, с тех пор, как в 2005 г. пожар уничтожил старое здание театра, являвшееся одним из главных архитектурных достопримечательностей и культурных центров Цхинвала.

На строительство нового храма Мельпомены заложили внушительную сумму - около 1 млрд 300 млн рублей. Претворить в жизнь проект, ставший самым дорогим в Инвестпрограмме содействия соцэкономразвитию РЮО последнего трехлетья, было доверено получившей генподряд компании из г.Казани - ООО «Эверест». Выбор в ее пользу был сделан неслучайно, строители из Татарстана ранее отличились у себя на родине при подготовке к играм Всемирной Летней Универсиады, в короткие сроки построив десятки спортивных сооружений и различных объектов инфраструктуры.

Руководители ФСК ООО «Эверест» обещали полностью закончить строительство здания югоосетинского театра к концу 2015 г., именно такие сроки и были тогда официально определены. Но затем их пришлось сдвинуть на лето 2016-го года, а потом на конец ноября. Однако на дворе уже декабрь, и вместо постановок театральных спектаклей в новом здании здесь по-прежнему разносится стук молотков и жужжание дрели. Строительство социально значимого объекта все ещё продолжается. Построить здание театра за более чем два с половиной года оказалось непосильной задачей для вроде бы матерых специалистов из Татарстана. Неслучайно руководящий состав «Эвереста» за этот период менялся неоднократно.

Дату окончания стройки главного учреждения культуры приходилось переносить несколько раз. Почему так получилось? Здесь вопросы могут быть только к самой стройкомпании. Безусловно, строящееся здание довольно сложное по своей конструкции, имели место и корректировки проекта, что также в определенной степени могло влиять на ход работ. Но если бы изначально организация работ была поставлена на должный уровень, новый «дом» югоосетинского госдрамтеатра к этому времени мог быть сдан в эксплуатацию.

О сроках говорить уже и не хочется, тем не менее, вопрос не может не волновать театральную общественность, и не только ее. Держит руку на пульсе и руководство Южной Осетии, которое пристально следит за ходом строительства театра.

Руководство стройкомпании теперь обещает завершить работы на объекте к концу декабря. Именно такие сроки обозначил помощник Президента Республики Татарстана Фарит Ханифов, когда в ходе своего недавнего визита в Республику начальник управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией Олег Говорун вместе с Президентом Леонидом Тибиловым посетили строящееся здание театра. Фарит Ханифов человек в этом деле не последний, он курирует вопрос строительства здания театра в Цхинвале и регулярно приезжает сюда.

Что ж, до конца 2016 г. остается совсем мало времени. Корреспондент нашей газеты побывал на «стройке века» и оценил степень реализации самого масштабного проекта Инвестпрограммы -2016.

Знакомый образ фасада

Строительные работы непосредственно выполняет состоящая на субподряде у компании «Эверест» югоосетинская фирма ООО «РЮО Меркурий Плюс», заступившая на объект весной 2015 г.

Строительство здания театра, можно сказать, вышло на финишную прямую. В настоящее время выполняются работы по внутренней и наружной отделке возведенного трехэтажного сооружения. Его площадь составляет порядка 8 тыс. 700 кв. м. Оно больше прежнего корпуса. Уже сейчас впечатляет архитектура здания, особенно фасадная часть. Лицевая сторона воссоздается в старом историческом стиле с башенками, балконами и колоннами. Это изначально было главным требованием при проектировании здания театра. Более того, намного красивее, чем прежде, смотрятся боковые части строения, которые также украшают колонны и декоративные элементы. Работы по фасаду ещё не закончены, его обнесли полиэтиленом, чтобы снег и дождь не мешали процессу. Благоустройство территории из-за выпавших в городе осадков несколько тормозится, но определённые работы идут и здесь, в частности, устанавливаются опоры освещения. Вся прилегающая территория будет вымощена брусчаткой.

Как нам сказал директор ООО «Эверест» Руслан Фатыйхов, на сегодняшний день в здании практически окончены работы по устройству систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, по вентиляции процентов на 90. Наружные инженерные коммуникации проложены.

Внутри здания высока степень готовности административной зоны, которая располагается на втором и третьем этажах. Окна установлены практически во всем здании, двери пока не везде. Для работы театрального коллектива создаются вполне комфортные условия. К примеру, в каждой гримёрной предусмотрены санузел и душевая кабина. Стены в комнатах оклеены стеклообоями. Это экологически чистый материал, который обладает высоким уровнем пожаробезопасности, обеспечивает защиту стен от появления трещин.

По словам руководителей стройкомпании, в среднем на объекте трудится около 230 человек. Состав интернациональный, есть как местные, так и приезжие строители. В основном усилия сейчас сосредоточены на первом этаже. Производится отделка стен, лепной декор, укладка гранитных плит, лестницы и полы в отдельных помещениях и коридорах уже облицованы керамической плиткой. Электрики довершают свои работы, на стадии окончания монтаж грузовых лифтов. Среди рабочего персонала немало представительниц слабого пола, хотя, судя по тому, как они резво работают, употреблять подобную формулировку язык не поворачивается. Женщины преимущественно выполняют отделочно-малярные работы (шпаклевка, покраска и т.п.), но и они требуют физических затрат. В зрительном зале предстоит ещё немало работы, там сейчас готовят стяжку под укладку ковролина, затем начнут устанавливать кресла. Предусмотрено 500 посадочных мест, раньше в театре было на порядок меньше мест. В зале пока не проведены работы по устройству потолка. Оформление зрительного зала и фойе будет исполнено в соответствии с национальным колоритом, изображениями небожителей аланских воинов, эпизодов из Нартского эпоса. Судя по эскизам, думается, не только наружная часть, но и внутренняя не оставит посетителей равнодушными. Помимо всего прочего, в здании на первом этаже разместится ресторан, а на третьем этаже - небольшое кафе.

Театр станет визитной карточкой города

Сценическое оборудование поставляется из Йошкар-Олы. «Это современнейшее оборудование, аналогов которому нет даже во многих крупных театрах России», - уверяет директор ООО «Эверест». Отдельные элементы оборудования были заказаны во Франции. Верхняя механизация сцены уже находится здесь, остальная часть пока не завезена. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы займут около двух месяцев, а вот строительную часть, как подтверждает руководство «Эвереста», будет завершена к концу декабря текущего года. Руслан Фатыйхов сам на сегодняшний день оценивает степень готовности объекта на 90%. По его словам, с финансированием проблем нет, ничего не мешает выполнить задачу в срок. Однако подобные обещания строители давали не раз, потому они уже воспринимаются не без иронии.

Здание большое, работы в нем совсем немало, и даже если осталось только 10%, осилить их за пару недель будет довольно непросто.

Впрочем, сейчас не стоит делать акцент на непременном соблюдении названных сроков, делать все в спешке нет смысла. Во главу угла ставится качественное исполнение работ. Уж лучше немного подождать со сдачей объекта, чтобы потом о чем-то не пожалеть. Но, разумеется, подобные разговоры не должны стать поводом для расслабления.

Хочется думать, весной 2017 г. состоится долгожданное и знаменательное событие в культурной жизни Республики, когда любители театрального искусства Южной Осетии смогут увидеть первый спектакль в возрожденном здании.

К тому времени должны построить и новый фонтан на прежнем месте. Пока на площадке ведутся подготовительные работы. По словам специалистов, это будет красивый фонтан со светомузыкой. Условно его называют сухим, поскольку устройство чаши вокруг фонтана не предполагается. Водные струи будут выплескиваться через решетки, находящиеся на одном уровне с землей, но лужи не образовываются, вода стекает через щели по отводящим каналам в накопительную емкость.

Новое здание театра с высокохудожественной отделкой и красивый фонтан должны стать настоящим украшением центральной площади города, которая, как и раньше, вновь станет визитной карточкой Цхинвала.

В. ГАБАРАЕВ