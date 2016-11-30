В Южной Осетии чествовали Мурата Гассиева

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов вручил ему высшую награду Республики - Орден Почета. Кроме того, глава государства за большой личный вклад в развитие спорта и многолетнюю плодотворную работу по подготовке спортсменов - профессионалов по боксу наградил Орденом Почета тренера Мурата Гассиева - заслуженного тренера Республики Южная Осетия и Российской Федерации Виталия Сланова.

Боксер Мурат Гассиев, завоевавший титул чемпиона мира в первой тяжелой весовой категории по версии Международной боксерской федерации (IBF), вчера по приглашению руководства Южной Осетии приехал в Цхинвал.

Также Указом Президента за большой вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации и активную плодотворную работу по воспитанию физически и нравственно здоровой молодежи Орденом Дружбы награжден директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Алексей Васильев.

Осетинскому боксеру Мурату Гассиеву также будет выделен земельный участок в Дзауском районе Южной Осетии под строительство жилья или родовой башни.

«Мы с большим вниманием смотрели твой бой. Вся Осетия болела за тебя, и твоя победа - большой повод для гордости всего осетинского народа и сильный пример для молодежи, - сказал Леонид Тибилов, вручая награду чемпиону мира. - Молодежь Южной Осетии многое пережила, и твой пример для них - большой стимул к достижению спортивных высот».

Мурат Гассиев поблагодарил главу государства за поддержку, которую он оказал, приехав в Москву на бой. «Спасибо за то, что посетили мой бой в Москве и поддержали, мне было очень приятно Вас видеть, - сказал Мурат Гассиев. - Также хочу выразить благодарность всем осетинам и на Севере и на Юге Осетии, мы все один народ, спасибо, что смотрели бой, переживали и поддерживали меня, я чувствовал ответственность перед болельщиками и не хотел их подводить. Я видел, как радовались люди после моей победы, что происходило на улицах и только ради этого стоит боксировать и побеждать».

Он также пообещал, что «это не последняя победа, общими усилиями мы все три пояса завоюем, и будем прославлять нашу Осетию».

Леонид Тибилов от имени народа Южной Осетии поздравил еще раз Мурата Гассиева с победой, отметив, что за боем следила не только спортивная общественность Республики, но и весь народ.

«Многие представители Южной Осетии присутствовали на поединке за титул чемпиона мира в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» и с большим волнением смотрели бой, - сказал Леонид Тибилов. - То, что ты добился такого большого успеха и стал чемпионом мира по боксу, огромный пример для всего осетинского народа».

Президент также выразил благодарность тренерскому составу боксера за его высокие достижения.

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов также поздравил Мурата Гассиева с победой, пожелав ему дальнейших успехов в его деятельности.

«Хочу передать ту огромную радость, которая царила в тот вечер в Государственном киноконцертном зале «Чермен», где собралась не только молодежь, но и представители старшего поколения, - отметил Доменти Кулумбегов.- Кинотеатр носит имя народного героя Чермена, и как будто сила, воля этого великого борца и народного героя вселились в Мурата Гассиева, мы видели этот напор, героизм на ринге. И мы надеемся, что на высших этажах мирового бокса наступает эра Мурата Гассиева, и дай Бог, чтобы мы стали свидетелями этого».

Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев выразил благодарность Мурату Гассиеву от всего осетинского народа за то, что подарил им такой бой, такую радость. «Мурат продемонстрировал все величие осетинского народа и в бою, и в поведении, и в общении со своим противником»,- подчеркнул У. Джагаев.

Директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Алексей Васильев выразил благодарность осетинскому народу за Мурата Гассиева.

«Большое спасибо вам и всему осетинскому народу за то, что воспитали этого юношу, за то, что он придерживается традиций, за то, что он такой скромный, и до сих пор остается скромным, несмотря на свой титул,- отметил Алексей Васильев. - Спасибо за то, что он становится примером для молодежи не только в Осетии, но и во всей России и в мире. Им есть на кого ровняться, с кого брать пример».

В тот же день в Юго-Осетинском государственном киноконцертном зале «Чермен» прошла встреча Мурата Гассиева с общественностью. В ходе встречи боксер ответил на вопросы собравшихся, в том числе на вопрос о том, какова была реакция боксера, когда он увидел столько осетинских болельщиков, в том числе представителей руководства Южной Осетии во главе с президентом Леонидом Тибиловым на трибунах Дворца спорта «Мегаспорт» в Москве.

По словам Мурата Гассиева, большой поддержкой для него как для спортсмена было наличие такой многочисленной команды болельщиков.

«Я ожидал, что будут болельщики в зале, но когда я увидел по кругу столько осетинских флагов - это непередаваемое ощущение, и не хотелось никого подводить. А увидев, как радовались за меня и на Севере и на Юге Осетии, понял, что за такое отношение, за такие эмоции нужно побеждать, - сказал Мурат Гассиев. - Когда я увидел Леонида Харитоновича и стольких болельщиков, то понял, что все было не зря».

От фамилии Гассиевых чемпиона и тренерский состав поздравила с победой министр образования и науки Южной Осетии Натали Гассиева.

«Я третьего декабря поняла, что я страстная болельщица бокса, - отметила Натали Гассиева. - Намного больше ребят хотело попасть на встречу с вами, но возможности зала ограничены. Дети вас любят, ждут и верят в вас, и я абсолютно уверена, что среди них тоже есть будущие чемпионы».

От лица факультета физвоспитания Юго-Осетинского государственного университета гостей поздравила завкафедрой теории и методики физвоспитания Зема Цховребова и предложила Мурату Гассиеву поступить в ЮОГУ.

«Мы выражаем свое восхищение работой Виталия Сланова и передаем вам, Мурат, поздравления от всего коллектива нашего вуза, - сказала она. - Наш факультет окончили многие прославленные спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля Сослан Рамонов».

После встречи с общественностью состоялась пресс-конференция Мурата Гассиева.