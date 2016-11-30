Встреча с министром обороны Ибрагимом Гассеевым

Состоялась рабочая встреча Президента Южной Осетии Леонида Тибилова с министром обороны Республики Ибрагимом Гассеевым, на которой обсудили текущие вопросы ведомства.

«Армия - эта та сила, которая должна присутствовать в любом государстве. Задачи Вооруженных сил нашей Республики - в случае вооруженной агрессии против нашего народа, нашей Республики, отразить любой напор врага, использовав весь необходимый военный ресурс и потенциал», - сказал Л.Тибилов.

Сегодня, по словам Л. Тибилова, для укрепления позиций и военной мощи Вооруженных сил нашей Республики, прилагаются максимальные усилия, создаются необходимые условия, наращивается техническое оснащение югоосетинской армии, пополняются ее ряды.

«Вижу повседневную работу Министерства обороны Республики, которая направлена на сохранение стабильности и безопасности. Благодарю каждого рядового солдата, каждого офицера и руководящий состав за службу. Но вместе с тем, прошу не забывать, что и в Министерстве обороны, как и в других военизированных сферах, парой страдает дисциплина. Это неприемлемо», - добавил Л.Тибилов.

Президент положительно оценил динамику набора в ведомство вернувшихся молодых офицеров, получивших высшее военное образование в специализированных военных учреждениях Российской Федерации, обратив внимание на начало работы по пенсионному обеспечению, рассказал о том, что в Вооруженных силах пройдут единовременные выплаты, соответствующее решение им было принято ранее.

Министр обороны Ибрагим Гассеев отметил, что Вооруженные силы Республики работают согласно уставу, проходит призыв на службу. Также министр продемонстрировал Л.Тибилову военный билет, который отвечает всем стандартам документа такого образца.

«На службу в ряды Вооруженных сил Республики прошел призыв - это 147 человек, из них есть те, кто получил отсрочку по здоровью, по учебе. На сегодня мы завершили обустройство военных складов, плюс завершается строительство территории под стрельбище», - сказал министр.

По словам Гассеева, теперь у Министерства есть свой военный билет, такой документ будет выдаваться каждому, кто пройдет службу.

«Также хотел бы доложить, что Ваше поручение по г. Квайсе и с.Дменис выполнены полностью. Мы расширили контингент от роты до взвода в этих направлениях и теперь там уже проходят службу свыше 30 человек», - добавил он.

В завершение встречи Ибрагим Гассеев зачитал приказ Министерства обороны, согласно которому Главнокомандующему была вручена медаль первого министра ведомства Валерия Хубулова.

Л.Тибилов подчеркнул, что для него большая честь принять эту медаль.

«Валера был истинным сыном своего народа, основателем Министерства, патриотом своей страны и просто сильным человеком. Важно, что последующие поколения будут расти на таком примере», - сказал Президент.

Пресс-служба Президента РЮО