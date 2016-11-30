Газета «Южная Осетия»

﻿
A+ A A-

Григорий Мамиев: «Моя мечта - открыть в Южной Осетии актерскую школу»

Григорий Мамиев: «Моя мечта - открыть в Южной Осетии актерскую школу»

Творческая личность всегда   полна энтузиазма, свежих идей и позитивного настроя на жизнь. Все, что она делает, она делает увлеченно. Такие люди преданы своим замыслам и всегда верят в них. Герой нашего сегодняшнего рассказа - выпускник театрального института имени Б.Щукина, актер Юго-Осетинского государственного драматического театра им. К.Хетагурова, педагог Театра юного зрителя (ТЮЗ) Григорий Мамиев - яркое тому подтверждение. Этого невероятно талантливого человека все знают только с хорошей стороны, как перспективного молодого актера.

Окончив в 2013 году Щукинский театральный институт в Москве, Григорий вернулся на Родину, полный творческих идей. Главной целью молодого человека являлось создание ТЮЗа.

«Я был наслышан о том, что во Дворце детского творчества (ДДТ) созданы все условия для воплощения в жизнь идей талантливых молодых людей. Здесь сами готовят костюмы, декорации, одним словом, есть все необходимое для полноценной работы. При создании данного театра я хотел, чтобы дети чувствовали себя настоящими артистами, чтобы мы ставили полноценные детские спектакли», - вспоминает актер.

С 1 сентября 2013 года в ДДТ начал функционировать ТЮЗ. Как рассказывает Григорий, они вместе с коллегой и однокурсницей Изабеллой Карсановой обошли Цхинвальские среднеобразовательные школы. Тогда молодые артисты набрали около 60 талантливых детей. «В результате естественного отбора осталось 20 человек. И тогда мы уже начали полноценную работу. Директор Дворца детского творчества Аряна Джиоева создала все необходимые условия для работы ТЮЗа, за что я выражаю ей огромную благодарность. Она тот редкий человек, который открывает все возможности перед молодыми людьми, которые серьезно настроены трудиться во благо подрастающего поколения», - говорит Г. Мамиев.

На второй год работы ТЮЗа юные актеры сыграли в детском спектакле «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Премьера спектакля состоялась во время новогодней президентской елки. По словам Григория, его подопечные выложились на все 100%, они поработали от души, что было видно во время спектакля. «Каждый из них максимально вжился в свою роль, они пропускали персонажей через свои юные сердца. Я восхищаюсь своими учениками, потому что они очень трудолюбивые и целеустремленные. Надеюсь, что многие из них станут в будущем профессиональными актерами и актрисами театра и кино. Многие из них твердо уверены, что продолжат учебу в театральных вузах и свяжут свою жизнь с искусством», - говорит Г.Мамиев.

В ходе беседы Григорий отметил, что во многих школах города, где функционируют театральные кружки, ставят хорошие спектакли и театрализованные сценки, но если с детьми не работает профессиональный актер, то это ощущается на сцене и зритель чувствует это. «В школах, где работают профессиональные актеры, учащиеся принимают активное участие в различных фестивалях, конкурсах, и это не может не радовать», - подчеркнул он.

Хочется отметить, что атмосфера в ТЮЗе особенная, ощущается некая невидимая связь, теплая и трепетная, между педагогами и детьми. Педагогам удалось построить такие отношения со своими подопечными, где присутствуют и дружба, и уважение одновременно. Сегодня в ТЮЗе совместно с Григорием Мамиевым работают народная артистка РЮО, поэтесса Людмила Галаванова и актриса Юго-Осетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова Инга Маргиева.

Далее Григорий сделал акцент на том, что обидно, когда дети, например, с удовольствием ходят в спортивные секции, а искусство как-то остается в стороне. «По моему личному мнению, это не вина родителей или самих детей, это связано прежде всего с развитием искусства в Республике в целом. Хочется, чтобы больше работали над распространением и пропагандой культуры, над развитием актерского искус-ства, поскольку пропаганда играет немаловажную роль в приобщении подрастающего поколения к прекрасному миру искусства», - отметил он.

Актерское мастерство, по мнению нашего собеседника, особая сфера деятельности, навыки и умения в которой могут быть успешно использованы не только на сцене, но и в повседневной жизни. ТЮЗ включает в себя тренинги и упражнения, направленные на «гимнастику чувств», которые помогают талантливым детям развить воображение, память, эмоциональную выразительность, внимание. Все это открывает перед юными актерами необычайные возможности для реализации идей и раскрытия потенциала, творческого роста.

«Помню, в начале нашей работы дети были очень зажатые, скованные, а сегодня они смело передают свои мысли и свободно разговаривают, то есть они стали коммуникабельными, раскрепощенными, что очень радует», - говорит Г. Мамиев.

Родители и учителя видят своих детей в неожиданном амплуа, приходя на открытые показы ТЮЗа. Они воочию видят, как занимаются их учащиеся, какие у них успехи.

«“Наблюдения за животными и людьми” - очень интересная тема для работы. Это некая пародия, но если пародию показывают внешне, то здесь нужно уловить и внутренний характер животного или конкретного человека, то есть провести аналогию. Детям это прекрасно удается», - отметил Г. Мамиев.

В 2015 году ТЮЗ получил официальное приглашения из Франции, где ежегодно проходят фестивали искусств. Там проживает наша соотечественница Ирэна Алборова, которая узнав о том, что в ДДТ функционирует ТЮЗ, направила в Республику приглашение, но поездка по объективным причинам не состоялась. «Надеемся, что мы и дальше будем принимать приглашения и участвовать в различных мероприятиях как в Республике, так и за ее пределами, - говорит педагог ТЮЗа. - В новом, 2017 году мы планируем поставить спектакль по мотивам народной сказки «Арвайдæн». Сценарий уже написан педагогом ДДТ Мариной Дзигоевой, но пока идет работа над новогодним спектаклем. В очередной раз в новом году юные актеры порадуют детишек Республики красочным и ярким спектаклем на осетинском языке».

Сами юные актеры ТЮЗа серьезно нацелены связать свою жизнь с театральным искусством.

Милена Тадтаева, учащаяся 10 класса: - «Я хожу в ТЮЗ со дня его открытия. Моя самая любимая роль - крестная фея в «Золушке», а к новому году готовлюсь к роли клоуна. Планирую поступить в Северо-Осетинский госуниверситет на факультет искусств и, вернувшись, работать в нашем театре».

Алик Оттаев, учащийся 8 класса: - «Хожу в театр юного зрителя уже четвертый год. Каждое занятие я посещаю с большим удовольствием. Хочется сказать спасибо нашим педагогам за полученные знания и доброту».

«Хочу открыть в Южной Осетии школу актерского мастерства. Чтобы школа вывозила свои спектакли в районы Республики и за ее пределы, сотрудничала с другими российскими театральными учебными заведениями, и, в свою очередь, они также приезжали к нам», - делится планами на будущее Григорий Мамиев.

Напоследок приведем слова прославленного испанского поэта Гарсии Лорки «Театр - это школа слез и смеха, свободная трибуна, с которой люди могут обличать устаревшую или ложную мораль и объяснять на живых примерах вечные законы человеческого сердца и человеческого чувства».

Искусство, которое создается и воспринимается сообща, как в нашем театре юного зрителя, становится, в полном смысле слова, школой. В этом и заключается огромная социально-воспитательная роль театра.

З.КАЧМАЗОВА

Прочитано 4 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

10 последних новостей

Самое читаемое

Такие перспективы внушают оптимизм

Нояб 30, 2016 826
Default Image
Что вы думаете о предстоящем повышении заработной платы и пенсионных выплатах?…

Страдания души

Нояб 30, 2016 820
Default Image
Под таким названием вышел в свет сборник стихов молодой поэтессы Аллы Макиевой. Она…

Парламент утвердил переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов

Нояб 30, 2016 814
30 ноября состоялось третье заседание пятой сессии Парламента РЮО. Вел заседание…

Заместителю председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам А.Б. Тотоонову

Нояб 30, 2016 811
Default Image
Многоуважаемый Александр Борисович! Примите мои искренние поздравления в связи с…
Государственный комитет информации и печати РЮО Форум «Ирон Ныхас» so.gif, 0 kB Осетинское радио и телевидение Новости Северной и Южной Осетии Осетинский язык онлайн Владимир, Алборов «Аполлон» и горы Об осетинах 15-й регион Аланская Епархия Газета «Республика» ИА «Осинформ» Геноцид осетин Остелеком
Copyright 2012. Все права защищены, при копировании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
Разработка сайта: Козаев Андрей

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация нового пользователя
или Отмена