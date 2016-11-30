Григорий Мамиев: «Моя мечта - открыть в Южной Осетии актерскую школу»

Творческая личность всегда полна энтузиазма, свежих идей и позитивного настроя на жизнь. Все, что она делает, она делает увлеченно. Такие люди преданы своим замыслам и всегда верят в них. Герой нашего сегодняшнего рассказа - выпускник театрального института имени Б.Щукина, актер Юго-Осетинского государственного драматического театра им. К.Хетагурова, педагог Театра юного зрителя (ТЮЗ) Григорий Мамиев - яркое тому подтверждение. Этого невероятно талантливого человека все знают только с хорошей стороны, как перспективного молодого актера.

Окончив в 2013 году Щукинский театральный институт в Москве, Григорий вернулся на Родину, полный творческих идей. Главной целью молодого человека являлось создание ТЮЗа.

«Я был наслышан о том, что во Дворце детского творчества (ДДТ) созданы все условия для воплощения в жизнь идей талантливых молодых людей. Здесь сами готовят костюмы, декорации, одним словом, есть все необходимое для полноценной работы. При создании данного театра я хотел, чтобы дети чувствовали себя настоящими артистами, чтобы мы ставили полноценные детские спектакли», - вспоминает актер.

С 1 сентября 2013 года в ДДТ начал функционировать ТЮЗ. Как рассказывает Григорий, они вместе с коллегой и однокурсницей Изабеллой Карсановой обошли Цхинвальские среднеобразовательные школы. Тогда молодые артисты набрали около 60 талантливых детей. «В результате естественного отбора осталось 20 человек. И тогда мы уже начали полноценную работу. Директор Дворца детского творчества Аряна Джиоева создала все необходимые условия для работы ТЮЗа, за что я выражаю ей огромную благодарность. Она тот редкий человек, который открывает все возможности перед молодыми людьми, которые серьезно настроены трудиться во благо подрастающего поколения», - говорит Г. Мамиев.

На второй год работы ТЮЗа юные актеры сыграли в детском спектакле «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Премьера спектакля состоялась во время новогодней президентской елки. По словам Григория, его подопечные выложились на все 100%, они поработали от души, что было видно во время спектакля. «Каждый из них максимально вжился в свою роль, они пропускали персонажей через свои юные сердца. Я восхищаюсь своими учениками, потому что они очень трудолюбивые и целеустремленные. Надеюсь, что многие из них станут в будущем профессиональными актерами и актрисами театра и кино. Многие из них твердо уверены, что продолжат учебу в театральных вузах и свяжут свою жизнь с искусством», - говорит Г.Мамиев.

В ходе беседы Григорий отметил, что во многих школах города, где функционируют театральные кружки, ставят хорошие спектакли и театрализованные сценки, но если с детьми не работает профессиональный актер, то это ощущается на сцене и зритель чувствует это. «В школах, где работают профессиональные актеры, учащиеся принимают активное участие в различных фестивалях, конкурсах, и это не может не радовать», - подчеркнул он.

Хочется отметить, что атмосфера в ТЮЗе особенная, ощущается некая невидимая связь, теплая и трепетная, между педагогами и детьми. Педагогам удалось построить такие отношения со своими подопечными, где присутствуют и дружба, и уважение одновременно. Сегодня в ТЮЗе совместно с Григорием Мамиевым работают народная артистка РЮО, поэтесса Людмила Галаванова и актриса Юго-Осетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова Инга Маргиева.

Далее Григорий сделал акцент на том, что обидно, когда дети, например, с удовольствием ходят в спортивные секции, а искусство как-то остается в стороне. «По моему личному мнению, это не вина родителей или самих детей, это связано прежде всего с развитием искусства в Республике в целом. Хочется, чтобы больше работали над распространением и пропагандой культуры, над развитием актерского искус-ства, поскольку пропаганда играет немаловажную роль в приобщении подрастающего поколения к прекрасному миру искусства», - отметил он.

Актерское мастерство, по мнению нашего собеседника, особая сфера деятельности, навыки и умения в которой могут быть успешно использованы не только на сцене, но и в повседневной жизни. ТЮЗ включает в себя тренинги и упражнения, направленные на «гимнастику чувств», которые помогают талантливым детям развить воображение, память, эмоциональную выразительность, внимание. Все это открывает перед юными актерами необычайные возможности для реализации идей и раскрытия потенциала, творческого роста.

«Помню, в начале нашей работы дети были очень зажатые, скованные, а сегодня они смело передают свои мысли и свободно разговаривают, то есть они стали коммуникабельными, раскрепощенными, что очень радует», - говорит Г. Мамиев.

Родители и учителя видят своих детей в неожиданном амплуа, приходя на открытые показы ТЮЗа. Они воочию видят, как занимаются их учащиеся, какие у них успехи.

«“Наблюдения за животными и людьми” - очень интересная тема для работы. Это некая пародия, но если пародию показывают внешне, то здесь нужно уловить и внутренний характер животного или конкретного человека, то есть провести аналогию. Детям это прекрасно удается», - отметил Г. Мамиев.

В 2015 году ТЮЗ получил официальное приглашения из Франции, где ежегодно проходят фестивали искусств. Там проживает наша соотечественница Ирэна Алборова, которая узнав о том, что в ДДТ функционирует ТЮЗ, направила в Республику приглашение, но поездка по объективным причинам не состоялась. «Надеемся, что мы и дальше будем принимать приглашения и участвовать в различных мероприятиях как в Республике, так и за ее пределами, - говорит педагог ТЮЗа. - В новом, 2017 году мы планируем поставить спектакль по мотивам народной сказки «Арвайдæн». Сценарий уже написан педагогом ДДТ Мариной Дзигоевой, но пока идет работа над новогодним спектаклем. В очередной раз в новом году юные актеры порадуют детишек Республики красочным и ярким спектаклем на осетинском языке».

Сами юные актеры ТЮЗа серьезно нацелены связать свою жизнь с театральным искусством.

Милена Тадтаева, учащаяся 10 класса: - «Я хожу в ТЮЗ со дня его открытия. Моя самая любимая роль - крестная фея в «Золушке», а к новому году готовлюсь к роли клоуна. Планирую поступить в Северо-Осетинский госуниверситет на факультет искусств и, вернувшись, работать в нашем театре».

Алик Оттаев, учащийся 8 класса: - «Хожу в театр юного зрителя уже четвертый год. Каждое занятие я посещаю с большим удовольствием. Хочется сказать спасибо нашим педагогам за полученные знания и доброту».

«Хочу открыть в Южной Осетии школу актерского мастерства. Чтобы школа вывозила свои спектакли в районы Республики и за ее пределы, сотрудничала с другими российскими театральными учебными заведениями, и, в свою очередь, они также приезжали к нам», - делится планами на будущее Григорий Мамиев.

Напоследок приведем слова прославленного испанского поэта Гарсии Лорки «Театр - это школа слез и смеха, свободная трибуна, с которой люди могут обличать устаревшую или ложную мораль и объяснять на живых примерах вечные законы человеческого сердца и человеческого чувства».

Искусство, которое создается и воспринимается сообща, как в нашем театре юного зрителя, становится, в полном смысле слова, школой. В этом и заключается огромная социально-воспитательная роль театра.

З.КАЧМАЗОВА