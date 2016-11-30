Мурат Гассиев стал чемпионом мира по боксу

Мурат со своими наставниками - заслуженным тренером РЮО и РФ Виталием Слановым и всемирно известным тренером из США Абелем Санчесом.

Любимец спортивных болельщиков и поклонников бокса Осетии, наш земляк Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF (International Boxing Federation) в первом тяжелом весе. В ходе состоявшегося в минувшую субботу в московском Дворце спорта «Мегаспорт» 12- раундового поединка с действующим чемпионом мира по версиям IBF и WBA (Всемирная боксерская ассоциация - World Boxing Assotiation) российским боксером Денисом Лебедевым Мурат одержал победу раздельным решением судей. Первый раунд прошел относительно спокойно. Нанося в основном удары передней рукой, оба боксера старались провести «разведку боем», чтобы прочувствовать соперника. Тем не менее, обладая мощными нокаутирующими ударами, и Гассиев, и Лебедев были готовы в любой момент воспользоваться оплошностью соперника. По ходу раунда спортсмены обменялись несколькими мощными ударами. Во второй половине раунда Мурату удалось нанести точный сильный удар в область груди соперника.

Во втором раунде Мурат в основном атаковал одиночными ударами, а его соперник старался проводить точные контратаки. Периодически Лебедев и сам старался работать первым номером. Ему удалось нанести точный «джеб» в голову, а М.Гассиев в свою очередь нанес точный прямой удар правой в корпус соперника.

В последующих раундах Мурат, действуя в привычной для себя атакующей манере, наращивал темп боя. Чувствуя свое значительное превосходство в ударной мощи, он старался завершить бой досрочно, делая ставку на сильные акцентированные удары. На 44 секунде пятого раунда М.Гассиев отправил действующего чемпиона в нокдаун точным ударом с передней левой руки в область печени. Далее по ходу боя Мурату неоднократно удавалось наносить сильные удары сопернику. Д.Лебедев был вынужден постоянно маневрировать на ногах, чтобы избежать мощных ударов Мурата, работая в основном вторым номером. Тактические задумки Лебедева также неоднократно приносили результат. Заключительный 12 раунд получился самым бескомпромиссным. Оба бойца проявили незаурядную силу воли и бойцовский характер.

По итогам боя двое из трех судей признали победу за боксером из Осетии.

После поединка оба спортсмена выразили свое взаимное уважение друг к другу.

Присутствовавший в зале Президент РЮО Леонид Тибилов, после объявления результатов боя сразу же поздравил боксера из Южной Осетии с победой.

Как отметил после поединка Мурат Гассиев, свою чемпионскую победу он посвятил Осетии. «Благодарю всех, кто пришел сегодня в этот зал, особенно своих земляков, которые приехали из Осетии. Эту победу посвящаю своей малой родине Осетии. Ирæттæ, размæ!», - сказал Мурат.

Он добавил, что готовился к этому поединку 5 лет.

«Спасибо моей команде, от меня оставалось самое простое - только выиграть! Я вырос на боях Дениса, уважаю его», - отметил М.Гассиев.

Добавим, что в субботу на том же ринге добился успеха и 23 летний владикавказский боксер, обладатель титула чемпиона мира среди молодежи по версии WBO в суперлегком весе Георгий Челохсаев. В финальном поединке он добился досрочной победы над боксером из Москвы Владимиром Мышевым. Победа обеспечила осетинскому боксеру контракт с российской промоутерской компанией «Мир бокса». Кроме того, в качестве приза за победу от руководства «Мир бокса» Георгий получил квартиру в Москве.

Отметим, что посмотреть за поединками осетинских боксеров в московском Дворце спорта «Мегаспорт» собралось огромное количество осетинских болельщиков. Из официальных лиц Севера и Юга Осетии за боем из зала наблюдали Президент РЮО Леонид Тибилов, Председатель Парламента РЮО Анатолий Бибилов, вице-премьер Дмитрий Козаев, посол РЮО в РФ Знаур Гассиев, главный тренер сборной команды РФ по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, депутаты Государственной Думы РФ Артур Таймазов и Валерий Газзаев и др.

На севере и юге Осетии для спортивных болельщиков победа Гассиева стала настоящим праздником. Молодежь устроила автопробеги с осетинскими флагами.

Уточним, что не знающему поражений Мурату Гассиеву 23 года. До победы над Денисом Лебедевым он был обладателем титулов чемпиона Европы по версии IBF, интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF, чемпиона мира по версии WBC (World Boxing Council - Всемирный боксерский совет) среди молодежи. К настоящему времени он провел на профессиональном ринге 24 боя и во всех одержал победу, в том числе в 17 из них Мурат одержал досрочную победу.

Отметим, что это первый случай в спортивной истории Осетии, когда осетинский боксер становится чемпионом мира по боксу во взрослой возрастной группе.

Ранее чемпионами мира по боксу среди профессионалов становились Сослан Тедеев (чемпион мира по версии IBF), Георгий Челохсаев (чемпион мира по версии WBO, Хетаг Козаев (чемпион мира по версии WBC).

Гугули ВАЛИЕВ