Газета «Южная Осетия»

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Эрик Пухаев: «Для руководства Республики важен каждый гражданин»

Эрик Пухаев: «Для руководства Республики важен каждый гражданин»

Буквально на прошлой неделе состоялось подписание важного соглашения в области пенсионного обеспечения между Южной Осетией и Россией, предусматривающего повышение пенсий гражданам РФ, не имеющим регистрации на территории России и постоянно проживающим на территории Южной Осетии. Напомним, что граждане РФ, проживающие в РЮО и имеющие регистрацию в РФ, автоматически подпадают под российское законодательство.

Заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев, являющийся подписантом с югоосетинской стороны, прокомментировал состоявшееся мероприятие, рассказав подробнее о его предыстории.

«Дополнительное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о повышении пенсионного обеспечения более 600 граждан, имеющих российские паспорта и постоянно проживающих на территории Южной Осетии, было подписано в соответствии со ст.8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, заключенного в Москве в марте 2015 года между президентами России и Южной Осетии Владимиром Путиным и Леонидом Тибиловым, - сказал Эрик Пухаев. - Но подписанию соглашения предшествовала долгая, кропотливая работа, в результате которой нам удалось добиться взаимопонимания с российскими коллегами в ключевых вопросах и выйти на оптимальный на данном этапе уровень повышения пенсионного обеспечения.

К примеру, если раньше средний размер пенсий у вышеназванной категории граждан составлял 6 836 рублей, то сейчас он будет равняться 10 410 рублям. В случае, если общая сумма пенсионного обеспечения вышеназванной категории граждан не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе РФ, то в течение двух лет поэтапно назначается ежемесячная доплата к основной сумме пенсионного обеспечения.

Добавлю, что российская сторона пошла нам навстречу и в таком вопросе, как медицинское освидетельствование, а также переосвидетельствование застрахованных лиц в целях установления инвалидности по месту их фактического проживания, то есть в Республике Южная Осетия.

Когда к нам из Министерства труда и социальной защиты РФ поступил проект соглашения, а это было в конце апреля 2015 года, по поручению Президента Леонида Тибилова, державшего в поле зрения решение данного вопроса, уже была создана рабочая группа в составе семи человек, куда вошли представители Правительства, Администрации Президента, Парламента и Пенсионного фонда.

На каждом заседании рабочей группы подробно обсуждались статьи проекта соглашения с тем, чтобы максимально приблизить их к желаемому результату, что красноречиво отражено в протоколах. Одновременно активно шло согласование проекта соглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по электронной почте в виде писем, направленных в адрес заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, курирующего этот вопрос.

Члены рабочей группы неоднократно встречались с представителями Министерства труда и социальной защиты и Департамента пенсионного обеспечения РФ.

В частности, в августе 2015 года я и Государственный советник Президента Родион Сиукаев в рабочем порядке встретились с Андреем Пудовым, директором Департамента пенсионного обеспечения РФ Игнатом Игнатьевым, начальником Департамента РФ по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей Олегом Полоховым и другими официальными лицами.

По поручению Президента Леонида Тибилова мы провели согласование отдельных статей проекта соглашения. В результате переговоров были внесены изменения в статьи, где российская сторона предлагала повысить уровень пенсий с 1 января 2016 года на 18 %, а с 1 апреля 2017 года на 7 %.

Нами были согласованы другие процентные соотношения: на 18 % с 1 января 2016 года и, соответственно, на 18,8% - с 1 апреля 2017 года с тем, чтобы общая сумма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, была сопоставима со средним уровнем пенсионного обеспечения Северо-Кавказского федерального округа РФ. Хочу подчеркнуть, что важен каждый гражданин Республики, и нужно учитывать нужды всех слоев населения…

Также были внесены изменения и в ст. 8 проекта соглашения, касающиеся медицинского заключения о причине инвалидности и назначении группы.

Кроме того, на совместных с российской стороной консультативных встречах рассматривалось предложение о взаимном признании трудового стажа, но оно нарушает действующее российское законодательство и без его изменения неосуществимо. Напомню, что по заключенному Россией с рядом стран СНГ, Абхазией и Южной Осетией соглашению по учету трудового стажа он считается действительным только до 1 января 2002 года».

Пресс-служба Правительства РЮО

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