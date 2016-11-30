Рустам Джиоев: «Все наши планы на этот год полностью выполнены»

Позитивные перемены наблюдаются не только в жизни Цхинвала. Последовательно решаются накопившиеся за годы лихолетья наболевшие проблемы и в районах Республики, где также строятся и ремонтируются объекты социального назначения, сельские дороги, прокладываются водопроводы, линии электропередач и т.д.

В июне нынешнего года представители республиканских СМИ совершили пресс-тур в Знаурский район. Тогда местный «губернатор» Рустам Джиоев рассказывая о планах на текущий год, обозначил широкий перечень мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры райцентра Знаур и сел района. Определённая часть работ к тому времени уже выполняло местное ГУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», в частности проводился ремонт проселочных дорог.

На этой неделе журналисты нашей редакции решили вновь посетить Знаурский район с целью проверить, как и что удалось сделать из запланированного.

Рустам Джиоев, приняв нас в своем кабинете, сразу подчеркнул: «Все наши планы на этот год - мы выполнили, сделали даже больше». Глава района показал результаты деятельности райадминистрации, вместе с ним мы совершили небольшой объезд по объектам в райцентре.

Главным образом наше внимание привлекло новое асфальтовое полотно, совсем недавно уложенное на одной из центральных улиц поселка протяженностью чуть более одного километра, названной в честь Коста Хетагурова. Заасфальтированы и примыкающие к ней участки, а также небольшой отрезок у моста. В Цхинвале каждый год с десяток улиц благоустраиваются и там подобные мероприятия становятся обычным явлением, а для жителей районного центра заасфальтированная улица, - событие из ряда вон выходящее. Житель ул. Хетагурова Вячеслав Алборов рассказывает, что асфальта на этой улице никогда не видел, передвигаться по ней пешеходам и автотранспортным средствам было делом совсем не из приятных. «Картина была удручающая - в дождливую погоду улица превращалась в сплошное месиво грязи, образовывались огромные лужи. Очень хорошо, что уложили асфальт, жить стало легче, - радуется мужчина. - Мне 57 лет, и за все эти годы я ни разу не видел, чтобы эту улицу асфальтировали. Большое спасибо главе администрации района».

Районные власти планируют в следующем году покрыть асфальтом и остальные три транспортные артерии поселка, подготовительные работы уже проведены на каждой из них. «Райцентр будет полностью заасфальтирован. Нам нужно покрыть асфальтом в общей сложности еще около 1300 метров улично-дорожной сети», - отметил Рустам Джиоев.

На всех улицах вместе с тем проложены водосточные канавы. Они были необходимы, так как сточные воды стекали прямо по улицам, создавая немалый дискомфорт посельчанам.

Глава района показал нам обустроенную во дворе поселкового дошкольного учреждения игровую площадку, на которой с удовольствием резвились детишки. Здание детсада было отремонтировано несколько лет назад, но двор оставался неблагоустроенным, не было детских игровых комплексов. В текущем году, наконец, и этот вопрос решен. По словам Рустама Джиоева, здесь осталось установить беседку и провести работы по озеленению, а в здании некачественные входные двери будут заменены на новые.

Дошкольное учреждение, как рассказала заведующая Аида Икаева, посещают 96 дошколят, среди них дети российских военнослужащих 4-военной базы, проживающих в районе. «В здании детсада созданы хорошие условия, есть отопление, питание трехразовое. Руководство района подарило нам телевизоры, другой нужный садику инвентарь, все, что мы просили. Не хватало только игровой площадки, но теперь и ее сделали»,- с удовлетворением отмечает заведующая детсадом.

В этом году в райцентре местное ЖКХ поменяла кровли двух многоквартирных корпусов. В планах значится и благоустройство дворов всех муниципальных жилых домов.

Постепенно проводится капитальный ремонт трёхэтажного здания районной администрации. Оно было построено в 1982 году, но с тех пор в нем ни разу не проводился капремонт, помещения с почерневшими от копоти стенами представляли собой унылое зрелище, ведь многие годы они отапливались дровяной печкой. В прошлом году было отремонтировано три кабинета, в этом уже 11, для них закуплена новая мебель. В следующем году ремонт охватит многие другие помещения. Финансовых ресурсов не хватает, чтобы одним разом произвести ремонт всего здания, потому работы выполняются поэтапно.

Силами местного ЖКХ осуществляется обустройство поселкового стадиона, хотя таковым его назвать пока можно разве что условно. «Стадион находился в безобразном состоянии. Проведена большая работа по его очистке. Отсюда было вывезено около 200 машин грязи, - указывает на большое расчищенное футбольное поле Рустам Джиоев. - Это важный социальный объект, нашей молодежи негде было играть в футбол. Мы приведем стадион в подобающий вид». По его словам, помимо футбольного поля здесь появятся баскетбольная и волейбольная площадки, благо территория этого позволяет, также в планах возвести небольшие трибуны и установить по всему периметру территории спортивного объекта металлическую ограду с элементами ковки, она собственно уже готова.

Районная администрация проводит работу по улучшению водоснабжения поселка. С этой целью будут задействованы два резервуара, ёмкостью более 2 тыс. тонн. Определённый недостаток водопроводной воды давал о себе знать в особенности в летний период, когда многие жители использовали ее для орошения своих приусадебных участков, сельхозугодий. Когда заработают бассейны, вопрос нехватки воды будет решен.

Как нам рассказал Рустам Джиоев, в нынешнем году немалая работа коммунальными службами проводилась и в сельских населенных пунктах района.

Доводится до нужных кондиций дошкольное учреждение в селе Цорбис. Раньше в этом здании располагалась сельская школа, но ввиду малого контингента учащихся и по просьбе сельчан его в прошлом году переквалифицировали в детсад. Здание капитально отремонтировали, смонтировали там систему отопления, создали удобства. В этом году вокруг объекта установили забор, в следующем году благоустроят двор. Детский садик посещают около 25 детей, в том числе из близлежащих сел.

В текущем году осуществлён частичный ремонт здания Мугутской средней школы. «Пока произвели ремонт только второго этажа, заменили окна на пластиковые, сделали отопление, - рассказывает Рустам Джиоев. - В следующем году отремонтируем первый этаж здания, возьмёмся и за ремонт местной дороги, она находится в плачевном состоянии».

Проведен текущий ремонт и в здании Терегуанской средней школы.

Не остаются без внимания и объекты здравоохранения. ГУП «УЖКХ» произвела ремонтные работы в Корнисской врачебной амбулатории. Ее планируется оснастить мебелью.

В прошлом году работы по ремонту автодорог большей частью проходили в Балтинской сельской администрации, где в общей сложности отремонтировали порядка 27 км дорог. Местами отдельные участки размыло в результате дождей, но как сказал Рустам Джиоев, они будут доделаны.

Как проинформировал руководитель района, ремонт дорожно-транспортных сетей охватил порядка 28 сел района. Среди них Балта-Метех, Знаур-Тигва, Знаур-Набакеу, Знаур-Шиндара, Знаур - Циглат, Вахтана-Верхний Вахтана, Знаур-Азуат, Бекмар-Корнис-Цорбис, Фарн-Пичиджин и др. Основная часть работ по ремонту дорожно-транспортных сетей проводилась в Зиууатской сельской администрации, где новая дорога проложена в с. Гвиргина.

Проведены мероприятия по обеспечению питьевой водой жителей ряда населенных пунктов. Строительство водопровода в с. Гобозтыкау выполнено частично, ввиду нехватки средств работу не удалось полностью завершить, но, как заверяет Рустам Джиоев, она будет доведена до конца. Вместе с тем приведут в надлежащее состояние и дорогу в эту деревню.

В нескольких селах проводятся работы по налаживанию уличного освещения. Новая линия электропередач строится в направлении с. Метех.

В целом в нынешнем году силами районных коммунальных служб выполнен значительный объем работ. Проблем остается еще немало, но как говорит глава района, они находятся в поле зрения и будут постепенно решены. В 2017 году продолжатся мероприятия по ремонту межпроселочных дорог, прокладке водопроводных сетей и т.д.

Рустам Джиоев отмечает, что финансирование на осуществление ремонтно-строительных работ в эти два года поступало с задержками. В прошлом году проблема возникла ввиду затянувшегося преобразования районных ЖКХ в ГУПы, в нынешнем - из-за внесения поправок в бюджет. «Но, несмотря на эти неурядицы, мы не останавливались, изыскивали средства, брали их в долг и работали, выполнив поставленные на год задачи», - сказал глава Знаурского района.

Немалые проблемы управление ЖКХ испытывает ввиду нехватки специализированной дорожной техники. Имеющаяся в наличии регулярно выходит из строя. «Парк техники ЖКХ не обновляется, машины постоянно требуют ремонта, а на это нужны средства. Но, думаю, с помощью Правительства вопрос будет положительно решен. Нам нужны грейдер, два Камаза, трактор. С их приобретением наша работа станет более эффективной».

Население Знаурского района составляет менее 5 тысяч человек. В неспокойные годы немало людей его покинуло, но районные власти рассчитывают, что демографическая ситуация будет постепенно выправляться. По словам Рустама Джиоева пара семей, давно уехавших в поисках лучшей жизни за пределы Республики, вернулась в родные пенаты. Таких пока единицы, но районные власти по мере возможностей помогают им обустраиваться. «Наша задача - создавать достойные условия проживания, рабочие места, только так можно удержать на месте молодежь, - считает глава района. - Видя положительные перемены, наверное, пожелают вернуться в родные села и многие люди, которые ранее здесь проживали, или их дети».

Большой проблемой и угрозой для жителей района являются волки. Их количество с каждым годом растет. Хищники стали наведываться в села, нападают на домашних животных, недавно волка убили вблизи райцентра. Своими силами местные власти и отдельные жители пытаются с ними бороться, на днях Рустам Джиоев организовал охоту с привлечением ребят из Цхинвала. Но этих мер недостаточно, для решения проблемы необходимо принимать конкретные действия на республиканском уровне, тем более средства на эти цели заложены в бюджете.

В. БАГАЕВ