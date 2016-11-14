Газета «Южная Осетия»

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Государственные награды нашли своих адресатов

Государственные награды нашли своих адресатов

30 ноября состоялось награждение особо отличившихся граждан в различных сферах жизнедеятельности Республики. Награды вручал Глава государства Леонид Тибилов.

В начале торжественной церемонии Президент отметил большой вклад присутствующих в дело становления и развития Республики. «Каждый из вас внес большой вклад, в частности, в развитие той сферы, в котором он работает», - обратился к награжденным Леонид Тибилов. Он также поздравил их с прошедшим праздником Джиуæргуыба и пожал всем благополучия и благоденствия в домах и семьях.

Леонид Тибилов также рассказал собравшимся о предстоящем повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и о единовременной выплате представителям различных категорий граждан. Он также остановился на событиях 23 ноября 1989 года, о роли осетинских ребят и в целом народа Южной Осетии в деле защиты нашего государства и отстаивания его суверенитета и независимости. «В те годы, 27 лет назад, наш народ сплотился и смог одолеть многотысячную колонну людей, приехавших проводить «мирный митинг» в Цхинвал. Мы также должны помнить имена всех ребят, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и процветание Южной Осетии», - сказал Леонид Тибилов и пожелал всем единения и сплочённости.

Глава государства также рассказал о реализации инвестиционной программы социально-экономического развития Южной Осетии, подробно остановился на объектах, которые строятся в нашей Республике в рамках данной программы. По его словам, руководство Республики вместе с Правительством делают все возможное для развития нашего государства. «Конечно, остались вопросы, требующие своего решения, и мы намерены активно работать над ними тоже», - отметил Президент.

Высокие государственные награды получили - преподаватели школ города и районов Республики, работники Министерства обороны РЮО, представители сферы спорта, матери погибших защитников Отечества и многие другие.

Мать погибшего Виталия Валиева Ксения Битиева выразила слова благодарности Леониду Харитоновичи за внимание и доброе отношение к памяти его сына. «Мой сын погиб в возрасте 26 лет в борьбе за независимость, и похоронен во дворе Цхинвальской средней школы №5. Хочу сказать, что за столько лет о моем сыне вспомнили впервые - только сегодня», - со слезами на глазах говорила мать посмертно награжденного Виталия Валиева.

А. СИУКАЕВА

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