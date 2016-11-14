Подписано Соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении

Со стороны Правительства Республики Южная Осетия документ подписал заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев, с Российской стороны - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

В Москве в Министерстве труда Российской Федерации состоялось подписание Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия.

Соглашение подписано в целях реализации положений статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, подписанного 18 марта 2015 года в г. Москве президентами РЮО и РФ Леонидом Тибиловым и Владимиром Путиным.

Соглашение направлено на урегулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения и повышения его уровня в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия. Это порядка 600 граждан, которые имея паспорт гражданина РФ, при этом не имеют постоянной регистрации в Российской Федерации.

Согласно подписанному Соглашению, в случае если общая сумма пенсионного обеспечения таких граждан не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации, то в дополнение к общей сумме пенсионного обеспечения гражданина поэтапно, в течение двух лет, назначается ежемесячная доплата к пенсии.

Необходимо отметить такое нововведение, как возможность медицинского освидетельствования, а также переосвидетельствование застрахованных лиц в целях установления инвалидности по месту их проживания, то есть в Республике Южная Осетия.

Максим Топилин пожелал народу Южной Осетии благополучия и процветания.

В свою очередь, Эрик Пухаев высказал слова благодарности всем сотрудникам министерства, работавшим над этим документом.

Следует отметить, что Правительством Республики Южная Осетия принимаются меры по совершенствованию пенсионного законодательства Республики Южная Осетия. На стадии завершения проект закона РЮО «О пенсиях».

Максим Топилин и Эрик Пухаев также сообщили, что уже завершена работа по разработке Соглашения по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы РЮО. Это Соглашение будет вынесено на рассмотрение Правительства Российской Федерации в ближайшее время. По словам российского Министра подписание документа планируется не позднее 5 декабря 2016 года.

На церемонии подписания Соглашения присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО