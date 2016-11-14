В Цхинвале прошел международный турнир памяти Бесика Кудухова

В минувшие выходные в столичном Дворце спорта «Олимп» прошел Международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти четырехкратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр в Пекине, серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне, пятикратного чемпиона России, чемпиона Европы Бесика Кудухова. В соревнованиях приняли участие спортсмены 2001 - 2003 годов рождения из Абхазии, Республики Северная Осетия-Алания, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

В качестве почетных гостей на спортивном мероприятии присутствовали Президент РЮО Леонид Тибилов, первый заместитель Председателя Правительства РЮО Алан Техов, министр внутренних дел Ахсар Лавоев, председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму РЮО Сергей Зассеев, глава администрации г.Цхинвала Алан Алборов, члены семьи Б.Кудухова, ветераны югоосетинского спорта.

Перед торжественной церемонией открытия соревнований зрителям был показан фильм «Улыбка чемпиона», повествующий о жизни и спортивной карьере нашего прославленного земляка.

В ходе церемонии открытия соревнований к его участникам с приветственным словом обратился глава государства.

«Очень приятно видеть столько спортсменов и зрителей на этом замечательном спортивном мероприятии. К нашему всеобщему сожалению, Бесик ушел из жизни. Но мы всегда будем помнить о нем и его славных достижениях в спорте», - сказал Леонид Тибилов.

Он отметил, что турнир, посвященный светлой памяти всемирно известного борца, будет проводиться ежегодно.

«Пусть достижения Бесика на борцовском ковре будут для вас примером для подражания. Желаю вам всем успехов и побед в спорте», - добавил Президент, обращаясь к участникам соревнований.

По словам главы государства, в ближайшее время в Ленингорском районе из средств президентского фонда начнется строительство дома для семьи известного борца.

«На малой родине нашего легендарного спортсмена у его семьи должен быть очаг, дом. Это наш подарок членам семьи нашего дорогого Бесика», - продолжил Президент.

В свою очередь С.Зассеев в ходе своего выступления уточнил, что благодаря всемерной поддержке главы государства турнир получил статус международного.

Председатель комитета выразил слова благодарности организаторам турнира - Федерации вольной борьбы Южной Осетии и Фонду памяти Бесика Кудухова, всем, кто оказал спонсорскую помощь в проведении соревнований. «Пользуясь случаем, хочется отметить всемерную поддержку Леонида Тибилова. Благодаря ему турнир проводится ежегодно. Благодаря его финансовой поддержке турнир удалось провести на должном уровне», - добавил С.Зассеев.

Далее ведущий спортивного мероприятия выразил слова благодарности всем, благодаря усилиям и спонсорской поддержке которых стало возможным проведение соревнований - друзьям Бесика Кудухова во главе с Аланом Лоховым, Республиканской Федерации вольной борьбы, группе компаний «Бавария» в лице Зелимхана Битарова, сыну прославленного осетинского борца Юрия Гусова - Мурату Гусову, нашим соотечественникам Алану Хубаеву и Степану Гаглоеву, министру внутренних дел Ахсару Лавоеву, председателю Государственного таможенного комитета Мурату Цховребову, председателю Комитета по молодежной политике, спорту и туризму С.Зассееву.

На протяжении двух дней юные борцы в бескомпромиссных схватках выявляли сильнейших борцов турнира.

По итогам соревнований победителем в весовой категории до 32 кг стал Руслан Загалаев (Дагестан). Золотую медаль в весовой категории до 35 кг завоевал Давид Булацев (РСО-А.). Его товарищ по команде Руслан Багаев стал победителем в весовой категории до 38 кг. В более тяжелой весовой категории - до 42 кг первое место занял Магомед Халакаев (Дагестан). Наш земляк Алекснадр Келиев стал победителем в весовой категории до 46 кг. Кантемир Кафоев (КБР) завоевал золотую медаль в весовой категории до 50 кг. Батраз Цховребов (РСО-А.) стал сильнейшим борцом турнира в весовой категории до 54 кг. В следующей весовой категории - до 58 кг первое место занял Шаврухан Магомедов (Дагестан). Кумыков Абдар-Рахман (КБР) стал победителем в весовой категории до 63 кг. Магомед Карданов (РСО-А.), Рамадан Тинамагомедов (Дагестан) и Андрей Бестаев (РЮО) завоевали золотые медали в весовых категориях до 69, 76 и 85 кг. А в самой тяжелой весовой категории - свыше 85 кг победа досталась Владиславу Багаеву (РСО-А.).

По словам главного судьи соревнований, заслуженного тренера РЮО Тамерлана Кочиева, турнир прошел на высоком уровне.

«На Кавказе вольная борьба очень развита. Соответственно, ребята показали хороший уровень подготовки. Среди юных спортсменов было немало одаренных ребят, которые в будущем смогут добиться в спорте хороших успехов. Проводя схватки со своими сверстниками из разных городов, ребята набираются соревновательного опыта, который будет им необходим для достижения дальнейших успехов», - сказал Т.Кочиев.

В свою очередь С.Зассеев отметил, что благодаря таким мероприятиям развиваются и укрепляются дружественные связи между спортсменами и тренерами из разных городов и регионов.

«Юные борцы знакомятся друг с другом. Их тренеры тоже общаются между собой, обмениваются опытом. Все это очень важно для развития и укрепления дружественных связей между ними. Будем делать все, что в наших силах, чтобы почаще проводить подобные спортивные мероприятия», - отметил С.Зассеев.

Своим вокальным и хореографическим мастерством участников соревнований и зрителей в ходе церемонии закрытия турнира порадовали певицы Элина Сиукаева, Нина Гатикоева и хореографический ансамбль «Хуры тын».

Напомним, что в сентябре 2015 года в поселке Ленингор прошел первый турнир, посвященный светлой памяти Бесика Кудухова. Легендарный борец родился 15 августа 1986 года в селе Цхилон Ленингорского района.

За большие успехи в спорте наш земляк был удостоен российского ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Бесик Кудухов трагически погиб 29 декабря 2013 года в автокатастрофе на федеральной трассе близ Армавира (Краснодарский край).

В 2014 году за выдающиеся успехи в спорте выдающийся осетинский борец был посмертно введен в Международную федерацию объединенных стилей борьбы (FILA).

Гугули ВАЛИЕВ