Газета «Южная Осетия»

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Встреча с начальником Управления Президента Российской Федерации Олегом Говоруном

Встреча с начальником Управления Президента Российской Федерации Олегом Говоруном

Президент Леонид Тибилов встретился с начальником Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия Олегом Говоруном и его заместителем Денисом Травиным.

Глава государства поблагодарил Олега Говоруна за поздравление, которое он направил в связи с отмечаемым в Южной Осетии Днем мужества и народного единства.

«27 лет прошло с того дня, когда грузинские неформалы пошли на Южную Осетию с намерением провести «мирный» митинг. Вся республика отмечала этот день», - сказал Леонид Тибилов.

Президент также отметил ход реализации Инвестпрограммы 2016 года.

«Год уже заканчивается, мы успешно справляемся с реализацией Инвестиционной программы и планируем завершить ее на самом высоком уровне», - сказал он.

В свою очередь, Олег Говорун поблагодарил Леонида Тибилова за теплый прием и отметил, что всегда с радостью приезжает в Южную Осетию.

«Мне бы хотелось поздравить Вас лично и народ Южной Осетии с прошедшим праздником, пожелать добра и мира, чтобы больше не пришлось пережить те испытания. Будьте уверены, что взаимодействуя с Российской Федерацией, у вас всегда будет надежный союзник», - сказал Олег Говорун.

Он также добавил, что ход выполнения Инвест-программы довольно успешен.

«Если говорить о подведении предварительных итогов, мы подходим к завершению года вполне уверенно. Растет качество у строителей, а также существенно улучшилось поступательное движение с точки зрения наших договорных взаимоотношений. У нас будут довольно высокие успехи», - подчеркнул Олег Говорун.

С югоосетинской стороны во встрече приняли участие Председатель Правительства Доменти Кулумбегов и Руководитель Администрации Президента Алан Джиоев.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО

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