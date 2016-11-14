27 лет назад народ Южной Осетии встал на путь борьбы за свободу

Думаю, в Южной Осетии нет ни одного человека, который бы не помнил о событиях 23 ноября 1989 года. Этот день стал началом грузино-осетинского противостояния и борьбы осетинского народа за право быть независимым и свободным. С тех пор 23 ноября считается в Южной Осетии Днем мужества и народного единства. Мы не должны забывать даты, которые легли в основу нового пути к независимости и государственному суверенитету. Еще в 2009 году тогдашним руководством республики было принято решение установить на этом месте монумент, который на все времена будет хранить память о происходивших в ноябре 1989 года событиях.
Прошло 27 лет. Наш народ выстоял и победил. Сегодня Республика Южная Осетия - независимое государство, признанное Россией и рядом других стран. К мемориальному камню участники митинга возложили цветы и венки, - в память о жертвах, которые понес осетинский народ за время грузинской агрессии до 2008 года.
На торжественный митинг «Борьба за независимость началась с этого подвига!», приуроченный к 27-й годовщине начала борьбы осетинского народа за право быть независимым и свободным, пришли Президент РЮО Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, члены правительства и парламента, представители Посольства РФ в РЮО, общественности, министерств и ведомств, военнослужащие, учащиеся школ и др.
Митинг открыла учитель осетинского языка и литературы Цхинвальской средней школы №6 Лиана Догузова. В своем выступлении она отметила, что день 23 ноября для народа Южной Осетии имеет огромное значение, этот день стал днем мужества и героизма.
«Мы никогда не должны забывать события 27-летней давности. Вместе с тем, этот день является для нас и днем радости, и днем скорби. Днем скорби потому, что именно 23 ноября 1989 года началась борьба осетинского народа против национал-шовинистов Грузии, в которой погибли тысячи невинных мирных жителей. Днем радости считается потому, что в этот день мы начали борьбу за независимость и суверенитет, и спустя почти два десятилетия наш народ достиг своей главной цели. И сегодня наша Республика - признанное государство, наш народ живет в свободной Осетии. Эту независимость мы получили благодаря нашим защитникам Отечества, многие из которых отдали за нее свои жизни. Мы должны помнить имя каждого героя и чтить их память!», - отметила ведущая митинга.
Заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ, доцент Юрий Дзиццойты подчеркнул, что многие из присутствующих на митинге прекрасно помнят о событиях 23 ноября 1989 года.
«Большая колонна, по численности практически равная населению нашего города, из Грузии тогда направилась в Цхинвал, и именно на этом месте их остановили юго-осетинские ребята. Это был день святого Уастырджи, которого особо чтят в Южной Осетии. По осетинским традициям в этот период обычно проводятся свадьбы и другие праздники. А грузины хотели, чтобы осетинский народ пошел на поводу у них в деле разрушения Советского Союза и совместного выхода из состава СССР. Но наш народ пошел по другому пути, и во многом благодаря той молодежи, которая преградила им путь.
К сожалению, после пошли долгие кровопролитные дни, долгие дни борьбы за независимость. В 2008 году после признания Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия мы достигли своей цели. Лично я в то время не принимал участия в ноябрьских событиях, так как учился в Москве и на тот момент находился там. Но было бы неплохо, если каждый из участников тех событий напишет свои воспоминания, чтобы последующее поколение знало о событиях конца 80-х. Кстати, я помню, как в то время со стороны Грузии шла такая риторика, - посмотрим, как поможет вам ваш Уастырджи. И сегодня мы являемся свидетелями того, что изначально осетинский народ встал на правильный путь, и ему покровительствовал и Уастырджи, помогала и Россия, и все здравомыслящие силы мира», - отметил Юрий Дзиццойты.
Заместитель министра внутренних дел РЮО Тарзан Кокойты отметил, что дата 23 ноября 1989 года вошла в новейшую историю Республики Южная Осетия. «В 1989 году грузинская фашистская армия направилась в Южную Осетию, чтобы истребить югоосетинский народ. Наверное, им было недостаточно геноцида против нашего населения в 1920 году. До 23 ноября 1989 года наш народ постоянно подвергался угнетению, унижению и т.д. И хотя прошло уже 27 лет, осетинский народ помнит о событиях 23 ноября, ведь этот день стал днем начала освободительной борьбы за независимость, и не зря этот день сегодня назван Днем мужества и народного единства. Мы всегда должны помнить эту дату, во благо благополучного, сильного и процветающего государства», - подчеркнул Тарзан Кокойты.
На митинге также выступил и участник тогдашних событий Анатолий Гаглоев. Учащиеся школ республики прочитали патриотические стихи.
А. СИУКАЕВА