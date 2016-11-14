27 лет назад народ Южной Осетии встал на путь борьбы за свободу

23 ноября у въезда в Цхинвал с южной стороны на Згудерской высоте прошли торжественные мероприятия, посвященные дню начала борьбы народа Южной Осетии за независимость. Именно на этом месте 27 лет назад группа югоосетинских парней остановила колонну из нескольких десятков тысяч грузинских фашистов, которые под видом проведения мирного митинга пытались прорваться в Цхинвал. Однако осетинские молодые ребята, взявшись за руки, заблокировали дорогу и не пропустили в город сорокатысячную колонну. Безоружные осетинские парни продемонстрировали настоящий героизм, который не сотрется из народной памяти, а их подвиг стал первой победой над грузинским агрессором.

Думаю, в Южной Осетии нет ни одного человека, который бы не помнил о событиях 23 ноября 1989 года. Этот день стал началом грузино-осетинского противостояния и борьбы осетинского народа за право быть независимым и свободным. С тех пор 23 ноября считается в Южной Осетии Днем мужества и народного единства. Мы не должны забывать даты, которые легли в основу нового пути к независимости и государственному суверенитету. Еще в 2009 году тогдашним руководством республики было принято решение установить на этом месте монумент, который на все времена будет хранить память о происходивших в ноябре 1989 года событиях.

Прошло 27 лет. Наш народ выстоял и победил. Сегодня Республика Южная Осетия - независимое государство, признанное Россией и рядом других стран. К мемориальному камню участники митинга возложили цветы и венки, - в память о жертвах, которые понес осетинский народ за время грузинской агрессии до 2008 года.

На торжественный митинг «Борьба за независимость началась с этого подвига!», приуроченный к 27-й годовщине начала борьбы осетинского народа за право быть независимым и свободным, пришли Президент РЮО Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, члены правительства и парламента, представители Посольства РФ в РЮО, общественности, министерств и ведомств, военнослужащие, учащиеся школ и др.

Митинг открыла учитель осетинского языка и литературы Цхинвальской средней школы №6 Лиана Догузова. В своем выступлении она отметила, что день 23 ноября для народа Южной Осетии имеет огромное значение, этот день стал днем мужества и героизма.

«Мы никогда не должны забывать события 27-летней давности. Вместе с тем, этот день является для нас и днем радости, и днем скорби. Днем скорби потому, что именно 23 ноября 1989 года началась борьба осетинского народа против национал-шовинистов Грузии, в которой погибли тысячи невинных мирных жителей. Днем радости считается потому, что в этот день мы начали борьбу за независимость и суверенитет, и спустя почти два десятилетия наш народ достиг своей главной цели. И сегодня наша Республика - признанное государство, наш народ живет в свободной Осетии. Эту независимость мы получили благодаря нашим защитникам Отечества, многие из которых отдали за нее свои жизни. Мы должны помнить имя каждого героя и чтить их память!», - отметила ведущая митинга.

Заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ, доцент Юрий Дзиццойты подчеркнул, что многие из присутствующих на митинге прекрасно помнят о событиях 23 ноября 1989 года.

«Большая колонна, по численности практически равная населению нашего города, из Грузии тогда направилась в Цхинвал, и именно на этом месте их остановили юго-осетинские ребята. Это был день святого Уастырджи, которого особо чтят в Южной Осетии. По осетинским традициям в этот период обычно проводятся свадьбы и другие праздники. А грузины хотели, чтобы осетинский народ пошел на поводу у них в деле разрушения Советского Союза и совместного выхода из состава СССР. Но наш народ пошел по другому пути, и во многом благодаря той молодежи, которая преградила им путь.

К сожалению, после пошли долгие кровопролитные дни, долгие дни борьбы за независимость. В 2008 году после признания Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия мы достигли своей цели. Лично я в то время не принимал участия в ноябрьских событиях, так как учился в Москве и на тот момент находился там. Но было бы неплохо, если каждый из участников тех событий напишет свои воспоминания, чтобы последующее поколение знало о событиях конца 80-х. Кстати, я помню, как в то время со стороны Грузии шла такая риторика, - посмотрим, как поможет вам ваш Уастырджи. И сегодня мы являемся свидетелями того, что изначально осетинский народ встал на правильный путь, и ему покровительствовал и Уастырджи, помогала и Россия, и все здравомыслящие силы мира», - отметил Юрий Дзиццойты.

Заместитель министра внутренних дел РЮО Тарзан Кокойты отметил, что дата 23 ноября 1989 года вошла в новейшую историю Республики Южная Осетия. «В 1989 году грузинская фашистская армия направилась в Южную Осетию, чтобы истребить югоосетинский народ. Наверное, им было недостаточно геноцида против нашего населения в 1920 году. До 23 ноября 1989 года наш народ постоянно подвергался угнетению, унижению и т.д. И хотя прошло уже 27 лет, осетинский народ помнит о событиях 23 ноября, ведь этот день стал днем начала освободительной борьбы за независимость, и не зря этот день сегодня назван Днем мужества и народного единства. Мы всегда должны помнить эту дату, во благо благополучного, сильного и процветающего государства», - подчеркнул Тарзан Кокойты.

На митинге также выступил и участник тогдашних событий Анатолий Гаглоев. Учащиеся школ республики прочитали патриотические стихи.

А. СИУКАЕВА