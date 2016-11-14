Ноябрь 1989 года. Начало времен

В 1989 году стало очевидно, что в Грузии националистические силы берут верх. Как ни странно, в этом деле им большое подспорье оказали события 9 апреля того же года. В этот день силами МВД и армии был разогнан антиправительственный митинг. Во время акции погибли люди. Первое время казалось, что майдан на площади Руставели устранен, как и угроза распространения дестабилизации. Однако руководство в Москве, вдруг озаботившись демократией и подыгрывая активизирующейся либерально-компрадорской интеллигенции, пошло на попятную, тем самым фактически признав действия силовых подразделений преступлением.

После такого малодушия власти в самой Грузии потеряли всякую уверенность в поддержке центра и вынуждены были уступать свои позиции под все нарастающим давлением оппозиционных сил во главе с Звиадом Гамсахурдиа.

Выводы из пассивности и безволия союзных и республиканских властей сделали и в Цхинвале. Стало понятно, что всесоюзный центр и официальный Тбилиси не собираются проявлять жесткость в отношении реваншистских действий З.Гамсахурдиа и его клики.

В этот период в Южной Осетии единственной авторитетной общественно-политической силой становится народное движение «Адамон Ныхас». Под его влиянием начались пертурбации местной власти. За короткое время сменилось партийное руководство автономной области. Ушли в отставку первые секретари обкома партии Анатолий Чехоев и Валнин Цховребашвили. В этих условиях компартия самоустранилась от руководства обществом и быстро теряла авторитет.

Но все понимали, что смещением партийной верхушки не решить стратегических задач перед лицом нарастающей угрозы. Необходимы были правовые перемены.

10 ноября 1989 года сессия областного Совета народных депутатов приняла решение о преобразовании области в Юго-Осетинскую автономную Республику в составе Грузинской ССР. Смысл поднятия статуса автономии непонятен тем, кто не знаком с тактикой грузинских властей. А она состояла в том, чтобы лишить регион всяких прав без формальной отмены автономии. Поэтому своим решением югоосетинская сторона официально выразила претензии народа на равенство в составе Грузии.

Но равенство новые власти не признают, тем самым подтвердив мнение академика А.Сахарова об имперском мышлении грузинского общества. Верховный Совет Грузинской ССР отменяет решение Юго-Осетинского областного Совета о повышении статуса автономии. Но грузинская сторона решила не ограничиваться только бумажными постановлениями.

В селение Еред Цхинвальского района приезжает руководитель грузинского национального движения З. Гамсахурдиа. На собрании, которое проходило в Доме культуры села, он высказал серьезные угрозы в адрес осетин, пообещав тех из них, кто не проявит лояльность властям Грузии, «вымести железной метлой за Рокский перевал в Россию». Тогда же впервые прозвучал призыв провести митинг устрашения в Цхинвале. З. Гамсахурдиа сообщил, что намерен собрать по всей Грузии 100 тысяч человек, привести их в Цхинвал, чтобы поставить осетин на место.

К середине ноября 1989 года стало очевидно, что агрессия грузинского неформалитета с Абхазии полностью переключается на Южную Осетию. И главным инструментом в ее реализации предполагается общегрузинское шествие на Цхинвал.

Надо отметить, что в отличие от дальнейших провокаций грузинской стороны, намерение провести митинг в столице Южной Осетии не стало неожиданностью. Была известна даже конкретная дата - 23 ноября 1989 года.

Выбор этого дня также не был случаен. Дело в том, что 23 ноября грузинской православной церковью отмечается день святого Георгия Победоносца. Грузинское неформальное движение в своей борьбе с партийной верхушкой использовало широко и возврат к духовным ценностям, в числе которых наиболее важным они считали веру. И поэтому поход на Цхинвал З. Гамсахурдиа и его соратники хотели организовать как акцию под покровительством небесных сил.

То, что это «мирное» шествие может привести к непредсказуемым последствиям, понимали и официальные власти Грузии, и лидеры грузинского неформального движения, и представители Южной Осетии. Но каждая из сторон видела по-разному возможные перспективы.

Власти в Тбилиси надеялись, что беспорядки в Цхинвале с участием представителей радикального национального движения подвигнут Москву на более решительные действия и позволят нейтрализовать З. Гамсахурдиа и его окружение. Сам же он был уверен, что митинг устрашения поможет ему повысить свой рейтинг в глазах грузинского общества в преддверии выборов в Верховный Совет ГССР. В Южной Осетии не испытывали иллюзий в отношении истинных намерений грузинской стороны и готовились к худшему.

В Тбилиси срочно выехали представители общественности Южной Осетии, чтобы убедить инициаторов проведения митинга в том, что это мероприятие может привести к кровопролитию. Тщетно!

С 20 ноября по грузинскому телевидению постоянно раздавались призывы к населению Грузии принять участие в шествии на Цхинвал. Тревожные настроения усиливались и фактом прибытия в столицу автономии батальона внутренних войск СССР и нескольких сотен грузинских милиционеров. Стало очевидно, что грузинские националисты не изменят своего решения, раз уж власти к этому готовятся.

22 ноября по грузинскому телевидению неожиданно для многих в Южной Осетии выступают два представителя югоосетинского национального движения Валерий Газзаев и Руслан Марданов. Активист «Адамон Ныхас» В.Газзаев, уже тогда пытавшийся проводить самостоятельную политику в этом общественном движении, по своей инициативе выехал в Тбилиси. С экрана тбилисского телевидения он рассказывал о братских связях грузинского и осетинского народов, отметал все предположения о том, что осетины хотят отделиться от Грузии, и под конец пригласил приехать в Цхинвал не митинговать, а попробовать осетинские пироги и пиво. Конечно же, этот романтический лепет никто в Грузии, да и в самой Южной Осетии, не воспринял всерьез. Добавим только то, что через пару лет сам В.Газзаев превратится в ярого коллаборациониста, приняв, будучи директором школы, предложение грузинского руководства возглавить милицию г.Цхинвала.

23 ноября к Цхинвалу подошла колонна из автобусов и легковых автомашин. Наступил час истины!

На въезде в столицу Южной Осетии нашествие варваров остановили молодые патриоты. Взявшись за руки, они живой цепью перегородили проезд в Цхинвал. Этим актом началось противостояние грузинскому национализму, перешедшее вскоре в Отечественную войну осетинского народа за свою свободу и национальное достоинство. Наступила новая эра.

А. ОСТАЕВ