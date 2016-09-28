У памятника Коста состоялся торжественный митинг

У памятника поэту в центре Цхинвала традиционно собрались представители руководства Республики во главе с Президентом Леонидом Тибиловым, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, преподаватели высшей школы, студенты и учащиеся средних школ, коллеги, многочисленные поклонники литературного творчества Коста.

15 октября в Южной Осетии торжественно отметили день рождения выдающегося осетинского поэта и писателя, крупного общественного деятеля Коста Хетагурова.

К памятнику Коста были возложены букеты живых цветов.

Вступительным словом мероприятие открыл сопредседатель Союза писателей Осетии, писатель и публицист Мелитон Казиты.

Отметив великие заслуги Коста Хетагурова перед родной Осетией, его бесценный вклад в осетинскую национальную литературу М.Казиты предоставил слово главному редактору осетинского литературного журнала «Фидиуæг», писателю и поэту Герсану Кодалаеву, который поделился с присутствующими своими воспоминаниями, прочитал свои стихотворения, посвященные Коста.

На памятном митинге прозвучало и много других теплых и благодарственных слов в адрес Коста, - с призывом ценить и беречь его богатое литературное наследие, делать все возможное для сохранения родного языка и сплочения нации.

М.Казиты также сообщил, что группа студентов Юго-Осетинского Госуниверситета выехала в родное село Коста - Нар для участия в торжественных мероприятия, посвященных 157-летию со дня рождения поэта.

М.Габаев