Коста и родной язык

Для народа, который по-прежнему разделен государственной границей, празднование такой значимой даты давно стало символом национального единения, доказательством того, что единство осетинского народа факт отнюдь не голословный. Одним из проявлений этого можно считать удивительную созвучность мысли, проявляемую политическими и общественными деятелями, людьми искусства и простыми жителями Осетии по отношению к литературным и гражданским заслугам Коста Хетагурова.

15 октября в Осетии отмечают День рождения основоположника осетинского литературного языка, великого поэта Коста Хетагурова. Масштабное празднование Дня Коста собирает сотни и тысячи почитателей его таланта на родине поэта, в высокогорном селе Нар, торжественные мероприятия также проходят в Цхинвале и Владикавказе.

Его образ и творчество по сей день остаются притягательным маяком для каждого нового поколения жителей Осетии, создавая атмосферу общности нации, которой принадлежала столь незаурядная в своей многогранности личность.

О непростой жизни Коста и его вкладе в развитие национальной культуры многое сказано и не меньше написано. И это не дань суетной моде - наследие Коста Хетагурова не утратило актуальности и по сей день, сохраняя свою значимость для национальной культуры, для всей Осетии. Недаром Александр Фадеев назвал его Леонардо да Винчи осетинского народа. Свой талант он посвятил бескорыстному служению народу, борьбе за его права и свободу, будучи не только основоположником осетинского литературного языка, поэтом и прозаиком, но и художником, публицистом и этнографом, и, что не менее важно, народным трибуном, выразителем настроений общества, частью которого являлся и он сам.

И сегодня празднование Дня рождения Коста становится поводом в очередной раз обратить внимание на актуальные проблемы осетинского общества, лежащие в самых разных плоскостях, включая сегодняшнее положение национальной культуры и языка, для которых так много сделал великий выходец из села Нар. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в Южной Осетии в этой сфере, основания для тревоги все еще существуют. Предстоит сделать многое, дабы последующие поколения могли с уверенностью сказать, что дело, ради которого жил и боролся Коста, его наследие не будет забытым и продолжает развиваться.

Главной задачей в этом аспекте является сохранение и укрепление позиций осетинского языка и национальной культуры в целом. Есть такое известное выражение: «Народ, утративший свой язык, обречен играть на исторической сцене роль без слов - роль слуги». И действительно, язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития материального и духовного наследия того или иного народа. Каждый язык самобытен и отражает менталитет и обычаи народа, формируя сознание представителей этноса. Специалисты считают, что для выживания языка необходимо, чтобы на нем говорило по меньшей мере 100 тысяч человек. Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не оставив следа. Но никогда ранее этот процесс не происходил так быстро, как в 20-21вв. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее столетие потерять последних носителей. В список исчезающих ЮНЕСКО не так давно внесен и осетинский язык, чем вызвало серьезную озабоченность у представителей интеллигенции Осетии.

За последние годы в республике в этом вопросе происходят определенные положительные сдвиги. К примеру, в 2016 году завершается реализация государственной программы по сохранению и развитию осетинского языка. Данная программа была рассчитана на 5 лет и предусматривала реализацию комплекса мер по укреплению позиций родной речи, включая разработку словарей, составление и выпуск методических и учебных пособий по осетинскому языку, изучение отечественной истории, Нартовского эпоса, мифологии и многое другое.

Кроме того, в соответствии с этой программой в течение пяти лет издавались детские книги на родном языке, призванные помочь воспитателям детских садов, детям и их родителям в усвоении родного языка. До этого у дошкольных учреждений нашей республики не было ни программ по развитию осетинского языка, ни методических пособий по ее разработке, между тем как ребенок изначально должен мыслить и говорить на родном языке. Теперь этот пробел устранен - в Республике вот уже несколько лет активно реализуется программа «Малусæг», разработанная преподавателями ЮОГУ, учителями осетинского языка и литературы под руководством профессора Зои Битарты. Только в рамках этой программы издано 42 книги, а также проведены специальные курсы для педагогов дошкольных учреждений. Параллельно большой объем другой учебной, учебно-методической и научной литературы был издан по линии ЮОНИИ, ЮОГУ и Министерства образования, являвшихся главными исполнителями государственной программы сохранения и развития осетинского языка. Во многих школах были оснащены кабинеты осетинского языка, также в течение 5 лет проводились конференции, круглые столы с участием представителей учебных заведений РЮО - города и районов республики, на котором подводились промежуточные итоги и давалась оценка текущей ситуации в сфере развития родного языка.

Всего за это время государством в рамках реализации комплексной программы было выделено 20 миллионов рублей. Теперь, когда она подходит к концу, ее исполнители - Министерство образования, ЮОНИИ и ЮОГУ выступили с инициативой принятия новой государственной программы по сохранению и развитию осетинского языка, соответственно уже на 2017-21 годы.

По информации, полученной в отделе национального образования Министерства образования РЮО, на последнем заседании комиссии по сохранению и развитию осетинского языка было отмечено, что, по результатам мониторинга, реализация программы дала хорошие результаты, в частности, наблюдается повышение уровня владения осетинским языком среди детей дошкольного и школьного возраста, поэтому необходимо принять новую программу с теми же целями и задачами.

В проекте новой программы особых нововведений не предусматривается, по сути, будут продолжены уже опробованные мероприятия и реализация комплекса мер, хотя определенные изменения все же есть. Так, к примеру, в новом проекте на 2017-21 годы теперь предлагается грантовая поддержка ученых и педагогов, а также премии детям, чего не было в нынешней программе. Кроме того, будут проводиться и курсы повышения квалификации учителей осетинского языка. Один из акцентов будет ставиться на укреплении позиций осетинского языка в делопроизводстве.

В целом, как и прежняя госпрограмма, в проекте новом преследуется цель создать условия для сохранения, изучения и развития государственного осетинского языка. Будет продолжена и линия по расширению возможностей лексического и семантического диапазона осетинского языка в свете новых социокультурных реалий, позволяющих обеспечить полноценное функционирование языка в сфере официального общения и в части национальной культуры, а также как средства многосторонней профессиональной деятельности в контексте современных динамичных информационно-коммуникативных процессов и технологий.

В числе актуальных задач новой программы - всестороннее и глубокое научное исследование осетинского языка как духовного наследия осетинского народа, в том числе в русле новых лингвистических подходов и с учетом опыта развития мировых языков. Кроме того, продолжится разработка теоретических основ культуры речи, проблем истории осетинского языка и его диалектов в контексте единой истории осетинского народа. Не менее важная задача связана с внедрением новейших информационных технологий в сферу гуманитарной науки, формирования баз данных по осетинскому языку и культуре, осетинского языкознания с целью полноценного освоения имеющихся научных исследований.

В списке приоритетов - дальнейшая работа по качественному обновлению содержания и методов преподавания осетинского языка, укрепления учебно-методической и учебно-материальной базы преподавания осетинского языка, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации преподавателей осетинского языка, улучшение качества преподавания осетинского языка в школах.

В качестве исполнителей программы вновь обозначены Министерство образования, ЮОГУ, ЮОНИИ, Министерство культуры, Госкомитет информации и печати, а также другие ведомства и структуры.

В конечном счете, комплексная реализация программы должна привести к формированию целостной среды функционирования осетинского языка в РЮО и завершению процесса оформления правового режима функционирования осетинского языка в качестве одного из двух государственных языков республики, как это предусмотрено в Конституции.

Впрочем, есть мнение, что претворение в жизнь новой программы, которая, несомненно, в свою очередь поспособствует укреплению позиций осетинского языка, все же не станет панацеей в деле кардинального решения этой проблемы.

Как отмечают многие специалисты, ни словари, ни переводная литература и другое книжное производство не смогут заставить вновь говорить на осетинском языке тех, кто его забыл. Филологи обращают внимание и на культуру речи, особенно в молодежной среде. Уровень владения осетинским языком среди молодежи остается одной из наиболее актуальных проблем. Главным условием, как считают признанные столпы в области осетинского языка, является возвращение прежних функциональных возможностей языка.

Считается, что язык выживает и развивается в двух случаях - когда его усваивают с детства, и когда поле функционирования языка охватывает все стороны жизни человека, включая госуправление, образование, науку, производство и другие сферы. К сожалению, осетинский язык более полувека не использовался в этих сферах, что привело к утрате многих его позиций. За последние десятилетия в пору бурного мирового научно-технического прогресса лексический состав и фразеология осетинского языка подверглись совсем незначительным изменениям и почти остались на уровне столетней давности. В условиях перехода на рыночные отношения это создает дополнительные трудности в осуществлении перехода на национальное делопроизводство. В осетинском языке нет нужных слов и словосочетаний, которые бы передали все многообразие новых научных и технических достижений, явлений и процессов быстро меняющейся жизни. Поэтому всякий осетин, пытающийся говорить о современных технологиях, вынужден «перескакивать» с осетинского языка на русский. Для решения этой проблемы специалисты в области языкознания предлагают внедрить в осетинский язык соответствующие неологизмы на основе законов его естественного развития.

Говоря о владении родным языком подрастающим поколением, очень важно, чтобы дети читали книги на родном языке, смотрели мультфильмы, кинофильмы на родном языке, слушали песни и музыку своего народа, - то есть впитали бы язык и культуру как нечто естественное, а не выученное.

Важную роль в популяризации языка может сыграть и возрождение осетинского театра. Несомненно, в этом плане ввод в эксплуатацию нового здания театра позволит придать более высокую динамику деятельности югоосетинской труппы и привлечению массового зрителя.

Необходимо также внести изменения в рекламную отрасль - дублировать на осетинском языке уличную рекламу, а также названия торговых и других заведений. Поступать так же с разными указателями, афишами и т. д. В принципе, в Законе о государственных языках многие подобные предложения прописаны, но речь идет об их практической реализации.

Свою роль может сыграть и дублирование популярных фильмов на осетинском языке. Кстати, хороший способ популяризации родного языка среди подрастающего поколения начали претворять в жизнь на Севере Осетии, создав компьютерные игры на осетинском языке для детей. Было бы неплохо, если бы Министерству образования РЮО удалось внедрить эти разработки североосетинских коллег и в систему образования республики.

Неплохим способом применения современных технологий станут интернет-уроки осетинского языка, прежде всего для осетин диаспоры. Одним словом, можно предложить массу способов популяризации языка среди разных групп населения, вопрос - в их реализации.

Есть еще один важный нюанс, который оказывает серьезное влияние на ситуацию с уровнем владения осетинским языком среди молодежи. Здесь речь идет уже не об усилиях, которые прилагает государство, а о той роли, которую общество и семья играют в этом вопросе.

Сегодня некоторые, следуя за стереотипами потребительского общества, порожденных американской масскультурой, стремительно погружаются в мир меркантилизма, абсолютного доминирования материальных ценностей над духовными. Для таковых в принципе неважно, на каком языке будут говорить их дети, главное - материально обеспеченное будущее. Но проблема в том, что, утратив свой язык и собственную культуру, ни народ в целом, ни отдельные его представители никогда не смогут сохранить свои политические, экономические и социальные позиции в современном мире, отстоять свое жизненное пространство, свое национальное достоинство. Поэтому на проблему сохранения родного языка все же следует смотреть шире, осознавая, что изменить отношение к осетинскому языку можно, только изменив отношение людей к культуре вообще, только вновь возвращая их к ценностям и национальной, и мировой культуры.

Таким образом, всякий раз, говоря о возрождении языка, мы непременно выходим на более глубокие и общие проблемы культурного развития, сталкиваясь с необходимостью развития национального кинематографа, национального театра и искусства в целом. Родной язык - это не только литература и устная речь. Есть еще и родной язык музыки, танца, живописи, скульптуры, родной язык искусства. Родной язык поведения, должного и недостойного. Родной язык природы. Значит, речь должна идти не только о локальных мерах по сохранению родного языка.

А. ГЕРГАУЛОВА