Леонид Тибилов встретился с участниками акции восхождения на гору Эльбрус

«Мы рады приветствовать в Южной Осетии наших друзей и соотечественников. Хочу выразить слова благодарности, в особенности Дине Урузмаговне за столь смелый шаг с ее стороны. Очень символично, что во время празднования очередной годовщины признания государственной независимости Республики Южная Осетия на высоте 5642 метра над уровнем моря наши друзья в силу своего патриотизма и особого отношения к памяти героев, отдавших жизни за нашу Родину, танцевали танец «Хонгæ», - сказал в приветственном слове Леонид Тибилов.

Президент Федерации альпинизма РСО-Алания Казбек Хамицаев отметил, что впервые побывал в Южной Осетии во время военных действий в 1991 году и с тех пор считает республику второй Родиной. Он рассказал, что история акции началась в прошлом году, когда во время празднования государственной независимости Республики Южная Осетия воспитанник Казбека Хамицаева, член Федерации альпинизма РСО-Алания Рафаэль Рамазанов взошел на западную вершину Эльбруса с баннером и флагом Южной Осетии.

«В этом году пошла молва среди молодежи. Наша звезда осетинского танца Дина Бекоева специально приехала из Москвы и заявила, что хочет подняться на Эльбрус. После того, как я пошел на уступки и мы создали предварительную систему подготовки и адаптации, я понял, что дело этим не закончится. Дина сказала, что хочет станцевать танец «Хонгæ» на вершине Эльбруса. К сожалению, у ее партнера возникли проблемы, он не смог принять участия в восхождении. Нам на помощь пришел наш друг, известный врач Казбек Кудзаев. И 21 августа они смогли удачно взойти и от всего сердца станцевать танец «Хонгæ», - сказал Казбек Хамицаев.

Руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии РСО-Алания Казбек Кудзаев отметил, что ранее имел танцевальный опыт, потому на просьбу заменить в танце партнера Дины Бекоевой отозвался сразу.

«Мы порепетировали, и когда все хорошо получилось, Дина поставила рисунок танца. Мы выдвинулись в путь в 3 часа ночи, было очень холодно. Когда на рассвете мы достигли вершины, светило такое яркое солнце, что мы обгорали. Мы отсняли три дубля танца, сфотографировались с флагом. Не успели мы спуститься до Нальчика, как нам стали звонить со всех российских каналов и просили прислать видео. К моменту, когда мы добрались до Владикавказа, у нас уже было сотни просмотров», - сказал Казбек Кудзаев.

В завершение встречи Леонид Тибилов вручил гостям государственные награды Республики Южная Осетия. Солистке Московского ансамбля танца «Алания» Дине Бекоевой Указом главы государства было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Южная Осетия», Президент Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Казбек Хамицаев, руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии Республики Северная Осетия-Алания Казбек Кудзаев, а также присутствующие на встрече вице-Президент Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Феликс Гатциев, член Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Рафаэль Рамазанов были награждены медалями «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия».

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