Газета «Южная Осетия»

﻿
A+ A A-

Леонид Тибилов встретился с участниками акции восхождения на гору Эльбрус

Леонид Тибилов встретился с участниками акции восхождения на гору Эльбрус

Президент Леонид Тибилов принял участников акции восхождения на гору Эльбрус, которая была посвящена празднованию Дня независимости Республики Южная Осетия. Во встрече также приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента Константин Пухаев, заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев, министр культуры Мадина Остаева.

В рамках акции на высочайшей вершине Европы был водружен осетинский триколор, а солистка Московского ансамбля танца «Алания» Дина Бекоева и руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии Республики Северная Осетия-Алания Казбек Кудзаев станцевали осетинский народный танец «Хонгæ кафт».

«Мы рады приветствовать в Южной Осетии наших друзей и соотечественников. Хочу выразить слова благодарности, в особенности Дине Урузмаговне за столь смелый шаг с ее стороны. Очень символично, что во время празднования очередной годовщины признания государственной независимости Республики Южная Осетия на высоте 5642 метра над уровнем моря наши друзья в силу своего патриотизма и особого отношения к памяти героев, отдавших жизни за нашу Родину, танцевали танец «Хонгæ», - сказал в приветственном слове Леонид Тибилов.

Президент Федерации альпинизма РСО-Алания Казбек Хамицаев отметил, что впервые побывал в Южной Осетии во время военных действий в 1991 году и с тех пор считает республику второй Родиной. Он рассказал, что история акции началась в прошлом году, когда во время празднования государственной независимости Республики Южная Осетия воспитанник Казбека Хамицаева, член Федерации альпинизма РСО-Алания Рафаэль Рамазанов взошел на западную вершину Эльбруса с баннером и флагом Южной Осетии.

«В этом году пошла молва среди молодежи. Наша звезда осетинского танца Дина Бекоева специально приехала из Москвы и заявила, что хочет подняться на Эльбрус. После того, как я пошел на уступки и мы создали предварительную систему подготовки и адаптации, я понял, что дело этим не закончится. Дина сказала, что хочет станцевать танец «Хонгæ» на вершине Эльбруса. К сожалению, у ее партнера возникли проблемы, он не смог принять участия в восхождении. Нам на помощь пришел наш друг, известный врач Казбек Кудзаев. И 21 августа они смогли удачно взойти и от всего сердца станцевать танец «Хонгæ», - сказал Казбек Хамицаев.

Руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии РСО-Алания Казбек Кудзаев отметил, что ранее имел танцевальный опыт, потому на просьбу заменить в танце партнера Дины Бекоевой отозвался сразу.

«Мы порепетировали, и когда все хорошо получилось, Дина поставила рисунок танца. Мы выдвинулись в путь в 3 часа ночи, было очень холодно. Когда на рассвете мы достигли вершины, светило такое яркое солнце, что мы обгорали. Мы отсняли три дубля танца, сфотографировались с флагом. Не успели мы спуститься до Нальчика, как нам стали звонить со всех российских каналов и просили прислать видео. К моменту, когда мы добрались до Владикавказа, у нас уже было сотни просмотров», - сказал Казбек Кудзаев.

В завершение встречи Леонид Тибилов вручил гостям государственные награды Республики Южная Осетия. Солистке Московского ансамбля танца «Алания» Дине Бекоевой Указом главы государства было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Южная Осетия», Президент Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Казбек Хамицаев, руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии Республики Северная Осетия-Алания Казбек Кудзаев, а также присутствующие на встрече вице-Президент Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Феликс Гатциев, член Федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Рафаэль Рамазанов были награждены медалями «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия».

Официальный информационный портал Республики Южная Осетия

Прочитано 8 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

10 последних новостей

Самое читаемое

Об умонастроениях из первых уст

Сен 16, 2016 1095
Default Image
Каково социальное самочувствие людей? Чему рады наши сограждане, и что их огорчает? Как…

Махарбек Багаев - один из лучших в мире мастеров японского каратэ

Сен 28, 2016 478
Махарбек Багаев слева
Каратэ - это боевое искусство, зарожденное несколько веков назад на японском острове…

Реализаторы проекта по развитию первых в РЮО тепличных хозяйств нуждаются в господдержке

Сен 26, 2016 314
Работы по вводу в эксплуатацию второй теплицы выполнены на 80%.
Томаты и огурцы, а также различные салаты из них традиционно входят в меню наших…

Цхинвал в ожидании встречи со звездами оперной сцены

Сен 30, 2016 198
Default Image
В начале октября любителей классической музыки ждет новая встреча с известной оперной…
Государственный комитет информации и печати РЮО Форум «Ирон Ныхас» so.gif, 0 kB Осетинское радио и телевидение Новости Северной и Южной Осетии Осетинский язык онлайн Владимир, Алборов «Аполлон» и горы Об осетинах 15-й регион Аланская Епархия Газета «Республика» ИА «Осинформ» Геноцид осетин Остелеком
Copyright 2012. Все права защищены, при копировании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
Разработка сайта: Козаев Андрей

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация нового пользователя
или Отмена