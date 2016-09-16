Встреча с представителями научных кругов севера Осетии

Леонид Тибилов тепло приветствовал гостей, поблагодарив за перманентное внимание и практическую помощь. Он также ознакомил их с ходом реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии при поддержке Российской Федерации.

На днях Президент Республики Леонид Тибилов принял у себя делегацию научных работников из Северной Осетии в составе председателя Владикавказского научного центра, доктора физико-математических наук, профессора Анатолия Кусраева и известного общественного деятеля, заслуженного работника сферы образования РСО-А Людмилу Бигулову.

Президент рассказал гостям и о строительстве в Республике нового университетского комплекса, отметив, что сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в следующем, 2017 году.

«По настоятельной просьбе научной интеллигенции нашей Республики университет строится на своем историческом месте», - сказал Президент.

Л.Бигулова, в свою очередь, с удовлетворением отметила очевидные положительные сдвиги, происходящие в Южной Осетии: «Мы искренне рады позитивным процессам в вашей Республике, которые набирают силу с каждым годом. Мы видим, как при вашем мудром руководстве, ответственном отношении к стоящим задачам Южная Осетия возрождается. Хотим заверить вас, что мы всегда рядом с вами и готовы оказать посильную помощь», - сказала она.

Руководитель научной делегации, профессор Анатолий Кусраев со своей стороны отметил: «Цель нашего сегодняшнего приезда в Цхинвал состоит в сближении совместной научной работы с югоосетинскими коллегами, - преподавателями ЮОГУ, сотрудниками Юго-Осетинского научно-исследовательского института.

Нам необходимо, выражаясь образно, «сверить часы» что ли. Собственно, сотрудничаем мы давно, неоднократно встречаемся, обсуждаем те или иные вопросы. У нас заключен Договор о сотрудничестве, намечен большой ряд совместных мероприятий, - уже состоявшихся, а также планируемых на ближайшее будущее, - говорит А.Кусраев. - Вопрос в том, что в российской научной сфере сегодня происходят серьезные изменения, многое реформируется, пересматривается. Происходящие процессы, безусловно, коснулись и нас, представителей Владикавказской научной школы.

Шесть юридических лиц отдельных институтов, вместе с Владикавказским научным центром отныне составили единое научное объединение, укрупненный Владикавказский научный центр. Формально это, можно сказать, новая организация, но по существу работа ведется в том же ключе, сейчас у нас появились новые возможности, их гораздо больше, чем прежде. Хотелось бы быть полезными нашим коллегам из ЮОГУ и ЮОНИИ».

Нынешний приезд в Цхинвал, по словам А.Кусраева предусматривает рабочие встречи с представителями образовательных и научных кругов Южной Осетии, обсуждение актуальных вопросов, перспектив на будущее и др.

Поблагодарив гостей за поддержку и высказанные предложения, глава государства Л.Тибилов озвучил мысль о целесообразности создания в Южной Осетии филиала Владикавказского научного центра. Что, по словам Президента, «стало бы хорошим подспорьем для нашей научной интеллигенции, для молодых людей, желающих всерьез заниматься большой наукой. Мы будем всячески поддерживать эту позицию. Хотелось бы, чтобы вы продумали эту нашу задумку»,- отметил Л.Тибилов.

«В процессе дальнейшей работы будет создана рабочая группа, которая займется решением этих и многих других сопутствующих вопросов, - заверил Президента и всех присутствующих А.Кусраев. В современной Осетии почти не осталось геологов. Есть проблемы с отсутствием других специалистов, которые сегодня очень востребованы у нас. Мы намерены привлекать молодые кадры, обучать их. Со временем, я надеюсь, у нас появятся свои опытные специалисты», - уточнил А.Кусраев.

Открытие в Южной Осетии филиала Владикавказского научного центра, по мнению всех присутствовавших на встрече, станет действительно значительным событием для Республики Южная Осетия. Станет возможным и открытие аспирантуры.

По словам председателя ВНЦ РАН Анатолия Кусраева, реализация подобных вопросов в принципе возможна, однако сторонам необходимо детально обсудить ситуацию, своего решения требуют и вопросы экономического и юридического характера.

На состоявшейся встрече присутствовал заместитель Председателя Правительства РЮО Эрик Пухаев, а также представители СМИ Республики.

М. ГАБАЕВ