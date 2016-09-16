Газета «Южная Осетия»

﻿
A+ A A-

В добрый путь, первокурсник!

В добрый путь, первокурсник!

11 октября в государственном киноконцертном зале «Чермен» состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в студенты», организованное Юго-Осетинским государственным университетом им. А.А. Тибилова.

Поздравить первокурсников с этим важным событием пришло руководство Республики во главе с Леонидом Тибиловым, гости, прибывшие в Южную Осетию с рабочим визитом, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, профессорско-преподавательский состав университета, студенты, директора и педагоги Цхинвальских средних школ.

В начале мероприятия, после показа видеоролика о жизни ЮОГУ и рабочих буднях преподавателей и студентов, ведущие вкратце рассказали об истории возникновения этого праздника: «В тот далекий 1931 год 11-го октября на основании постановления Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков коллегия принимает решение об открытии педагогического института в городе Сталинир. И именно 11 октября является датой, когда Юго-Осетинский государственный университет отмечает День студента».

Далее был зачитан поздравительный адрес от имени ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее межвузовское сотрудничество между ЮОГУ и МГУ будет способствовать решению благородной задачи сохранения единого научного и образовательного пространства, укреплению дружбы народов России и Республики Южная Осетия.

Затем было продемонстрировано видеообращение директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, в котором он поздравил Президента Южной Осетии Леонида Тибилова, ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, студентов и преподавателей вуза с Днем первокурсника. Леонид Решетников пожелал им новых достижений и успехов в деле укрепления единства русского и осетинского народов.

Первокурсников ЮОГУ со знаменательным событием в их жизни поздравили гости Республики - президент Союза патриотов и военно-патриотических организаций «Звезда», кандидат экономических наук Алексей Моргунов, доктор социологических наук, эксперт, руководитель научно-аналитического и исследовательского центра гражданского развития Максим Васьков и руководитель Ростовского отделения союза патриотов и патриотических организаций «Звезда» Александр Иванча. В своих выступлениях они отметили, что югоосетинская земля - многострадальная, героическая и святая. И что дорогого стоит то, что сегодня молодое поколение живет в прекрасное время конструктивного строительства. Они призвали студентов внимательно отнестись к учебе, пожелав им успехов и благополучия.

В начале своего выступления Вадим Тедеев поздравил первокурсников со знаменательным днем посвящения в студенты. «То, что все руководство Республики присутствует на сегодняшнем мероприятии - это, прежде всего, уважение к вам. То, что к нам на праздник пришли гости из Москвы и Ростова, говорит о том, что друзей у нас много, и будет еще больше», - подчеркнул ректор, обращаясь к первокурсникам.

Затем ректор ЮОГУ выразил слова благодарности главе государства Леониду Тибилову, Правительству и Парламенту, а также гостям, которые пришли поздравить первокурсников.

Далее он отметил заслуги коллектива ЮОГУ, который в страшные 90-е и последующие годы не прекращал свою деятельность и делал все возможное, чтобы университет был сохранен. Он также выразил благодарность ученым, которые в те или иные годы занимали должность ректора ЮОГУ, в их числе Людвиг Чибиров, Юрий Гаглойты, Георгий Джиоев, Теймураз Кокоев и др.

«У нас классический национальный университет, и для нас важно, чтобы такие направления как кавказоведение, осетинская и русская филологии, математика и биология и другие важные для нас направления из года в год улучшали свои позиции, - сказал ректор. - В этом году, в том числе и на педагогические специальности поступило на 25 % больше абитуриентов, чем в прошлом году, это очень важный показатель. Уровень их знаний также заметно выше, и здесь я хочу выразить благодарность коллективам и директорам школ, в которых они учились. Хочу также лишний раз подчеркнуть мудрость нашего руководителя, чьим указом ЮОГУ был выведен из подведомственного подчинения Министерства образования и науки и переведен в прямое подчинение президенту, получив статус автономии. Была снята огромная нагрузка с Минобразования, которому надо было уделять большое внимание высшему, среднему и дошкольному образованию. И сегодня мудрость нашего руководителя дает свои плоды», - отметил ректор ЮОГУ.

Вадим Тедеев поблагодарил профессорско-преподавательский состав ЮОГУ за проводимую деятельность. Далее он сообщил, что в этом году в докторантуру Московского государственного университета из Южной Осетии поступили на безвозмездной основе два человека, а 16 стали соискателями. За что он выразил слова искренней благодарности ректору МГУ Виктору Садовничему. Также ректор ЮОГУ выразил благодарность директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову за плодотворное сотрудничество и исполняющему обязанности ректора Северо-Осетинского государственного университета Алану Огоеву за то, что в аспирантуру СОГУ поступили лучшие выпускники югоосетинского вуза.

Далее в торжественной обстановке первокурсники под студенческий гимн «Гаудеамус» произнесли клятву студента. После чего ректор Вадим Тедеев вручил им зачетные книжки.

С поздравительной речью к первокурсникам обратился и глава государства Леонид Тибилов, пожелав им мира, добра и успехов в учебе. Он отметил, что первокурсникам не то что повезло, а сбылась их мечта, потому что они стали студентами университета, где работают известные преподаватели и представители науки.

«Я сам получал образование в стенах тогдашнего еще педагогического института. Профессорско-преподавательский состав ЮОГУ всегда отличался тем, что он серьезно подходил к воспитанию и обучению молодежи. Наши студенты учатся в стенах университета, где они получат самые глубокие, нужные знания и обретут соответствующие специальности, которые, конечно же, пригодятся им в будущем.

Во имя всего нашего народа, нашей Республики они будут делать все для того, чтобы про Южную Осетию говорили так же тепло и хорошо, как это делали наши гости сегодня», - подчеркнул Президент.

Леонид Тибилов также отметил, что студенческие годы самые интересные в жизни человека. По его словам, учась в вузе, человек приобретает самых настоящих друзей на всю жизнь. «Тем более, когда его будут обучать замечательные педагоги, профессора, которые преподают в нашем университете. В нашем вузе студенты получают то воспитание, которым мы гордимся, и они всегда бывают на первом месте. Думаю, и в дальнейшем такая работа будет вестись, и наши дети помимо глубоких знаний приобретут основы нашей культуры, традиций, обычаев, и будут всегда приверженцами такого объемного понятия как «ирон æгъдау»».

Глава государства выразил гостям Республики благодарность за теплое отношение к народу Южной Осетии, которое чувствовалось в их выступлениях.

Затем Леонид Тибилов вручил президентскую стипендию студентам, которые показывают отличную успеваемость в учебе.

Представленная концертная программа, гармонично дополнившая торжественную часть мероприятия, была большой и насыщенной.

В исполнении студентов и преподавателей прозвучали известные песни на осетинском, русском, английском и итальянском языках.

Станцевать танец - это как прожить жизнь за несколько минут. В танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, радость и горе. Порадовали зрителей выступления хореографического ансамбля ЮОГУ «Сарматы» (руководитель Азамат Тедеты). Танцоры ансамбля «Сарматы» грациозно и изящно исполнили осетинские национальные танцы.

В этот день поздравить первокурсников с музыкальными номерами пришли военнослужащие 4-ой военной базы РФ, дислоцированной на территории Южной Осетии, с которой ЮОГУ плодотворно сотрудничает уже несколько лет.

Танцевальные номера групп «Гангста» и «Mix» добавили колорита и юмора, вызвав у всех присутствующих бурю позитивных эмоций.

В зале не было ни одного человека, который остался бы равнодушным и безучастным к происходящему. И неудивительно, что во время исполнения финальной песни «Мæ Ирыстон» весь зал встал в единодушном порыве.

Посвящение в студенты - это праздник надежд и оптимизма, время осмысления прошлого и больших ожиданий, когда сбываются мечты и встают новые вершины! А мечты и цели - это то, что заставляет нас двигаться вперед, дерзать, и на этом пути только единство и сплоченность всей многочисленной студенческой семьи позволяет добиваться побед.

З. КАЧМАЗОВА

Прочитано 3 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

10 последних новостей

Самое читаемое

Об умонастроениях из первых уст

Сен 16, 2016 1090
Default Image
Каково социальное самочувствие людей? Чему рады наши сограждане, и что их огорчает? Как…

Сослан Тедеев - чемпион мира среди молодежи по версии IBF

Сен 14, 2016 831
Сослан Тедеев - 21-летний многообещающий боксер-профессионал из Цхинвала. Наш земляк -…

Перспективы взаимодействия с Воронежской областью

Сен 14, 2016 586
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов принял делегацию правительства Воронежской области,…

Махарбек Багаев - один из лучших в мире мастеров японского каратэ

Сен 28, 2016 467
Махарбек Багаев слева
Каратэ - это боевое искусство, зарожденное несколько веков назад на японском острове…
Государственный комитет информации и печати РЮО Форум «Ирон Ныхас» so.gif, 0 kB Осетинское радио и телевидение Новости Северной и Южной Осетии Осетинский язык онлайн Владимир, Алборов «Аполлон» и горы Об осетинах 15-й регион Аланская Епархия Газета «Республика» ИА «Осинформ» Геноцид осетин Остелеком
Copyright 2012. Все права защищены, при копировании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
Разработка сайта: Козаев Андрей

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация нового пользователя
или Отмена