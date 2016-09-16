В добрый путь, первокурсник!

Поздравить первокурсников с этим важным событием пришло руководство Республики во главе с Леонидом Тибиловым, гости, прибывшие в Южную Осетию с рабочим визитом, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, профессорско-преподавательский состав университета, студенты, директора и педагоги Цхинвальских средних школ.

В начале мероприятия, после показа видеоролика о жизни ЮОГУ и рабочих буднях преподавателей и студентов, ведущие вкратце рассказали об истории возникновения этого праздника: «В тот далекий 1931 год 11-го октября на основании постановления Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков коллегия принимает решение об открытии педагогического института в городе Сталинир. И именно 11 октября является датой, когда Юго-Осетинский государственный университет отмечает День студента».

Далее был зачитан поздравительный адрес от имени ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее межвузовское сотрудничество между ЮОГУ и МГУ будет способствовать решению благородной задачи сохранения единого научного и образовательного пространства, укреплению дружбы народов России и Республики Южная Осетия.

Затем было продемонстрировано видеообращение директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, в котором он поздравил Президента Южной Осетии Леонида Тибилова, ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, студентов и преподавателей вуза с Днем первокурсника. Леонид Решетников пожелал им новых достижений и успехов в деле укрепления единства русского и осетинского народов.

Первокурсников ЮОГУ со знаменательным событием в их жизни поздравили гости Республики - президент Союза патриотов и военно-патриотических организаций «Звезда», кандидат экономических наук Алексей Моргунов, доктор социологических наук, эксперт, руководитель научно-аналитического и исследовательского центра гражданского развития Максим Васьков и руководитель Ростовского отделения союза патриотов и патриотических организаций «Звезда» Александр Иванча. В своих выступлениях они отметили, что югоосетинская земля - многострадальная, героическая и святая. И что дорогого стоит то, что сегодня молодое поколение живет в прекрасное время конструктивного строительства. Они призвали студентов внимательно отнестись к учебе, пожелав им успехов и благополучия.

В начале своего выступления Вадим Тедеев поздравил первокурсников со знаменательным днем посвящения в студенты. «То, что все руководство Республики присутствует на сегодняшнем мероприятии - это, прежде всего, уважение к вам. То, что к нам на праздник пришли гости из Москвы и Ростова, говорит о том, что друзей у нас много, и будет еще больше», - подчеркнул ректор, обращаясь к первокурсникам.

Затем ректор ЮОГУ выразил слова благодарности главе государства Леониду Тибилову, Правительству и Парламенту, а также гостям, которые пришли поздравить первокурсников.

Далее он отметил заслуги коллектива ЮОГУ, который в страшные 90-е и последующие годы не прекращал свою деятельность и делал все возможное, чтобы университет был сохранен. Он также выразил благодарность ученым, которые в те или иные годы занимали должность ректора ЮОГУ, в их числе Людвиг Чибиров, Юрий Гаглойты, Георгий Джиоев, Теймураз Кокоев и др.

«У нас классический национальный университет, и для нас важно, чтобы такие направления как кавказоведение, осетинская и русская филологии, математика и биология и другие важные для нас направления из года в год улучшали свои позиции, - сказал ректор. - В этом году, в том числе и на педагогические специальности поступило на 25 % больше абитуриентов, чем в прошлом году, это очень важный показатель. Уровень их знаний также заметно выше, и здесь я хочу выразить благодарность коллективам и директорам школ, в которых они учились. Хочу также лишний раз подчеркнуть мудрость нашего руководителя, чьим указом ЮОГУ был выведен из подведомственного подчинения Министерства образования и науки и переведен в прямое подчинение президенту, получив статус автономии. Была снята огромная нагрузка с Минобразования, которому надо было уделять большое внимание высшему, среднему и дошкольному образованию. И сегодня мудрость нашего руководителя дает свои плоды», - отметил ректор ЮОГУ.

Вадим Тедеев поблагодарил профессорско-преподавательский состав ЮОГУ за проводимую деятельность. Далее он сообщил, что в этом году в докторантуру Московского государственного университета из Южной Осетии поступили на безвозмездной основе два человека, а 16 стали соискателями. За что он выразил слова искренней благодарности ректору МГУ Виктору Садовничему. Также ректор ЮОГУ выразил благодарность директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову за плодотворное сотрудничество и исполняющему обязанности ректора Северо-Осетинского государственного университета Алану Огоеву за то, что в аспирантуру СОГУ поступили лучшие выпускники югоосетинского вуза.

Далее в торжественной обстановке первокурсники под студенческий гимн «Гаудеамус» произнесли клятву студента. После чего ректор Вадим Тедеев вручил им зачетные книжки.

С поздравительной речью к первокурсникам обратился и глава государства Леонид Тибилов, пожелав им мира, добра и успехов в учебе. Он отметил, что первокурсникам не то что повезло, а сбылась их мечта, потому что они стали студентами университета, где работают известные преподаватели и представители науки.

«Я сам получал образование в стенах тогдашнего еще педагогического института. Профессорско-преподавательский состав ЮОГУ всегда отличался тем, что он серьезно подходил к воспитанию и обучению молодежи. Наши студенты учатся в стенах университета, где они получат самые глубокие, нужные знания и обретут соответствующие специальности, которые, конечно же, пригодятся им в будущем.

Во имя всего нашего народа, нашей Республики они будут делать все для того, чтобы про Южную Осетию говорили так же тепло и хорошо, как это делали наши гости сегодня», - подчеркнул Президент.

Леонид Тибилов также отметил, что студенческие годы самые интересные в жизни человека. По его словам, учась в вузе, человек приобретает самых настоящих друзей на всю жизнь. «Тем более, когда его будут обучать замечательные педагоги, профессора, которые преподают в нашем университете. В нашем вузе студенты получают то воспитание, которым мы гордимся, и они всегда бывают на первом месте. Думаю, и в дальнейшем такая работа будет вестись, и наши дети помимо глубоких знаний приобретут основы нашей культуры, традиций, обычаев, и будут всегда приверженцами такого объемного понятия как «ирон æгъдау»».

Глава государства выразил гостям Республики благодарность за теплое отношение к народу Южной Осетии, которое чувствовалось в их выступлениях.

Затем Леонид Тибилов вручил президентскую стипендию студентам, которые показывают отличную успеваемость в учебе.

Представленная концертная программа, гармонично дополнившая торжественную часть мероприятия, была большой и насыщенной.

В исполнении студентов и преподавателей прозвучали известные песни на осетинском, русском, английском и итальянском языках.

Станцевать танец - это как прожить жизнь за несколько минут. В танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, радость и горе. Порадовали зрителей выступления хореографического ансамбля ЮОГУ «Сарматы» (руководитель Азамат Тедеты). Танцоры ансамбля «Сарматы» грациозно и изящно исполнили осетинские национальные танцы.

В этот день поздравить первокурсников с музыкальными номерами пришли военнослужащие 4-ой военной базы РФ, дислоцированной на территории Южной Осетии, с которой ЮОГУ плодотворно сотрудничает уже несколько лет.

Танцевальные номера групп «Гангста» и «Mix» добавили колорита и юмора, вызвав у всех присутствующих бурю позитивных эмоций.

В зале не было ни одного человека, который остался бы равнодушным и безучастным к происходящему. И неудивительно, что во время исполнения финальной песни «Мæ Ирыстон» весь зал встал в единодушном порыве.

Посвящение в студенты - это праздник надежд и оптимизма, время осмысления прошлого и больших ожиданий, когда сбываются мечты и встают новые вершины! А мечты и цели - это то, что заставляет нас двигаться вперед, дерзать, и на этом пути только единство и сплоченность всей многочисленной студенческой семьи позволяет добиваться побед.

З. КАЧМАЗОВА