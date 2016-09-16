Леонид Тибилов проинспектировал ход строительных работ

В ходе инспекционной поездки главу государства сопровождали Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, генпрокурор Урузмаг Джагаев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Дзагоев, заместитель главы Цхинвальской горадминистрации Дмитрий Пухаев, руководитель Комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гузитаев, а также представители профильных ведомств.

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов проверил ход строительных работ на объектах, внесенных в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию на 2016 год.

В начале объезда руководство Республики осмотрело городские улицы, обустройство которых идет полным ходом.

Как рассказали подрядчики, занимающиеся обустройством улицы Коблова, первый слой асфальта уложен, второй слой начали укладывать, и в течение двух дней завершатся все работы, также вдоль всей улицы зеленые зоны в настоящее время уже обустроены.

Глава государства подчеркнул, что мешающие зеленым зонам виноградники, которые уже не плодоносят, должны убирать домовладельцы, чтобы не портить внешний облик улицы.

На нуждающихся в облагораживании улицах, которые пересекаются с уже обустроенными, в течение будущего, 2017 года будут производиться соответствующие работы. Так, в 2017 году в городе будет обустроено еще 13 улиц, что существенно облегчит жизнь горожанам.

Далее Леонид Тибилов с сопровождающими его членами правительства побывал на ул.Цхинвальская, которая также была обустроена в текущем году. Здесь необходимо еще установить дорожные знаки и наладить освещение.

Житель улицы Вахо Цховребов отметил, что довольны тем, как сегодня выглядят их дворы. «Все здесь сделано хорошо, мы всем довольны, облагораживанием газонов мы займемся сами», - сказал В.Цховребов.

Далее глава государства осмотрел строящийся жилой массив в конце ул. Героев, завершения строительства которого ждет вся Республика, так как на получение, а также расширение жилищных условий рассчитывает большое количество людей, часть из которых получит эту возможность благодаря этим домам.

Представители подрядной организации ООО «СоюзСтройПроект» рассказали, что на объекте задействовано 99 рабочих, около 80 из которых местные жители.

«Работы ведутся достаточно активно в пяти секциях. Поставка материалов производится ежедневно, проблем с выплатой заработной платы рабочим не возникает», - отметил представитель подрядной организации.

На реконструируемых двух аварийных 9-этажных жилых домах по улице Октябрьская,137 и 139 также активно ведутся внутренние отделочные работы, проведена электропроводка.

Был осмотрен и детский сад №20, в котором ведутся ремонтные работы.

И на строящемся здании предприятия хлебобулочных изделий глава государства детально ознакомился с ходом строительных работ. Здесь из-за недобросовестной работы некоторых рабочих пришлось приступить к демонтажу выполненных работ.

Президент на месте дал поручение генпрокурору Урузмагу Джагаеву проконтролировать создавшуюся ситуацию.

«Надо набирать на стройобъекты квалифицированных специалистов, чтобы не приходилось потом переделывать и доделывать недоработки», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Было осмотрено и здание РСЮТ, которое на данный момент капитально ремонтируется.

Генеральным подрядчиком по обустройству парка определена югоосетинская фирма ООО «Золотое сечение», а непосредственно работы на этом объекте выполняет местная субподрядная строительная фирма ООО «Аузби».

Как рассказал руководитель стройфирмы Аузби Сиукаев, на данный момент ведется внутренняя отделка помещений здания Станции юных техников. «Не возникает проблем с финансированием, работы ведутся согласно графику», - пояснил он.

Глава государства распорядился соблюдать дисциплину, и при строительстве одного объекта не портить другие. Здесь большегрузные машины проезжают по территории парка, тем самым портя уличную плитку, которой обложены дорожки. Строители планируют уложить плитку заново, после окончания работ.

«Из-за такого состояния парка в первую очередь страдают наши дети, они лишены возможности проводить здесь занятия или просто проводить свободное время, - сказал Л.Тибилов. - Необходимо в кратчайшие сроки обустроить территорию станции и завершить работы, проводимые в парке. Пусть прокуратура разберется с подрядными организациями, которые работают недобросовестно».

Далее были осмотрены ремонтируемые улицы города, на некоторых из которых остались воздушные газопроводные линии, существенно портящие их внешний вид, эти линии усложняют работы при обустройстве улиц. Также глава государства поручил убрать столбы линий старых электропередач с улиц города.

«Девятиэтажные дома, которые реконструировали, должны быть сданы в текущем году, - подчеркнул Президент. - На объектах, где нужно ускорить темпы работ, были даны поручения подрядчикам, чтобы уложились в сроки. В городском парке работы должны вестись более быстрыми темпами. Подрядные организации, которые показали себя как порядочные стройорганизации, будут задействованы и в 2017 году».

Глава государства призвал горожан не мешать строителям в тех местах, где незаконные постройки препятствуют строительству социально значимых объектов и, соответственно, портят архитектурный облик города, который необходимо привести в соответствующий вид. Это касается и торговых точек, с владельцами которых должна проводить работу городская администрация, чтобы объекты не диссонировали с общим видом города.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО