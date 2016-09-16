Создана учебно-практическая база

7 октября состоялось торжественное открытие здания учебных мастерских, расположенного по ул. Герцена (микрорайон «Шанхай»), на территории колледжа. В мероприятии приняли участие Президент Республики Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, его заместитель Эрик Пухаев, министр образования и науки Натали Гассиева, руководство многопрофильного колледжа, студенты, общественность.

Студенты Цхинвальского многопрофильного колледжа получили возможность осваивать практические навыки по изучаемой профессии в оснащенных современным оборудованием учебных мастерских. Объект построен в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2016 год.

Строительство добротного двухэтажного корпуса учебных мастерских выполнено с существенным опережением графика югоосетинской фирмой ООО «АЛФАЗАР».

Общая площадь строения составляет 980 кв. метров. В просторных помещениях разместились мастерская по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, лаборатория информационных технологий, мастерская плиточников, поварская и швейная мастерская. В здании имеются складские, подсобные помещения, душевые, раздевалки, санузлы и т.д. Предусмотрены горячее и холодное водоснабжение, смонтирована отопительная система. Во дворе установлена котельная. Созданы все необходимые условия для практических занятий. Территория учебных мастерских вымощена брусчаткой, проведено озеленение, установлены скамейки, металлическое ограждение.

Церемония открытия учебных мастерских началась с небольшого концертного представления.

Леонид Тибилов поздравил руководство колледжа и учащихся со знаменательным событием. «Поздравляю всех с открытием этого замечательного объекта - учебных мастерских. У студентов появилась возможность обучаться в достойных условиях закреплять теоретические знания на практике, - сказал глава государства. - Хочу отметить труд строителей, которые проявили высокую самоотдачу и в небольшие сроки и с хорошим качеством построили здание мастерских. Приятно, что в нашей Республике появились собственные квалифицированные строительные организации».

Обращаясь к жителям микрорайона «Шанхай», глава государства обрадовал их новостью о том, что в следующем году будет полностью благоустроена улица Герцена.

Директор Цхинвальского многопрофильного колледжа Александр Хассиев подчеркнул важность открытия мастерских, которые были крайне необходимы колледжу. «Появление такого уникального объекта имеет стратегическую значимость для нашей страны. Ввод в эксплуатацию учебных мастерских выведет образовательный процесс в колледже на качественно новый уровень, - считает директор. - Наши студенты ежегодно выступают на международных соревнованиях, и еще не было такого, чтобы они оставались без призовых мест. Уверен, что с новыми возможностями, которые появились у колледжа, наши студенты будут добиваться еще более лучших результатов, а Республика получит высококвалифицированных рабочих специалистов».

По словам Натали Гассиевой, на рынке труда сегодня очень востребовано средне-профессиональное образование. Появление учебных мастерских станет большим подспорьем колледжу в деле подготовки профессиональных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Она выразила благодарность руководству страны за правильно выбранные приоритеты в поддержке системы образования, за постоянный контроль над ходом строительства. Министр отметила высокий профессионализм построившей объект строительной фирмы. «Если мы хотим строить сильную, процветающую Республику, то нам нужны квалифицированные рабочие кадры. В этой связи появление учебных мастерских имеет огромное значение. Спасибо всем, кто принял участие в строительстве столь необходимого для Республики объекта. Работы выполнены качественно. К подрядчику у нас могут быть только слова благодарности», - была признательна Натали Гассиева.

Руководитель строительной фирмы ООО «АЛФАЗАР» Рутен Котаев поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул, что Президент и Председатель Правительства всегда ставят перед строителями максимальные задачи. «Нашей целью было выполнить работы качественно и в сроки. Такую задачу перед нами всегда ставит руководство страны. Мы постарались ее выполнить», - сказал подрядчик.

Официальная часть мероприятия завершилась символическим разрезанием красной ленточки у входа в здание учебных мастерских.

Президент, члены Правительства и другие гости мероприятия осмотрели укомплектованные новым оборудованием мастерские. Впечатления остались положительные.

Общая стоимость объекта, включая расходы на закупку оборудования и разработку проектно-сметной документации, составила 58 миллионов рублей.

А.БАГАЕВ