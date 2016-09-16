Газета «Южная Осетия»

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Леонид Тибилов: «Чеченский народ вверил свою судьбу в надежные руки»

Леонид Тибилов: «Чеченский народ вверил свою судьбу в надежные руки»

Президент Леонид Тибилов поздравил Рамзана Кадырова со вступлением в должность Главы Чеченской Республики. Выступая в Грозном на церемонии инаугурации, глава Югоосетинского государства отметил, что чеченский народ, наделив Рамзана Ахматовича Кадырова в очередной раз полномочиями руководить республикой, вверил свою судьбу в надежные руки.

«В Южной Осетии Вас знают как энергичного руководителя, принципиального борца с негативными явлениями и терроризмом во всех его проявлениях, - сказал Президент. - Ваш авторитет в нашей Республике неизмеримо возрос в августе 2008 года, когда Вы в истекающую кровью Южную Осетию к нам в помощь направили чеченское военное подразделение, которое в числе первых прибыло в Республику. И в последующие годы Вы приложили немало усилий в восстановлении экономики моей страны, направляли бригады строителей в Южную Осетию».

Леонид Тибилов отметил развитие сотрудничества между двумя республиками в области литературы, культуры, искусства.

«Многие из в зале сидящих, наверное, помнят совместные концерты наших государственных ансамблей «Вайнах» и «Симд» здесь, в Грозном, и в Цхинвале, когда мы отмечали 25-ю годовщину образования Республики Южная Осетия», - сказал он.

По словам Президента, югоосетинская общественность с нескрываемым удовлетворением следит за позитивными переменами в братской Чечне.

«Мы радуемся вместе с вами успехам, достигнутым чеченским народом под Вашим руководством, - подчеркнул Леонид Тибилов. - Искренне поздравляем Вас и уверены в том, что Вы и впредь с присущей Вам энергией и принципиальностью будете прилагать усилия по наращиванию темпов социально-экономического развития в своей республике. Вы унаследовали мудрость и принципиальность, высокий патриотизм и подлинный профессионализм от отца, первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, с которым у меня было личное знакомство и которым я буду гордиться в своей жизни. Именно эти качества вместе с заслуженным авторитетом, неподдельной любовью народа и поддержкой со стороны руководства Российской Федерации позволили Вам добиться впечатляющих успехов на пути восстановления и динамичного развития Чеченской Республики. Это результат Вашего неустанного труда и всенародной поддержки».

По словам главы Югоосетинского государства, на долю столицы Чеченской Республики выпала непростая судьба.

«Грозный многое повидал за время своего существования, - сказал Президент. - Сегодня вся страна является свидетелем преображения Чеченской Республики, а ее столица - город Грозный - словно мифическая птица «Феникс» восстала из пепла и ныне по праву считается одним из красивейших городов России».

Леонид Тибилов отметил, что «глубоко символично, что церемония инаугурации совпала с Днем города Грозного и 40-летием Рамзана Кадырова.

«Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Главы Чеченской Республики, - сказал Президент. - Я адресую слова поздравления и самые теплые пожелания мира, счастья, добра и благополучия Вам и всем жителям славного Грозного, всей Чеченской Республике и всей нашей великой стране - России».

Сайт Президента Республики Южная Осетия

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