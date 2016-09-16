Светлана Орлова: «Уверена, что совместно с Южной Осетией мы будем выпускать много хорошей продукции»

30 сентября 2016 года Республика Южная Осетия и Владимирская область подписали межправительственный договор о сотрудничестве в рамках XV Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". Межправительственный договор подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и Губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
Договор подразумевает под собой сотрудничество в таких сферах, как промышленное производство, привлечение инвестиций, торговля, предпринимательская деятельность, наука, культура, спорт, туризм и молодёжная политика.
Одним из ближайших по времени реализации проектов, является выпуск минеральной воды в стеклянной таре «Родники Осетии». Стоимость проекта на первом этапе - 30 млн. рублей.
Пятнадцатый Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" стартовал 29 сентября и завершился 2 октября. В нем принимали участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний.